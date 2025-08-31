No respondas llamadas de números con estos prefijos: son para cometer fraudes

El desconocimiento de los usuarios puede traer varios riesgos digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una llamada desde un número internacional puede transformarse en el punto de partida de un fraude telefónico que no solo genera cargos económicos inesperados, sino que expone datos personales y bancarios de las víctimas.

La Guardia Civil de España ha alertado sobre el crecimiento de la llamada “estafa de la llamada perdida”, una modalidad que aprovecha la curiosidad y el desconocimiento de los usuarios para obtener beneficios ilícitos.

El procedimiento que emplean los estafadores es directo y eficaz. Utilizan números con prefijos internacionales específicos, como 353 (Albania), 225 (Costa de Marfil), 233 (Ghana) y 234 (Nigeria), para realizar llamadas muy breves.

El propósito es que la persona que recibe la llamada, al ver un número desconocido, decida devolverla. Al hacerlo, se activa un sistema de tarificación especial que incrementa el costo de la comunicación, lo que genera ingresos directos para los delincuentes.

Por qué los estafadores eligen números internacionales

Es una forma de no dejar rastro de sus ataques. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección de estos códigos de país responde a una estrategia: los estafadores eligen prefijos que no generan sospechas inmediatas, dificultando que la víctima perciba el riesgo en el momento.

Además, la mayoría de las personas desconoce los altos cargos asociados a las llamadas internacionales, lo que facilita que caigan en la trampa sin advertir el peligro.

Según las autoridades, los cargos pueden llegar a ser de varios dólares por minuto, dependiendo tanto de la duración de la llamada como del país de origen del número.

Qué sucede si se decide contestar estas llamadas de números con estos prefijos

Puede ser víctima de múltiples fraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de este fraude va más allá de las pérdidas económicas. En ocasiones, la interacción inicial sirve como puerta de entrada para intentos de robo de identidad o prácticas de phishing, en las que los delincuentes buscan obtener información personal sensible para cometer delitos más sofisticados.

Para reducir el riesgo de ser víctima de la “estafa de la llamada perdida”, las autoridades sugieren no devolver llamadas de números desconocidos que presenten prefijos internacionales. Antes de responder, es aconsejable buscar el número en internet para comprobar si ha sido reportado como fraudulento.

Asimismo, muchas compañías telefónicas ofrecen servicios para identificar o bloquear números sospechosos, lo que constituye una herramienta útil para protegerse ante este tipo de amenazas.

En caso de haber respondido a una de estas llamadas y haber incurrido en cargos inesperados, es fundamental contactar de inmediato al proveedor de servicios telefónicos para reportar el incidente y explorar alternativas que permitan mitigar el impacto económico.

Cómo los ciberdelincuentes buscan robar datos y dinero a través de WhatsApp

Muchos delincuentes utilizan esta plataforma por la supuesta cercanía que genera. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El auge de las llamadas perdidas internacionales se ve acompañado por la proliferación de fraudes a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Los delincuentes aprovechan estos canales para intensificar sus intentos de estafa y aumentar sus posibilidades de éxito.

Entre las tácticas más frecuentes se encuentran mensajes con errores ortográficos, solicitudes para pulsar enlaces o instrucciones para descargar aplicaciones externas, todos ellos orientados a obtener datos personales o inducir pagos bajo pretextos falsos.

Es habitual que los estafadores se hagan pasar por conocidos de la víctima, inicien conversaciones para ganarse su confianza o envíen mensajes que mencionan sorteos, ofertas laborales o inversiones. También, pueden solicitar información sensible como números de cuentas bancarias, contraseñas o datos personales.

De qué forma evitar fraudes a través de la aplicación de WhatsApp

Hay varias medidas a seguir para mantener la seguridad de la información. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Ante mensajes sospechosos, la pauta a seguir es no responder, no hacer clic en enlaces y no proporcionar datos personales o bancarios. El soporte de WhatsApp recuerda que su servicio es gratuito y nunca solicita pagos.

Si un mensaje exige dinero o afirma lo contrario, debe considerarse una señal clara de intento de fraude. El bloqueo y reporte de estos mensajes contribuye a frenar la propagación de estas estafas.

Frente a la diversificación de métodos empleados por los delincuentes, mantener la precaución tanto en el uso del teléfono como de las aplicaciones de mensajería resulta esencial para evitar pérdidas económicas o la exposición de información sensible.