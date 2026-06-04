Política

Macri celebró la aprobación de los pliegos de los jueces en el Senado: “Tienen un rol clave para generar confianza”

El ex presidente se refirió a la sesión que tuvo lugar en la Cámara Alta antes de ingresar a la Legislatura porteña, donde fue homenajeado por haber participado del °76 campeonato sudamericano de Bridge

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Mauricio Macri en la Legislatura porteña
Mauricio Macri en la Legislatura porteña (Prensa Legislatura CABA)

Mauricio Macri se refirió este jueves a la polémica en torno a los pliegos judiciales que se trataron hoy en el Senado, y celebró la aprobación de la totalidad, incluido el de Verónica Michelli, la candidata a jueza que el presidente Javier Milei quiso vetar. “Tienen un rol clave para generar confianza, porque respetan la Constitución Nacional y dentro de eso los derechos de propiedad”, afirmó el exmandatario.

El líder del PRO sostuvo que el nombramiento de magistrados debe estar guiado por criterios institucionales y no por afinidades personales. “Tenemos que nombrar los mejores jueces y estar seguros de que no necesitamos ser amigos de ninguno, porque cada uno tiene bien claro qué dice la Constitución y la va a hacer respetar”, sostuvo al ingresar a la Legislatura porteña, donde fue homenajeado por haber participado del °76 campeonato sudamericano de Bridge, una iniciativa del legislador radical Francisco Loupias, que responde a Daniel “Tano” Angelici.

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Al acto asistieron, entre otros, los legisladores Waldo Wolff, Laura Alonso, Gimena Villafruela, Rocío Figueroa, Pablo Donati, Patricia Inés Glize, Aldana Belén Crucitta, Silvia Lospennato e Ignacio José Parera. También el Secretario Administrativo, Christian Gribaudo. El que no concurrió fue el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La postura del expresidente se enmarca en una semana cargada de tensión política en torno al proceso de cobertura de vacantes judiciales, y tiene como telón de fondo la polémica por el pliego de la candidata a jueza. Milei intentó retirar esa postulación por el parentesco de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon, pero el Senado resistió la maniobra.

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Antes de la sesión, el presidente del bloque del PRO en la Cámara alta, Martín Goerling, había anticipado la posición del partido: “El pedido de retiro del pliego es muy desprolijo. Nosotros desde el PRO manifestamos públicamente que íbamos a votar en contra del retiro”, afirmó el legislador en declaraciones a Infobae.

Goerling también salió al cruce del argumento oficial y defendió la trayectoria de la candidata. “La jueza tiene una trayectoria de más de 30 años, intachable. No hubo una sola pregunta, no hubo una objeción, no hubo una impugnación”, remarcó ayer. “Se está castigando a una jueza idónea para el cargo porque es cuñada de un periodista que incomoda al poder”, sentenció.

En la misma línea, Jimena de la Torre, abogada cercana a Macri y consejera de la Magistratura de la Nación, había advertido que “la designación de jueces no es un tema menor: impacta directamente en la seguridad jurídica y en la confianza de los ciudadanos en las instituciones”. La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, también desacató la orden presidencial y se abstuvo en la votación. El pliego de Michelli fue aprobado con 44 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones.

Mujer con cabello castaño largo, blazer crema y blusa de encaje blanco, hablando en un micrófono con el logo "Senado Argentina" en un fondo azul.
La candidata a jueza María Verónica Michelli (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultado sobre el comportamiento de Patricia Bullrich, Macri evitó pronunciarse. En el entorno del ex presidente la lectura es más tajante. “Hoy Patricia Bullrich es una persona que para nosotros pertenece a otro espacio político, que es La Libertad Avanza. No tiene nada que ver con el PRO”, señalaron fuentes cercanas al exmandatario a Infobae.

Milei, pese a no haber logrado frenar el pliego de Michelli, celebró el resultado de la sesión. “El inicio de la reconstrucción de la Justicia: en un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos”, escribió el presidente en sus redes sociales. Su ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, también valoró el avance y recordó que la aprobación se produce “tras más de ocho años de parálisis donde los postulantes esperaban aún habiendo superado la selección”.

El proceso de cobertura de vacantes se aceleró desde que Mahiques asumió la cartera de Justicia. El Gobierno envió al Senado tres tandas de pliegos desde el inicio de la gestión de Milei, la última de las cuales incluyó 45 nuevos postulantes para juzgados federales y nacionales de distintos puntos del país.

Goerling advirtió, no obstante, que la aprobación del Senado no garantiza el acceso de Michelli al cargo: si Milei no firma el decreto correspondiente, el juzgado permanecerá vacante, lo que agravaría aún más la crisis de subrogaciones en el sistema judicial. Actualmente, el 36,5% de los cargos judiciales permanece sin cubrir. “Calculo que lo va a firmar”, sostuvo Macri.

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