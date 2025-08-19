Tecno

iPhone 17: todos los rumores que sabemos de precio, lanzamiento y más novedades de Apple

La nueva generación de iPhone se presentaría durante la segunda semana de septiembre, con un incremento promedio de unos 50 dólares en su valor y sin la inclusión del modelo Plus

El nuevo iPhone se presentaría
El nuevo iPhone se presentaría el segundo martes de septiembre. (X: MajinBuOfficial)

El lanzamiento del próximo iPhone por parte de Apple se aproxima, ya que las presentaciones de la nueva línea de teléfonos suelen realizarse en las primeras semanas de septiembre.

Hasta ahora, la empresa tecnológica no ha confirmado los rumores difundidos, aunque circulan diversas especulaciones sobre la próxima generación.

Según el medio alemán iPhone Ticker, que cita fuentes internas de proveedores de telefonía móvil en Alemania, el anuncio tendría lugar el martes 9 de septiembre de 2025.

El precio de la nueva
El precio de la nueva línea de iPhone aumentaría debido a los impuestos entre Estados Unidos y Chinas. REUTERS/Abdul Saboor 

Las entregas a clientes y las ventas en Apple Stores y distribuidores autorizados iniciarían una semana más tarde, el viernes 19 de septiembre, en los principales mercados del mundo: Estados Unidos, China, Europa y Japón.

El informe también indica que Apple eliminaría el modelo Plus de generaciones anteriores para reemplazarlo con una versión más delgada denominada iPhone 17 Air. Este modelo se sumaría al iPhone 17 estándar y las dos variantes Pro, conformando así la nueva familia de dispositivos.

Qué precio tendría la próxima línea de iPhone

Aunque el precio del próximo iPhone aún no ha sido confirmado, medios como The Wall Street Journal señalan que toda la serie iPhone 17 sería más costosa que las anteriores.

La principal razón estaría en el aumento del precio de los componentes y las tarifas aplicadas por Estados Unidos a China. Se calcula que el incremento promedio rondaría los 50 dólares respecto a la generación previa, lo que convertiría al iPhone 17 en el modelo más caro de Apple hasta ahora.

La novedad este año apuntaría
La novedad este año apuntaría a la presencia del modelo Air y de un nuevo color para la línea Pro. (X: MajinBuOfficial)

Por tanto, los precios de cada uno de los modelos serían los siguientes:

  • iPhone 17: desde 799 dólares.
  • iPhone 17 Air: desde 999 dólares.
  • iPhone 17 Pro: desde 1.099 dólares.
  • iPhone 17 Pro Max: desde 1.199 dólares.

Qué novedades trae la próxima línea de iPhone

Estos son algunos de los rumores que han circulado sobre la posible línea del iPhone 17 y otros productos que Apple podría presentar:

  • iPhone 17 (estándar): Mantendría una pantalla de 6,3 pulgadas, pero esta vez con una tasa de refresco de 120 Hz. Estaría equipado con el chip A19 y 8 GB de memoria RAM.
  • iPhone 17 Air: Se perfila como el modelo más innovador. Sustituiría al iPhone Plus y destacaría por su diseño ultradelgado (solo 5,4 mm), pantalla de 6,5 pulgadas, una única cámara trasera de 48 MP, chip A19 Pro y 12 GB de RAM.
  • iPhone 17 Pro: También tendría una pantalla de 6,3 pulgadas, pero con un nuevo módulo de cámara que ocuparía toda la parte superior. Incorporaría un sistema de triple cámara con teleobjetivo de 48 MP (mejorando los 12 MP actuales), además del chip A19 Pro y 12 GB de RAM.
Apple se saltaría el modelo
Apple se saltaría el modelo Plus. REUTERS/Mike Segar/File Photo

Por otra parte, hay rumores de que Apple presentaría otros dispositivos como:

  • Apple Watch Series 11, SE 3 y Ultra 3 tendrían una renovación completa, siendo el Ultra 3 el más esperado, con posibles funciones como medición de presión arterial y conectividad 5G.
  • AirPods Pro 3: Se especula que llegarían con chip H3, mejor cancelación de ruido y nuevas funciones de salud como monitoreo del ritmo cardíaco y temperatura corporal.
  • iPhone 17 Pro Max: Contaría con una pantalla de 6,9 pulgadas, las mismas cámaras del modelo Pro y posiblemente integraría un nuevo botón adicional, además del botón de acción ya conocido.
Este nuevo diseño de la
Este nuevo diseño de la interfaz se adapta a las aplicaciones que estén en uso. (Apple)

Apple no ha confirmado aún detalles oficiales sobre la próxima generación de iPhone, aunque se prevé que sea presentada en septiembre de 2025, acompañada de iOS 26, el sistema operativo anunciado en la WWDC 2025.

Una de las principales novedades visuales será Liquid Glass, un rediseño que incorpora efectos translúcidos y dinámicos que reaccionan tanto al entorno como a las acciones del usuario.

Con esta propuesta, la compañía busca brindar una experiencia visual más coherente y fluida en todo su ecosistema, que abarca iOS, iPadOS, macOS, tvOS y watchOS.

