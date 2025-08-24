Tecno

Falsa extensión de Google Chrome se mostraba como una VPN, pero estaba espiando a todos

La herramienta fue desinstalada por más de 100.000 usuarios tras revelarse que tomaba capturas de pantalla con datos sensibles

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
Investigaciones de Koi Security demostraron
Investigaciones de Koi Security demostraron que FreeVPN.One capturaba pantallas de todos los sitios web visitados, incluyendo información privada y bancaria, y enviaba los datos a servidores remotos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Una de las extensiones de Google Chrome que mayor popularidad alcanzó en los últimos años, FreeVPN.One, ahora ha sido cuestionada luego de que más de 100.000 usuarios decidieran desinstalarla por ser un riesgo para su seguridad y privacidad.

Investigaciones de Koi Security revelan que esta extensión, bajo una apariencia legítima, funcionaba como un sofisticado sistema de espionaje capaz de recopilar información extremadamente sensible, violando la confianza depositada por su base de usuarios e incluso las medidas de seguridad destacadas por el propio Google.

Cómo la extensión espiaba a los usuarios de Google Chrome

FreeVPN.One llegó a convertirse en una extensión recomendada en la Chrome Web Store. Google la distinguió con insignias de seguridad, y su mensaje de protección convenció a miles de internautas.

Tanto la ficha en la tienda como su política de privacidad repetían la promesa de proteger la identidad, evitar el rastreo y garantizar la confidencialidad del tráfico en Internet. Sin embargo, la realidad distaba completamente del relato oficial.

FreeVPN.One evolucionó de un servicio
FreeVPN.One evolucionó de un servicio VPN básico a un software de espionaje tras sucesivas actualizaciones que ampliaron sus permisos y capacidades de monitoreo.(GOOGLE)

Las alarmas se activaron tras la publicación de un informe de Koi Security, una firma especializada en ciberseguridad. La investigación demostró que FreeVPN.One instalaba un script oculto en el navegador, cuya función principal era capturar pantallas de absolutamente todos los sitios web visitados.

A diferencia de otras extensiones, no solo registraba la dirección URL, sino que enviaba al menos una imagen por cada página cargada. Estas capturas incluían datos de extrema sensibilidad: mensajes privados, información médica, registros bancarios y fotografías personales.

Todos estos datos iban a parar a servidores remotos gestionados por quienes desarrollaron la extensión. Lejos de solicitar el consentimiento del usuario, la recolección se mantenía oculta y, en muchos casos, sucedía incluso cuando el usuario no activaba ninguna función especial.

Así lo determinaron los expertos tras analizar a fondo el código fuente y el tráfico de red generado por la herramienta. Los desarrolladores trataron de justificar el funcionamiento mediante una supuesta función legítima: “AI Threat Detection”. Supuestamente, esta función realizaba un análisis en busca de amenazas utilizando inteligencia artificial.

La versión 3.1.4 de FreeVPN.One
La versión 3.1.4 de FreeVPN.One implementó cifrado avanzado, dificultando la detección y el análisis forense de los datos exfiltrados por la extensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la empresa de ciberseguridad evidenció que las capturas de pantalla se tomaban en segundo plano, incluso sin que dicha función estuviese habilitada.

Cómo la extensión se transformó en un sistema de espionaje

El espionaje sistemático no apareció desde el inicio, fue el resultado de una serie de pequeñas actualizaciones. Antes de julio de 2025, FreeVPN.One funcionaba como un servicio de VPN básico.

Sin embargo, sucesivas revisiones introdujeron peticiones de permisos excesivos, como el acceso completo a las pestañas abiertas, historial de navegación, direcciones web y ejecución de scripts personalizados en todas las páginas. De ese modo, la extensión adquirió facultades para monitorizar, registrar y extraer datos de cualquier actividad realizada en el navegador.

Con la llegada de su versión 3.1.4, FreeVPN.One incorporó el cifrado de datos utilizando AES-256-GCM y técnicas de envoltura de clave RSA. Estas implementaciones, lejos de garantizar la privacidad, complicaban el rastreo del flujo de datos y dificultaban el análisis forense por parte de usuarios o compañías de seguridad.

Expertos en ciberseguridad recomiendan eliminar
Expertos en ciberseguridad recomiendan eliminar FreeVPN.One, pasar un antivirus y cambiar contraseñas para quienes hayan usado la extensión en Google Chrome. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Koi Security, los fragmentos de información exfiltrados quedaban suficientemente enmascarados para pasar inadvertidos ante herramientas convencionales de monitoreo de red.

