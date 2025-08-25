No contestes una llamada de un número que comience con estos prefijos: son para cometer estafas

Los atacantes intentan generar curiosidad de saber la identidad de la persona detrás de la comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una breve llamada perdida desde un número internacional puede convertirse en el inicio de una estafa telefónica que termina con cargos inesperados y, en ocasiones, con la exposición de datos personales.

La Guardia Civil de España ha advertido sobre el auge de este tipo de fraudes, conocidos como la “estafa de la llamada perdida”, que explotan la curiosidad y el desconocimiento de los usuarios para obtener beneficios económicos a costa de sus víctimas.

El mecanismo detrás de este engaño resulta tan simple como efectivo. Los estafadores emplean números con prefijos internacionales específicos, entre los que destacan 353 (Albania), 225 (Costa de Marfil), 233 (Ghana) y 234 (Nigeria), para realizar llamadas muy breves.

En la mayoría de casos pueden dejar una llamada perdida que esperan que la víctima devuelva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo es que la persona que recibe la llamada, al ver el número desconocido, decida devolverla. Al hacerlo, el usuario activa un sistema de tarificación especial que incrementa el costo de la comunicación, generando ingresos directos para los delincuentes.

Por qué los estafadores utilizan prefijos internacionales

La elección de estos códigos de país no es casual. Los estafadores seleccionan prefijos que no despiertan sospechas inmediatas, lo que dificulta que la víctima identifique el riesgo en el momento.

Además, muchas personas desconocen los elevados cargos asociados a las llamadas internacionales, lo que facilita que caigan en la trampa sin advertir el peligro.

La autoridad ha señalado que los cargos pueden alcanzar varios dólares por minuto, dependiendo tanto de la duración de la llamada como del país de origen del número.

Cómo pueden robar datos privados a través de la llamada

En algunos casos, los atacantes pueden intentar acceder a cuentas personales y financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de este fraude no se limita únicamente a los costos económicos. En algunos casos, la interacción inicial puede derivar en intentos de robo de identidad o en prácticas de phishing, donde los delincuentes buscan obtener información personal sensible para cometer delitos más complejos.

Se han documentado situaciones en las que, tras la llamada, los estafadores intentan acceder a datos personales o financieros de la víctima. Para evitar ser víctima de la “estafa de la llamada perdida”, las autoridades sugieren no devolver llamadas de números desconocidos que presenten prefijos internacionales.

Antes de responder, se debe buscar el número en internet para verificar si ha sido reportado como fraudulento. Además, muchas compañías telefónicas ofrecen actualmente servicios para identificar o bloquear números sospechosos, lo que representa una herramienta útil para protegerse ante este tipo de amenazas.

Se debe desconfiar de números con códigos desconocidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de haber respondido a una de estas llamadas y haber incurrido en cargos inesperados, es fundamental contactar de inmediato al proveedor de servicios telefónicos para reportar el incidente y buscar alternativas que permitan mitigar el impacto económico.

Qué otras modalidades de fraude están en aumento

Al auge de las llamadas perdidas internacionales se suma la circulación de fraudes a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Los delincuentes aprovechan estos canales para intensificar sus intentos de estafa y aumentar sus posibilidades de éxito.

Desde mensajes que contienen errores ortográficos o solicitudes para tocar enlaces hasta instrucciones para descargar aplicaciones externas, estos mensajes buscan obtener datos personales o inducir pagos bajo pretextos falsos.

Hay varias señales que alertan que un mensaje tiene fines fraudulentos. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Es común que los estafadores intenten pasar por conocidos de la víctima, inicien conversaciones para ganar su confianza o envíen mensajes que hacen referencia a sorteos, ofertas laborales o inversiones. También, pueden pedir información sensible como números de cuentas bancarias, contraseñas o datos personales.

Cómo prevenir ser víctima de estafas millonarias a través de WhatsApp

Ante mensajes sospechosos, se debe no responder, no hacer clic en enlaces ni proporcionar datos personales o bancarios. El soporte de WhatsApp recuerda que su servicio es gratuito y nunca solicita pagos.

Si un mensaje exige dinero o afirma lo contrario, debe considerarse una señal clara de intento de fraude. El bloqueo y reporte de estos mensajes ayuda a frenar la propagación de estas estafas.

Frente a la diversificación de métodos utilizados por los estafadores, mantener la precaución en el uso del teléfono y de las aplicaciones de mensajería resulta clave para evitar pérdidas económicas o la exposición de información sensible.