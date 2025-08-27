Escribe sin errores en WhatsApp: esta función con IA corrige, edita y mejora tus mensajes

WhatsApp afirma que esta función protege completamente la privacidad de los mensajes mediante el uso de Procesamiento Privado. (WhatsApp)

WhatsApp ha incorporado una nueva función con inteligencia artificial diseñada para mejorar la redacción de los mensajes. Esta herramienta puede corregir ortografía y ajustar el tono antes de que los usuarios envíen sus mensajes.

Con el asistente ‘Ayuda para la Escritura’ (o Writing Help en inglés), los usuarios pueden revisar sugerencias de IA en distintos estilos, como profesional, divertido o de apoyo, pudiendo seleccionar la opción que más les convenga o seguir editando para perfeccionar su mensaje, explica WhatsApp.

Para utilizar la ‘Ayuda para la Escritura’, solo hay que comenzar a redactar un mensaje en un chat individual o grupal y tocar el nuevo ícono de lápiz que aparece junto a la barra de texto.

Esta nueva función de WhatsApp se encuentra disponible inicialmente en inglés. (WhatsApp)

WhatsApp asegura que esta función es completamente segura y respeta la privacidad de los mensajes gracias al Procesamiento Privado.

Esto significa que toda la corrección y sugerencia se realiza directamente en el dispositivo del usuario, sin que el contenido se comparta con los servidores de la compañía ni con terceros.

“Writing Help se está implementando en inglés, comenzando en Estados Unidos y varios otros países. Esperamos extenderlo a otros idiomas y países a finales de este año“, agrega la plataforma de mensajería.

La función de WhatsApp con inteligencia artificial, ‘Ayuda para la Escritura’ o ‘Writing Help’, es práctica en diversas situaciones del día a día. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

En qué momentos es útil esta nueva función

La nueva función de WhatsApp con inteligencia artificial, llamada ‘Ayuda para la Escritura‘ o ‘Writing Help‘, resulta útil en múltiples situaciones cotidianas.

Por ejemplo, si un usuario necesita enviar un mensaje profesional a su jefe o equipo de trabajo, puede redactar un borrador y dejar que la IA lo revise para mejorar la ortografía, la gramática y el tono.

La herramienta puede sugerir un estilo más formal y claro, evitando malentendidos o errores que afecten la comunicación laboral.

Es útil en conversaciones informales con amigos o familiares. Si quieres enviar un mensaje divertido, la IA puede ajustar el texto para que suene más ameno, agregando expresiones apropiadas sin perder el contexto original.

Esta función también permite redactar mensajes rápidos y correctos en chats grupales, evitando errores frecuentes por enviar sin revisar. (WhatsApp)

Incluso puede ayudarte a expresar apoyo o empatía en mensajes delicados, como consolar a alguien que atraviesa un momento difícil, sugiriendo frases más cálidas y respetuosas.

Además, esta función facilita la escritura rápida y correcta en chats grupales, donde muchas veces los mensajes se envían sin revisar.

Por ejemplo, si estás coordinando un evento y escribes rápido, la IA puede corregir errores y mejorar la claridad del mensaje, evitando confusiones.

Cómo usar Meta AI para corregir textos

Mientras la función ‘Ayuda para la Escritura‘ se vaya implementando en más idiomas y regiones, los usuarios pueden recurrir a Meta AI para recibir asistencia en la corrección y mejora de sus textos.

A diferencia de ‘Ayuda para la Escritura’, aquí el mensaje debe enviarse para que Meta AI pueda corregirlo. (Meta)

Para usarla, solo es necesario pulsar el ícono del círculo azul ubicado en la parte inferior de la aplicación y agregar indicaciones o prompts, como por ejemplo “corrige la ortografía”, “haz que el mensaje suene más formal” o “ajusta el tono para que sea amistoso y cercano”.

Es importante destacar que, a diferencia de ‘Ayuda para la Escritura‘, en este caso el mensaje debe enviarse para que Meta AI pueda analizarlo y generar las correcciones correspondientes.

Por ello, es fundamental evitar compartir información confidencial o sensible, como contraseñas, datos bancarios o detalles personales, para proteger la privacidad de los usuarios.

Los usuarios pueden solicitarle que traduzcan canciones en coreano. (WhatsApp)

Esta herramienta puede ser útil cuando se desea mejorar la claridad, el estilo o el tono de los mensajes antes de enviarlos a colegas, amigos o familiares, asegurando una comunicación más efectiva y profesional.

Además de corregir textos, Meta AI permite a los usuarios generar imágenes a partir de descripciones escritas, solicitar traducciones al español y resolver consultas sobre cultura general, ampliando así sus posibilidades creativas y de comunicación dentro de la aplicación.