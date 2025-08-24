Descubre 5 formas de aprovechar NotebookLM, la inteligencia artificial de Google

Además de sintetizar datos, ofrece un componente creativo ideal para sesiones de brainstorming. (Andina)

La inteligencia artificial NotebookLM de Google se ha convertido en una de las herramientas más versátiles para quienes buscan mejorar su productividad. No se trata solo de un asistente digital, sino de una plataforma capaz de transformar documentos en conocimiento útil, facilitar la generación de ideas y ofrecer recursos personalizados para el aprendizaje o la creación de contenidos.

NotebookLM: mucho más que un asistente digital

El verdadero valor de NotebookLM radica en su capacidad de interactuar directamente con los documentos que el usuario carga en la plataforma. A partir de archivos como PDF, Google Docs, presentaciones, enlaces web o incluso videos de YouTube, la herramienta puede generar resúmenes, destacar los puntos esenciales o explicar conceptos difíciles de forma clara y accesible.

De este modo, funciona como un profesor virtual que permite ahorrar tiempo al procesar grandes volúmenes de información. Para estudiantes, investigadores o profesionales, se convierte en un aliado que simplifica el análisis y organiza la información de manera eficiente.

NotebookLM puede generar resúmenes, destacar los puntos esenciales o explicar conceptos difíciles de forma clara y accesible. GOOGLE

Pero la utilidad de NotebookLM no termina ahí. Además de sintetizar datos, ofrece un componente creativo ideal para sesiones de brainstorming. Con las fuentes que se le proporcionen, puede proponer nuevas ideas, comparar documentos o incluso ayudar a diseñar la estructura inicial de un proyecto. Su función no es solo resumir, sino también inspirar.

Otra aplicación especialmente atractiva es la capacidad de convertir notas en materiales organizados. Desde guías de estudio hasta preguntas frecuentes o cronogramas de trabajo, la herramienta facilita dar forma a la información dispersa. Incluso puede transformar las transcripciones de una entrevista en un primer borrador para un artículo o un guion de pódcast o blog.

Entre sus funciones más innovadoras destaca la producción de resúmenes en formato de audio. NotebookLM permite escuchar tus documentos como si fueran un pódcast, algo muy útil para repasar información mientras conduces, haces ejercicio o realizas cualquier otra actividad.

NotebookLM también puede transformar las transcripciones de una entrevista en un primer borrador para un artículo o un guion de pódcast o blog. GOOGLE

Finalmente, para quienes buscan aprender de manera personalizada, ofrece la posibilidad de actuar como un tutor digital. Genera preguntas para la autoevaluación, explica conceptos con analogías sencillas y ayuda a crear glosarios con términos clave. Todo esto, adaptado al ritmo de cada usuario y basado únicamente en los documentos que él mismo decide cargar.

Consejos para aprovechar al máximo NotebookLM

Aunque la plataforma es intuitiva, hay ciertos puntos que conviene tener en cuenta para sacarle todo el partido. El primero es priorizar los documentos: NotebookLM admite hasta 50 archivos, por lo que resulta clave subir solo aquellos que sean más relevantes para el proyecto en curso. La calidad del material siempre marcará la calidad de las respuestas.

El segundo aspecto es verificar los resultados. Aunque el sistema es preciso, no sustituye al criterio humano. Revisar que los resúmenes, explicaciones o ideas reflejen correctamente el contenido original es una buena práctica que garantiza su utilidad.

Google ha creado Gemini para facilitar la creación y el análisis de información con inteligencia artificial. REUTERS/Annegret Hilse

Otro consejo es integrar la herramienta en tu flujo de trabajo. Los resúmenes, cronogramas o ideas generados con NotebookLM pueden trasladarse fácilmente a gestores de proyectos como Notion o Evernote, lo que permite mantener la información organizada y operativa.

Por último, es recomendable experimentar con sus funciones más creativas. La generación de audios, la organización automática de contenidos o el apoyo en sesiones de brainstorming muestran un potencial que va más allá del uso básico de un asistente de IA. Cuanto más explores sus aplicaciones, más sencillo será adaptarlo a tus necesidades específicas.

Qué puedes hacer con Gemini, la IA de Google

Gemini sirve para generar textos, analizar información, resumir documentos, traducir idiomas y responder preguntas a partir de datos en diferentes formatos, como texto, imágenes o videos. Se utiliza como asistente para estudiar, trabajar, investigar o crear contenidos, adaptándose a las necesidades de cada usuario.

Para usarlo, solo hay que ingresar a la plataforma de Gemini desde la cuenta de Google y escribir o cargar el contenido que se quiere analizar o transformar. El usuario puede pedir resúmenes, explicaciones, traducciones o asistencia creativa, y el sistema responde con resultados personalizados según la petición.