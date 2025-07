Actualización reciente y urgente de Google Chrome: actívala para prevenir fallos en la transmisión multimedia

El aviso fue emitido por Srinivas Sista, integrante del equipo de Chrome, a través de una publicación oficial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Una reciente actualización de Google Chrome ha encendido las alertas en la comunidad tecnológica. Aunque este tipo de parches suelen lanzarse con frecuencia, la versión 138.0.7204.183 destaca por su carácter urgente y por corregir una única falla de alta gravedad que afecta al componente de transmisión multimedia del navegador.

Dado el nivel de riesgo que representa, los usuarios deben asegurarse de aplicar la actualización cuanto antes y reiniciar el navegador para que el parche surta efecto.

El aviso fue emitido por Srinivas Sista, integrante del equipo de Chrome, a través de una publicación oficial. En ella, se informó que la vulnerabilidad corregida, identificada como CVE-2025-8292, fue reportada por un investigador anónimo, quien recibió una recompensa de 8 mil dólares por su contribución.

El tipo de fallo, clasificado como use ‘after release’, es conocido por generar errores de corrupción de memoria que pueden ser explotados para ejecutar código malicioso de forma remota.

Google ha decidido limitar temporalmente el acceso a los detalles técnicos de esta vulnerabilidad, una medida habitual que busca reducir las probabilidades de que actores maliciosos se aprovechen del fallo antes de que la mayoría de usuarios hayan actualizado sus navegadores.

Sin embargo, se sabe que fallos de este tipo pueden ser utilizados mediante páginas web diseñadas con fines maliciosos, facilitando ataques como la instalación de malware o el robo de información confidencial.

Cómo activar la actualización urgente de Google Chrome

Aunque la actualización urgente de Google Chrome llegará automáticamente a los navegadores de los usuarios en los próximos días o semanas, se recomienda no esperar. Para forzar la instalación, basta con ir al menú de configuración, seleccionar Ayuda y luego Acerca de Google Chrome. Esto iniciará la descarga de la nueva versión: 138.0.7204.183/.184 para Windows y Mac, y 138.0.7204.183 para Linux.

No obstante, aplicar el parche no basta: es imprescindible reiniciar el navegador para que la protección se active. Chrome conservará las pestañas abiertas y las restaurará al reiniciar, por lo que no hay riesgo de pérdida de información. Ante esta situación, lo más prudente es no posponer la actualización: una acción sencilla que puede evitar graves consecuencias.

Por qué es importante mantener actualizado Google Chrome

Es importante mantener actualizado Google Chrome para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento del navegador. Cada actualización corrige fallas detectadas y refuerza la protección frente a nuevas amenazas informáticas que podrían poner en riesgo la información personal del usuario. Además, las versiones más recientes incorporan mejoras en la velocidad de navegación, compatibilidad con sitios web y nuevas funciones que optimizan la experiencia de uso.

Mantener el navegador actualizado también asegura que todas las extensiones y aplicaciones integradas funcionen correctamente, evitando errores y bloqueos inesperados. Por otro lado, muchas plataformas digitales solo ofrecen soporte para versiones actuales, por lo que actualizar Chrome permite acceder a todos sus servicios sin inconvenientes.

No realizar este proceso puede exponer al equipo a vulnerabilidades y problemas de rendimiento. Por eso, la actualización periódica de Google Chrome es una acción sencilla pero esencial para navegar de manera segura y con las mejores prestaciones disponibles.

Qué sucede si no actualizo Google Chrome

No actualizar Google Chrome puede tener múltiples repercusiones negativas en la experiencia de navegación y la seguridad del usuario. Las versiones desactualizadas no solo limitan el acceso a funciones recientes, sino que también exponen a los dispositivos a diferentes riesgos tecnológicos. Entre las principales consecuencias se encuentran:

Mayor vulnerabilidad ante virus, malware y ataques de phishing.

Riesgo de robo de contraseñas y datos personales.

Fallas frecuentes, bloqueos y disminución en la velocidad del navegador.

Incompatibilidad con sitios web modernos y nuevas aplicaciones.

Imposibilidad de aprovechar actualizaciones de privacidad y rendimiento.

Pérdida de soporte técnico oficial.

Mal funcionamiento de extensiones y herramientas integradas.

Experiencia de usuario menos fluida y confiable.