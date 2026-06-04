Por qué los pantalones bombachos son mucho más que una simple tendencia de moda

Los pantalones bombachos regresan en 2026 como silueta central de la temporada primavera-verano. (Imagen ilustrativa Infobae)

El inesperado regreso de los pantalones bombachos lidera la moda primavera-verano 2026 en el hemisferio norte, pero detrás de esta tendencia hay una historia profunda de reivindicación femenina y transformación cultural.

Los pantalones bombachos, originarios del Oriente, se han convertido en un símbolo feminista desde su llegada a Europa hasta su resurgimiento actual.

A lo largo de los siglos, esta prenda ha representado apropiación cultural, poder femenino y cambio social, factores que explican su vigencia más allá de la moda, según destaca Vogue.

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Influencias orientales y llegada a Europa

La prenda nace en Oriente y se reinterpreta en Europa como signo de fascinación cultural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fascinación europea por las culturas orientales se intensificó desde el siglo XVII, convirtiendo al imperio otomano en fuente de inspiración. En la corte de Versalles, la marquesa de Pompadour adoptó el “traje a la turca”, apareciendo en retratos con turbante y pantalones bombachos como símbolo de autonomía.

Otras figuras francesas, como la condesa de Vergennes y la bailarina Rosalie Duthé, también siguieron esta tendencia. En Inglaterra, Lady Mary Wortley Montagu describió a su hermana desde Estambul: “La primera parte de mi vestido consiste en unos bombachos muy amplios que llegan hasta los zapatos, y cubren las piernas con mayor modestia que tus enaguas”.

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El auge del orientalismo, alimentado por obras literarias como “Las mil y una noches” y las “Cartas persas” de Montesquieu, introdujo una nueva visión de la feminidad en la moda y el arte. Los pantalones bombachos adquirieron entonces un papel relevante en la cultura europea, cruzando fronteras y resignificando su simbolismo.

De símbolo feminista a prenda deportiva

Las críticas públicas no frenan el uso cotidiano de la prenda en círculos activistas y universitarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el siglo XIX, los pantalones bombachos se asociaron estrechamente con la lucha por los derechos de la mujer. Amelia Bloomer, editora de The Lily, popularizó en Estados Unidos esta prenda, luego llamada “bloomers”, e insistió en su vínculo con el activismo femenino y la comodidad.

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Al adoptar el “nuevo vestido” inspirado en Elizabeth Cady Stanton, Bloomer narró: “En cuanto se supo que llevaba el nuevo vestido, recibí cientos de cartas de mujeres de todo el país preguntando por él y pidiendo patrones, lo que demostraba lo dispuestas y ansiosas que estaban por deshacerse de las polleras largas y pesadas”, relató al medio citado.

Las burlas y la crítica fueron constantes, pero activistas y universitarias mantuvieron los bombachos en el vestuario cotidiano. Bloomer compartió: “Me resultaba cómodo, ligero, fácil y práctico. Se adaptaba a las necesidades de mi ajetreada vida [...] así que no permití que las burlas o la censura me afectaran”.

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La temporada primavera-verano impulsa el regreso de los volúmenes amplios en el street style. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la expansión del deporte femenino, los bombachos se popularizaron en actividades como golf, tenis y ciclismo. La bicicleta tuvo un impacto especial, facilitando el uso de esta prenda y simbolizando la libertad femenina.

Vogue ya recomendaba en 1895: “Los pantalones o bombachos deben ser del mismo material que la falda. La característica más importante de la falda para montar en bicicleta es su escasa amplitud [...] así se consigue una silueta menos aparatosa”.

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Un informe citado por el medio citado afirmaba que la prenda “ha contribuido más a la emancipación de nuestro sexo que cualquier conferencia, artículo periodístico o libro denso”.

De la pasarela histórica a la tendencia de 2026

La moda apuesta por prendas cómodas que priorizan movimiento sin perder diseño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el siglo XX, la influencia orientalista resurgió en la moda. El diseñador Paul Poiret llevó los bombachos a la alta costura, inspirado por los Ballets Rusos tras su llegada a París en 1909.

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Aparecieron nombres como jupe-culotte (“pantalón-falda”), robe-pantalon (“vestido-pantalón”) o “pantalones harem” (pantalones bombachos), denominación occidentalizada que permanece hasta hoy.

En los años 60 y 70, la diseñadora Thea Porter la incluyó en las colecciones bohemias, fusionando referencias de Oriente Medio y moda europea.

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Las redes sociales aceleran la circulación de microtendencias y cambios de silueta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A mediados de las siguientes décadas, Yves Saint Laurent consolidó los bombachos como prenda icónica. Durante los años 70 y 1980, permanecieron en las pasarelas, en versiones maximalistas de estampados y texturas.

La diversidad de versiones actuales —incluyendo opciones como capri y shorts— demuestra su adaptabilidad y permanencia. El regreso de los bombachos no solo señala una tendencia, sino que resume siglos de lucha, transformación y autoafirmación femenina.

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La historia de los pantalones bombachos ilustra cómo una prenda puede desafiar convenciones y abrir posibilidades para nuevas formas de autonomía. En cada época, vestir bombachos ha sido reivindicar evolución y libertad, como recuerda Vogue.