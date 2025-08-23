Tecno

Truco de WhatsApp para cambiar la letra y el color de los mensajes

Los usuarios de WhatsApp pueden personalizar sus mensajes utilizando diferentes formatos de texto. Por ejemplo, para escribir en cursiva, basta con colocar un guión bajo antes y después del texto, mientras que para escribir en negrita se coloca un asterisco al inicio y al final del contenido

Si deseas personalizar tus mensajes
Si deseas personalizar tus mensajes en WhatsApp, puedes utilizar los distintos formatos de texto y modificar el color de las burbujas de chat. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Si quieres darle un toque personal a tus mensajes de WhatsApp, puedes aprovechar los formatos de texto y el cambio de color de las burbujas de chat.

Con estas funciones, es posible convertir un texto normal en cursiva, negrita o tachado, y reemplazar las clásicas burbujas verdes de los mensajes por otros colores que se adapten mejor a tu estilo.

Esta personalización es ideal para quienes desean hacer sus conversaciones más expresivas y atractivas, diferenciar chats importantes o simplemente reflejar su personalidad en la forma de comunicarse.

Además, estos cambios permiten destacar ciertos mensajes, organizar la información dentro de los chats y darle un aire más divertido o elegante a la interacción cotidiana en la aplicación.

Estos cambios ayudan a resaltar mensajes, organizar el chat y darle un estilo más divertido o elegante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué formatos de texto hay disponibles en WhatsApp

Los formatos de texto disponibles en WhatsApp son los siguientes:

  • Cursiva: para escribir en cursiva, coloca un guión bajo antes y después del texto.
  • Negrita: para escribir en negrita, coloca un asterisco antes y después del texto.
  • Tachado: para escribir texto tachado, coloca una tilde antes y después del texto.
  • Monoespaciado: para escribir en monoespaciado, coloca tres comillas invertidas simples antes y después del texto.
  • Lista con viñetas: para crear una lista con viñetas, coloca un asterisco o un guion seguido de un espacio antes de cada elemento.
  • Lista numerada: para una lista numerada, coloca un número seguido de un punto y un espacio antes de cada línea de texto.
  • Cita: para añadir una cita, coloca un corchete angular seguido de un espacio antes del texto.
  • Código alineado: para añadir código alineado, coloca un acento grave antes y después del texto.
Estos formatos de WhatsApp son útiles para organizar la información. (WhatsApp)

Cómo cambiar el color de los mensajes de WhatsApp

Para cambiar el color de los mensajes de WhatsApp, los usuarios deben cambiar la apariencia de las burbujas de dialogo en la app siguiendo estos pasos:

  1. Abrir la aplicación móvil.
  2. Ir a ‘Ajustes‘ y luego a ‘Chats‘.
  3. Seleccionar ‘Tema predeterminado del chat‘ e ir a ‘Color del chat‘.
  4. Escoger el color.

Cabe señalar que este ajuste solo es visible para el usuario; los cambios de color en las burbujas dentro de WhatsApp no se reflejan en los mensajes enviados a otros contactos. Si deseas que tus mensajes se vean con colores diferentes para todos, existen aplicaciones de terceros que permiten lograrlo.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso de estas apps puede implicar riesgos de seguridad, como la exposición de tus datos personales o la instalación de software no oficial que podría afectar el funcionamiento de tu dispositivo.

Además, algunas aplicaciones pueden dejar de funcionar tras actualizaciones de WhatsApp. Por ello, se recomienda utilizarlas con precaución y preferir siempre funciones oficiales dentro de la app para garantizar la seguridad y privacidad de tus conversaciones.

Los usuarios pueden escoger entre más de 30 colores. (WhatsApp)

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

Algunas de las nuevas funciones de WhatsApp son:

  • Canciones en los estados.

WhatsApp ha añadido una función que permite agregar música a las actualizaciones de estado. Al crear un estado, los usuarios encontrarán un ícono con una nota musical en la parte superior de la pantalla. Al tocarlo, se accede a una amplia biblioteca con millones de canciones, incluyendo éxitos actuales, lanzamientos recientes y temas populares.

La herramienta permite elegir un fragmento específico de la canción, de hasta 15 segundos para acompañar imágenes y hasta 60 segundos para videos. Entre los temas disponibles se encuentran canciones infantiles, como ‘Baby Shark’, y clásicos como ‘Ojos así’ de Shakira, ofreciendo opciones para todo tipo de estados.

Los usuarios deben actualizar la aplicación móvil para acceder a esta nueva función. (WhatsApp)
  • Chats de audio.

Los chats de voz de WhatsApp son conversaciones de audio en tiempo real, similares a un ‘walkie-talkie’, pensadas para grupos grandes, donde los participantes pueden entrar y salir libremente sin recibir notificaciones constantes.

Para iniciarlos, debes formar parte de un grupo con un número determinado de miembros, tocar el ícono de ondas de audio en la esquina superior derecha y seleccionar ‘Unirse’ para comenzar la conversación.

Los 10 animes más vistos

Baterías hinchadas en celulares: por

WhatsApp: cómo ponerle contraseña a

Elon Musk y Jeff Bezos
Se presentaron menos listas que

Reino Unido postergó la autorización

La tarde de playa de

