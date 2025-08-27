Tecno

Escribe sin errores en WhatsApp: esta función con IA corrige, edita y mejora tus mensajes

Con el asistente ‘Ayuda para la Escritura’ (Writing Help en inglés), los usuarios pueden elegir entre sugerencias de IA en distintos estilos, como formal, divertido o motivador

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
WhatsApp afirma que esta función
WhatsApp afirma que esta función protege completamente la privacidad de los mensajes mediante el uso de Procesamiento Privado. (WhatsApp)

WhatsApp ha incorporado una nueva función con inteligencia artificial diseñada para mejorar la redacción de los mensajes. Esta herramienta puede corregir ortografía y ajustar el tono antes de que los usuarios envíen sus mensajes.

Con el asistente ‘Ayuda para la Escritura’ (o Writing Help en inglés), los usuarios pueden revisar sugerencias de IA en distintos estilos, como profesional, divertido o de apoyo, pudiendo seleccionar la opción que más les convenga o seguir editando para perfeccionar su mensaje, explica WhatsApp.

Para utilizar la ‘Ayuda para la Escritura’, solo hay que comenzar a redactar un mensaje en un chat individual o grupal y tocar el nuevo ícono de lápiz que aparece junto a la barra de texto.

Esta nueva función de WhatsApp
Esta nueva función de WhatsApp se encuentra disponible inicialmente en inglés. (WhatsApp)

WhatsApp asegura que esta función es completamente segura y respeta la privacidad de los mensajes gracias al Procesamiento Privado.

Esto significa que toda la corrección y sugerencia se realiza directamente en el dispositivo del usuario, sin que el contenido se comparta con los servidores de la compañía ni con terceros.

“Writing Help se está implementando en inglés, comenzando en Estados Unidos y varios otros países. Esperamos extenderlo a otros idiomas y países a finales de este año“, agrega la plataforma de mensajería.

La función de WhatsApp con
La función de WhatsApp con inteligencia artificial, ‘Ayuda para la Escritura’ o ‘Writing Help’, es práctica en diversas situaciones del día a día. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

En qué momentos es útil esta nueva función

La nueva función de WhatsApp con inteligencia artificial, llamada ‘Ayuda para la Escritura‘ o ‘Writing Help‘, resulta útil en múltiples situaciones cotidianas.

Por ejemplo, si un usuario necesita enviar un mensaje profesional a su jefe o equipo de trabajo, puede redactar un borrador y dejar que la IA lo revise para mejorar la ortografía, la gramática y el tono.

La herramienta puede sugerir un estilo más formal y claro, evitando malentendidos o errores que afecten la comunicación laboral.

Es útil en conversaciones informales con amigos o familiares. Si quieres enviar un mensaje divertido, la IA puede ajustar el texto para que suene más ameno, agregando expresiones apropiadas sin perder el contexto original.

Esta función también permite redactar
Esta función también permite redactar mensajes rápidos y correctos en chats grupales, evitando errores frecuentes por enviar sin revisar. (WhatsApp)

Incluso puede ayudarte a expresar apoyo o empatía en mensajes delicados, como consolar a alguien que atraviesa un momento difícil, sugiriendo frases más cálidas y respetuosas.

Además, esta función facilita la escritura rápida y correcta en chats grupales, donde muchas veces los mensajes se envían sin revisar.

Por ejemplo, si estás coordinando un evento y escribes rápido, la IA puede corregir errores y mejorar la claridad del mensaje, evitando confusiones.

Cómo usar Meta AI para corregir textos

Mientras la función ‘Ayuda para la Escritura‘ se vaya implementando en más idiomas y regiones, los usuarios pueden recurrir a Meta AI para recibir asistencia en la corrección y mejora de sus textos.

A diferencia de ‘Ayuda para
A diferencia de ‘Ayuda para la Escritura’, aquí el mensaje debe enviarse para que Meta AI pueda corregirlo. (Meta)

Para usarla, solo es necesario pulsar el ícono del círculo azul ubicado en la parte inferior de la aplicación y agregar indicaciones o prompts, como por ejemplo “corrige la ortografía”, “haz que el mensaje suene más formal” o “ajusta el tono para que sea amistoso y cercano”.

