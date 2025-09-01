El iPhone 17 llegaría con un giro inesperado en su modelo básico: cambio total con la SIM

Apple eliminará la tarjeta SIM física en el iPhone 17 para España y Europa, apostando solo por la eSIM. (REUTERS/Manuel Orbegozo)

La llegada del iPhone 17 marcaría el fin de las tarjetas SIM de estos teléfonos en España y Europa, apostando de forma exclusiva por la eSIM. Convirtiéndose en un desafío para los usuarios y operadoras, demás de todas las ventajas que tiene esta tecnología.

La nueva generación de teléfonos de Apple será presentada el próximo 9 de septiembre, por lo que por ahora esta información no ha sido confirmada, así como las demás características que se han filtrado sobre los celulares.

El fin de las tarjetas SIM en el iPhone para España y Europa

Apple ya había mostrado sus intenciones en el mercado estadounidense en 2022, al lanzar el iPhone 14 sin soporte para SIM física y haciendo obligatoria la eSIM en todos los dispositivos vendidos en ese país.

Ahora, la compañía de Cupertino parece haber trasladado esa apuesta a Europa. Según MacRumors, el modelo iPhone 17 prescindirá de manera definitiva del soporte físico para tarjetas SIM en España, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y el resto de los países miembros de la Unión Europea.

El iPhone 17 Air será el modelo más delgado de Apple y no tendrá bandeja SIM en ningún mercado. (REUTERS/Joseph Campbell)

Uno de los indicios más claros provino de la formación obligatoria que Apple ha impuesto a su personal y distribuidores autorizados. Todos ellos deben finalizar un curso de capacitación específico sobre eSIM antes del 5 de septiembre, apenas cuatro días antes de la esperada presentación de los teléfonos.

Qué es la eSIM y por qué Apple la adopta

La eSIM (embedded SIM) es una variante completamente digital de la clásica tarjeta SIM. A diferencia de los formatos físico estándar —primero SIM, luego micro SIM y después nano SIM—, la eSIM se integra directamente en el hardware del dispositivo.

No necesita bandeja ni manipulación manual, lo que reduce riesgos y simplifica la gestión de líneas móviles. Entre las ventajas se incluyen:

Mayor seguridad: la eSIM no puede extraerse en caso de robo.

Mejor resistencia: la ausencia de ranuras ayuda a mejorar la impermeabilidad y a evitar la entrada de polvo.

Gestión flexible: los modelos modernos permiten registrar hasta ocho perfiles eSIM, lo que facilita la portabilidad y la gestión de líneas profesionales y personales.

Aprovechamiento del espacio: eliminar la ranura de SIM deja más espacio para baterías de mayor capacidad u otros componentes críticos.

El iPhone 17 Air se perfila como el modelo más delgado producido hasta la fecha por Apple, y probablemente carezca por completo de bandeja SIM en todos sus mercados. Este diseño delgado hace inviable una ranura física y acelera la transición hacia la eSIM.

Las principales operadoras de España ya ofrecen soporte para eSIM, facilitando la migración a los nuevos iPhone.(REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo)

Además de este modelo, Apple mostrará otras tres versiones iPhone 17, iPhone, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Así, Apple mantendría la estrategia de ofrecer un abanico de opciones para distintos segmentos, aunque desaparecería la gama ‘Plus’ para darle lugar al nuevo formato ultra delgado.

Cómo afectan los cambios a los usuarios en España y Europa

La mayor parte de los usuarios en España y Europa que decidan comprar el iPhone 17 no deberían experimentar grandes inconvenientes, al menos si mantienen sus contratos con una de las grandes operadoras. Firmas como Movistar, Orange y Vodafone ya ofrecen soporte integral para eSIM, y permiten importar líneas o convertir la SIM física en digital de manera sencilla, incluso a través de los ajustes de iOS.

Otras compañías, como Digi, MásMóvil, O2, Pepephone o Yoigo, también están haciendo parte del cambio y han puesto en marcha sistemas de migración hacia la eSIM. Esta tendencia se ha visto acelerada por la expectativa de los nuevos modelos, que atraerán a numerosos usuarios acostumbrados a renovar dispositivos y a solicitar duplicados de tarjetas.

La eSIM mejora la seguridad, la resistencia y la gestión de líneas móviles en los nuevos iPhone.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, no todas las operadoras están preparadas. Quienes contraten servicios de empresas pequeñas que aún no dispongan de eSIM se verán obligados a cambiar de proveedor, pues de lo contrario no podrán activar su nuevo iPhone 17.