La API privilegiada chrome.tabs.captureVisibleTab() se convertía en el núcleo de la operación. Con ella, la extensión conseguía tomar capturas de pantalla en segundo plano, apenas un segundo después de que el usuario cargara cualquier página. La función se activaba automáticamente y siguió funcionando incluso tras actualizaciones destinadas a corregir posibles problemas de privacidad.

Recomendaciones frente a este caso de la extensión en Google Chrome

Aunque Google Chrome sigue siendo el navegador dominante, con 67,92 % de cuota de mercado mundial según los datos actualizados a julio de 2025, la abundancia de extensiones implica riesgos.

Incluso las opciones que exhiben la insignia de “Destacado” pueden convertirse en amenazas. Los expertos aconsejan extremar las medidas de precaución: estudiar a fondo los permisos solicitados, verificar la trayectoria del desarrollador y optar por soluciones auditadas y de confianza contrastada.

La recomendación es la eliminación inmediata de FreeVPN.One para quienes la tengan instalada. Además, pasar un programa antivirus actualizado y cambiar las contraseñas utilizadas durante el periodo en que la extensión se encontró activa.

Temas Relacionados

Google ChromeExtensiónEspionajeCiberseguridadInternetDatos personalesGoogleTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Qué significa la letra P en un vehículo automático y cómo usarla correctamente

Varios conductores cometen errores que desgastan la transmisión del auto como cambiar a esta posición mientras el auto está todavía en movimiento o no presionan el freno de mano

Qué significa la letra P

Las sucesivas explosiones del Starship ponen bajo presión el programa espacial de SpaceX

Un informe de Bloomberg advirtió que el encadenamiento de incidentes genera dudas entre inversores y compromete hitos clave como los contratos con la NASA y la financiación del ambicioso proyecto lunar de Elon Musk

Las sucesivas explosiones del Starship

Cómo usar la lavadora correctamente para que la ropa no se encoja

Las prendas de algodón, lana y lino son especialmente propensas a encogerse si se lavan con agua caliente o ciclos intensos

Cómo usar la lavadora correctamente

Netflix no reproduce películas o series en el celular: paso a paso de cómo solucionar el error

Esta situación puede estar relacionada con problemas en la aplicación de la plataforma streaming, falta de actualización del sistema operativo del teléfono o fallas en la red de internet

Netflix no reproduce películas o

Cuidado si llega este mensaje en WhatsApp: pueden secuestrar tu cuenta y robar todos los datos

Uno de los mayores peligros de caer en estas trampas es que los ciberdelincuentes pueden cometer varias estafas a amigos, familiares y más contactos de la víctima

Cuidado si llega este mensaje
ÚLTIMAS NOTICIAS
Media Maratón de Buenos Aires

Media Maratón de Buenos Aires 2025: las mejores fotos del 21K que hizo vibrar las calles porteñas

Segunda jornada de paro de controladores aéreos: caos en Aeroparque por demoras y cancelaciones de vuelos

Brutal robo a una jubilada de 86 años enBerisso: la amenazaron y le robaron más de 25 millones de pesos

La incertidumbre divide el mercado laboral en dos: grandes oportunidades y fuertes caídas

Por el paro de controladores aéreos, este domingo habrá más de 16.000 pasajeros afectados

INFOBAE AMÉRICA
El lado desconocido de Borges:

El lado desconocido de Borges: amores, desengaños y pasiones secretas

El renovado apoyo incondicional de Occidente a Ucrania frente al sangriento accionar de Rusia

Explosión en un centro comercial de Moscú: al menos un muerto y tres

El papa León XIV pidió que “el clamor de las armas enmudezca y dé paso al diálogo” para alcanzar la paz en Ucrania

Crece la crisis política en Corea del Sur: la Justicia pidió el arresto del ex primer ministro Han Duck Soo

TELESHOW
Jimena Barón compartió la emoción

Jimena Barón compartió la emoción por la primera salida nocturna de Momo: “Mi corazón se hizo una piñata de felicidad”

La China Suárez mostró su llamativo tour dulce en Turquía: entre postres exóticos y cascadas de chocolate

La emotiva dedicatoria de Nancy Dupláa a su hija Morena en su cumpleaños número 22: la foto retro de ambas

Las palabras de Gimena Accardi luego de su regreso a la función con Andrés Gil: “Gracias por tanto amor”

Litto Nebbia celebra los 50 años del disco Melopea: “Hoy, la música masiva tiene que ser una que sepamos todos”