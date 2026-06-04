Por la muerte de pingüinos, activaron el protocolo preventivo de gripe aviar en Santa Cruz y Chubut

Cadace activó el protocolo preventivo de gripe aviar tras recibir fotografías de pingüinos muertos en el litoral de Santa Cruz y Chubut

La aparición de pingüinos muertos en las costas de Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia encendió las alertas en la Patagonia esta semana. Las imágenes llegaron antes del mediodía del miércoles al Centro Ambiental de Apoyo a la Ciencia y Ecología (Cadace): aves sin vida sobre la arena, en distintos puntos del litoral de Santa Cruz y Chubut. Lo que aún no se sabe es qué las mató.

Ante la magnitud de los hallazgos, Cadace activó de forma preventiva el protocolo de gripe aviar y notificó de inmediato al Consejo Agrario Provincial, la Dirección de Fauna de la Provincia, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y a las intendencias locales.

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La organización fue precisa en sus términos: no existe, por ahora, una confirmación oficial sobre la causa de las muertes. “Este proceder es preventivo, por lo que hasta que se confirme, solicitamos a los vecinos que pasean por la playa evitar acercarse a aves muertas recientemente”, comunicó la entidad a través de sus redes sociales.

Los primeros reportes llegaron desde la costa de Caleta Olivia y sus playas aledañas, acompañados de fotografías. Poco después, nuevos avisos ubicaron casos similares en distintos puntos del litoral de Comodoro Rivadavia, en territorio chubutense. La dispersión geográfica de los hallazgos fue uno de los factores que llevó a las organizaciones ambientales a poner en marcha los mecanismos de coordinación con las autoridades sanitarias.

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Las autoridades sanitarias y ambientales coordinan el monitoreo de las playas afectadas a la espera de resultados que determinen la causa de las muertes

La influenza aviar es una enfermedad provocada por virus de la familia Orthomyxoviridae, del tipo A, que afecta principalmente a las aves. Existen cepas de baja y de alta patogenicidad; entre estas últimas, los subtipos H5 y H7 son los que mayor preocupación generan entre los especialistas, dado que pueden propagarse con rapidez y provocar altas tasas de mortalidad en distintas especies.

El virus se transmite a través de saliva, mucosas y heces de las aves infectadas, aunque también puede estar presente en secreciones respiratorias, órganos, sangre y otros fluidos corporales.

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Frente a este escenario, Cadace emitió una serie de recomendaciones para los habitantes de la región. El pedido central apunta a no acercarse a ninguno de los restos de las aves muertas en la playa. A su vez, los funcionarios del área recomendaron evitar que las mascotas de los vecinos caminen sueltas por las zonas afectadas, dado el riesgo de que olfateen o muerdan los restos posiblemente infectados.

Los pescadores, por su parte, recibieron la indicación de revisar los alrededores antes de iniciar sus actividades habituales. “Esta publicación no es para sembrar miedo, pero ante casos de aparición de distintas aves muertas recientemente, es necesario ser precavidos y cautelosos”, subrayó la organización.

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El Ministerio de Salud aclaró que el contagio humano es infrecuente y que no existe transmisión sostenida entre personas en escenarios ambientales habituales

La entidad también convocó a la comunidad a colaborar en el registro y mapeo de los casos. Quien encuentre un ave muerta —de cualquier especie— tiene instrucciones de fotografiarla con zoom, sin acercarse, y enviar la imagen junto con la ubicación geográfica obtenida desde Google Maps directamente a Fundación Cadace.

Respecto al riesgo para las personas, el Ministerio de Salud precisó que “el contagio humano es infrecuente y se transmite por contacto directo con animales infectados (vivos o muertos) o con sus entornos contaminados a través de secreciones respiratorias, heces, plumas y superficies contaminadas”.

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La cartera sanitaria también aclaró que “no existe transmisión sostenida entre personas en escenarios ambientales habituales”. Los síntomas en humanos, en caso de contagio, suelen incluir fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, dolores musculares y malestar general.

Las autoridades sanitarias y ambientales de Santa Cruz y Chubut mantienen el monitoreo activo de las playas afectadas a la espera de los resultados que permitan determinar con certeza la causa de las muertes.

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