Tres trucos que recomiendan gamers profesionales para ser el mejor en GTA

Existe una amplia variedad de secretos que mejoran la experiencia de los jugadores fuera de las misiones principales, como códigos para invencibilidad, armas, movilidad y manipulación del ambiente

Dylan Escobar Ruiz

Este universo fue creado a finales del siglo pasado y sigue vigente con varias versiones. (Foto: Europa Press)

El universo de Grand Theft Auto (GTA) ha consolidado a lo largo de los años una comunidad internacional con millones de seguidores, que intercambian estrategias para exprimir cada rincón del videojuego.

En particular, la versión de GTA V para PC ofrece herramientas y códigos que multiplican las opciones para quienes desean prepararse antes de la llegada de la siguiente entrega, GTA VI.

La expectación por el próximo título ha llevado a los jugadores más experimentados a compartir sus mejores métodos para obtener ventajas, superar desafíos y personalizar la experiencia. Estos trucos no solo permiten modificar la jugabilidad, sino que abren puertas a mecánicas y situaciones que van más allá de las misiones principales.

Cómo aplicar los trucos de GTA V desde una computadora

Para muchos hay mayor facilidad interactuar con el videojuego en un ordenador. (Imagen ilustrativa Infobae)

Incorpora un sistema dual para activar trucos: a través de la consola del juego, pulsando la tecla º y escribiendo códigos específicos, o mediante el teléfono del personaje, donde se debe marcar una secuencia numérica precisa.

Los expertos consultados por VidaExtra remarcan que estos comandos solo funcionan fuera de las misiones principales, limitándose al modo de exploración libre. También, se debe verificar su correcto funcionamiento antes de lanzarse a retos complicados, para evitar contratiempos durante la partida.

Uno de los mejores consejos es reservar el uso de trucos para instantes oportunos, porque varios pueden alterar estados de la partida, como la imposibilidad de conseguir ciertos logros. Hay que elegir el momento según el objetivo: practicar acrobacias, explorar mapas sin obstáculos o experimentar con mecánicas avanzadas.

Cuáles son los códigos necesarios para dominar el combate y la supervivencia

En este tipo de videojuegos es necesario terminar misiones y no ser eliminado. (Foto: Europa Press)

Quienes se enfrentan a desafíos complejos suelen recurrir a códigos como PAINKILLER, que otorga invencibilidad durante cinco minutos, ingresando el comando o marcando el número 1-999-724-654-5537 en el teléfono virtual.

Los expertos sostienen que utilizar invulnerabilidad en situaciones de máxima presión puede significar la diferencia entre avanzar o ser eliminado. El código TURTLE (1-999-887-853) repone salud y blindaje a tope, mientras que TOOLUP (1-999-8665-87) equipa automáticamente todas las armas y la munición disponible.

Asimismo, jugar con los efectos de las balas lleva a un nivel diferente la experiencia armamentística. El comando INCENDIARY (1-999-462-363-4279) permite disparar proyectiles incendiarios y HIGHEX (1-999-444-439) transforma la munición en explosivos, facilitando el control de multitudes o la destrucción de vehículos enemigos.

Qué opciones existen para alterar la jugabilidad y el ambiente

Es dinámica se ve desde las primeras entregas del videojuego. (Foto: Europa Press)

Entre los trucos favoritos figuran aquellos que transforman la física y el clima del juego. CATCHME (1-999-228-8463) incrementa la velocidad de desplazamiento, mientras que HOPTOIT (1-999-467-86-48) permite alcanzar grandes alturas con un solo impulso.

Las modificaciones ambientales, como la gravedad lunar con FLOATER (1-999-356-2837), desafían la lógica habitual del juego y son sugeridos para explorar áreas inaccesibles o ejecutar saltos de precisión.

Además, modificar el clima puntualmente o ralentizar el tiempo son trucos empleados, sobre todo, al grabar contenido audiovisual. El comando MAKEITRAIN (1-999-625-348-7246) altera las condiciones meteorológicas, mientas que SLOWMO (1-999-756-966) reduce la velocidad de toda la acción.

De qué forma se puede mejorar la movilidad con vehículos y modos especiales

Los autos son otro atractivo que pueden adaptar con claves que pocos conocen. (Foto: Europa Press)

La movilidad es un ámbito donde los comandos de GTA V marcan la diferencia. BARNSTORM (1-999-2276-78676) invoca un avión de acrobacias en cualquier punto del mapa y BUZZOFF (1-999-289-9633) pone un helicóptero a disposición de los usuarios.

El acceso a vehículos especiales requiere que los usuarios los desbloqueen previamente en el juego, como el hidroavión Dodo (EXTINCT, 1-999-398-4628), el submarino Kraken (BUBBLES, 1-999-282-2537) o el Duke O’Death (DEATHCAR, 1-999-3328-4227).

El Modo Director disponible en la Rockstar Edition ofrece la posibilidad de controlar personajes no jugables y combinarlos con cualquier truco, función sugerida para crear clips originales o explorar diferentes escenarios con total libertad.

