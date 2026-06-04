Locura en Paraná: un conflicto entre dos alumnos desató una violenta pelea entre familias a la salida de un colegio

El conflicto en el colegio de Paraná se originó por una pelea previa entre estudiantes y derivó en insultos, agresiones físicas y amenazas entre adultos

Una pelea entre familiares de alumnos desató el caos en la tarde del miércoles en la Escuela Nº7 “Mariano Moreno” de Paraná, Entre Ríos, con insultos, agresiones físicas y amenazas que obligaron a la intervención policial y derivaron en actuaciones judiciales.

El detonante fue un conflicto previo entre estudiantes de la institución. De acuerdo con la información oficial a la que accedió Infobae, un hombre de 64 años, identificado como S.E.Z., denunció que su hijo de 16 años había sido atacado y golpeado en la cara por dos hermanas, una de alrededor de 15 años y la otra de 20.

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Ante la situación, las autoridades escolares convocaron a los responsables legales de los menores para tratar el problema en el establecimiento. Pero, lejos de resolverse de forma pacífica, la reunión se convirtió en el escenario de una confrontación entre adultos.

Las autoridades de la Escuela Nº7 Mariano Moreno convocaron a los responsables legales de los alumnos, pero la reunión terminó en una violenta pelea

Otro hombre de 30 años aseguró que el primer joven atacado había iniciado principalmente la pelea entre los alumnos. Luego, atacó a S.E.Z., lo empujó y provocó la brutal pelea que quedó registrada en el video que encabeza la nota.

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Cerca de las 18:30, personal policial y efectivos del sistema de emergencias 911 fueron alertados por directivos de la escuela ante la situación de violencia que se desarrollaba en el interior del edificio, según supo este medio.

“En primera instancia hubo un inconveniente entre menores de edad, alumnos del colegio. Eso motivó que desde la institución se requiriera la presencia de los mayores responsables”, explicó el jefe de Operaciones de la Jefatura Departamental Paraná, Jorge Pérez, en declaraciones a Elonce.

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Mientras los directivos intentaban explicar la situación, el clima se deterioró con rapidez. “Primero se produjeron insultos y agresiones verbales. Luego se involucraron familiares de ambas partes y terminaron agrediéndose y amenazándose tanto física como verbalmente”, detalló Pérez.

La Policía de Paraná identificó a seis personas por la pelea en el colegio y confirmó que las lesiones registradas fueron leves

La respuesta policial fue inmediata. Al momento del incidente ya había presencia de efectivos en las inmediaciones del establecimiento por el horario de salida escolar, lo que permitió actuar antes de que la situación escalara. “Fue gracias a ese accionar inmediato que la situación no continuó ni pasó a mayores”, sostuvo el jefe policial a Elonce, al referirse a lo que quedó registrado en los videos difundidos en redes.

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Como resultado del procedimiento, la Policía identificó a seis personas involucradas en el hecho: las dos mayores de edad con participación directa y otros familiares que se sumaron al enfrentamiento, según supo este medio. Una de las partes y las autoridades de la escuela formalizaron denuncias en la comisaría octava, lo que dio origen al expediente judicial correspondiente. Las lesiones constatadas fueron de carácter leve.

Pérez aclaró además que la Policía interviene en establecimientos educativos únicamente ante un requerimiento formal de las autoridades escolares. Tras el episodio, las clases continuaron con normalidad y se dispuso presencia policial preventiva en el establecimiento mientras las autoridades educativas y policiales avanzan en la determinación de responsabilidades.

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Otro caso de violencia en un colegio de Entre Ríos

Un alumno de la Escuela Nº 1 Nicolás Avellaneda de Concepción del Uruguay llevó un arma de aire comprimido y activó un protocolo de seguridad

Un estudiante de la Escuela N° 1 “Nicolás Avellaneda” de Concepción del Uruguay llegó al establecimiento con un arma de aire comprimido en su mochila y desencadenó un protocolo de seguridad.

El resto de los alumnos detectó la situación y alertó a los docentes. De acuerdo con lo que pudo verificar el portal La Pirámide, la directora del colegio radicó la denuncia correspondiente, lo que derivó en la intervención de la Fiscalía.

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El episodio tuvo lugar durante el turno de la tarde del jueves 28 de mayo, en el marco de un acto patrio. Cuando las fuerzas policiales tomaron conocimiento de lo ocurrido y se presentaron en la institución, el alumno y su madre ya habían abandonado el lugar.