Es importante destacar que, a diferencia de ‘Ayuda para la Escritura‘, en este caso el mensaje debe enviarse para que Meta AI pueda analizarlo y generar las correcciones correspondientes.

Por ello, es fundamental evitar compartir información confidencial o sensible, como contraseñas, datos bancarios o detalles personales, para proteger la privacidad de los usuarios.

Los usuarios pueden solicitarle que
Los usuarios pueden solicitarle que traduzcan canciones en coreano. (WhatsApp)

Esta herramienta puede ser útil cuando se desea mejorar la claridad, el estilo o el tono de los mensajes antes de enviarlos a colegas, amigos o familiares, asegurando una comunicación más efectiva y profesional.

Además de corregir textos, Meta AI permite a los usuarios generar imágenes a partir de descripciones escritas, solicitar traducciones al español y resolver consultas sobre cultura general, ampliando así sus posibilidades creativas y de comunicación dentro de la aplicación.

Temas Relacionados

WhatsAppMeta AIInteligencia artificialEscrituraAplicación móvilTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Este es el mayor problema que afecta a la Generación Z, según Bill Gates

El cofundador de Microsoft advirtió que la velocidad con la que circulan noticias falsas en internet, potenciadas por inteligencia artificial, es un fenónemo que requiere una respuesta urgente

Este es el mayor problema

Es seguro o no instalar Windows 11 en computadores con Windows 10: te contamos la verdad

El final del soporte de Windows 10 genera incertidumbre sobre la seguridad y compatibilidad de millones de equipos

Es seguro o no instalar

Este es el correo que imita una notificación de Outlook para robar contraseñas

El correo falso utiliza la estética de Microsoft y genera urgencia para engañar a los destinatarios

Este es el correo que

WhatsApp evoluciona por completo, ahora tiene llamadas por satélite: en qué celulares

Esta tecnología permite tener comunicaciones en zonas donde no hay cobertura de señal terrestre como montañas o playas lejanas

WhatsApp evoluciona por completo, ahora

Google revela el misterio del modelo “nano banana”: servirá para crear imágenes con Gemini

A través de este sistema de inteligencia artificial, la empresa quiere mejorar algunos errores de esta tecnología al combinar colores y objetos

Google revela el misterio del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cayó la madre de una

Cayó la madre de una vedette por integrar una red de trata: les ofrecían a las víctimas falsos trabajos como domésticas

Ajuste monetario: con tasas altas, el Gobierno colocó bonos para absorber $700.000 millones

Escenario de paridad y dudas con la lista de LLA en Córdoba: Schiaretti sigue fuerte y la UCR se ilusiona

El Gobierno atribuye el ataque en Lomas de Zamora al kirchnerismo y profundiza la polarización electoral

Cuáles son los 9 beneficios del repollo para la salud

INFOBAE AMÉRICA
Eusebio Poncela y Los Fabulosos

Eusebio Poncela y Los Fabulosos Cadillacs: la historia del videoclip de “Matador”, el superhit de los años 90

Dinamarca se disculpa tras el escándalo por el control de natalidad en Groenlandia

¿La Tierra late?: un pulso sísmico que se repite cada 26 segundos desde hace 60 años desconcierta a la ciencia

Cuáles son los 9 beneficios del repollo para la salud

Guyana: una nueva frontera agrícola en las Américas

TELESHOW
Cayó la madre de una

Cayó la madre de una vedette por integrar una red de trata: les ofrecían a las víctimas falsos trabajos como domésticas

El sugestivo posteo del trapero español Kaydy Cain desde el departamento de Wanda Nara

El tierno momento que compartieron Momo y Arturo, los hijos de Jimena Barón

Daniela Celis y Thiago Medina enfrentaron el escándalo tras conocerse el affaire del joven con La Tana: “Vergüenza”

El emotivo mensaje de Luisana Lopilato por el cumpleaños de su hijo Noah: “Ejemplo de bondad y fortaleza”