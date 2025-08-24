Pixel Watch 4 de Google sorprende con una batería y pantalla que se pueden reemplazar

La reparabilidad no solo beneficia al usuario que se atreve a levantar la tapa de su reloj. GOOGLE

El anuncio del Pixel Watch 4 en el último evento “Made By Google” trajo consigo una sorpresa que va más allá de lo habitual en la industria tecnológica. Más allá de las novedades de diseño y software, lo verdaderamente llamativo es que este reloj inteligente permite al usuario reemplazar por sí mismo tanto la batería como la pantalla.

En un mercado donde la reparabilidad ha sido relegada a un segundo plano, este gesto marca una diferencia notable y abre la puerta a una nueva manera de relacionarnos con nuestros dispositivos.

La reparabilidad del Pixel Watch 4 ahora está al alcance de todos

Google no se limitó a mostrar un nuevo reloj; presentó un producto pensado para durar. El Pixel Watch 4 incorpora una parte trasera con tornillos Torx que facilitan el acceso a componentes clave como la batería y la pantalla. Esto significa que, con un simple destornillador y sin necesidad de pistolas de calor ni adhesivos industriales, cualquier persona puede realizar reparaciones básicas en casa.

El Pixel Watch 4 es el smartwatch que puedes reparar tú mismo de manera sencilla. REUTERS/Brendan McDermid

Además, la compañía vende directamente las piezas, evitando el laberinto de repuestos genéricos y dudosa procedencia.

La filosofía detrás de este diseño también alcanza a otros productos, como la carcasa de los Pixel Buds 2a. Estos auriculares, cuya batería tiende a desgastarse con los años, ahora pueden recibir una segunda vida con un procedimiento igual de sencillo: retirar un par de tornillos y reemplazar la pieza defectuosa. Esta decisión transforma lo que antes era un accesorio con fecha de caducidad en un dispositivo preparado para acompañar al usuario por mucho más tiempo.

Por qué importa que un dispositivo sea reparable

Podría pensarse que la mayoría de los usuarios nunca se animará a abrir un reloj inteligente de más de 300 dólares. Sin embargo, la importancia de este cambio no radica únicamente en la acción de repararlo, sino en el hecho de que esté diseñado para hacerlo posible. Lo mismo ocurre con un automóvil: no todos reemplazarán el aceite o el filtro de aire por sí mismos, pero que exista la opción demuestra que el producto ha sido pensado para facilitar el mantenimiento básico.

Mantenimiento y arreglo del Google Pixel Watch 4. (Google)

En la electrónica, esta diferencia es crucial. Algunos dispositivos están diseñados para reparaciones simples, como cambiar una funda o un protector de pantalla, mientras que otros requieren conocimientos técnicos avanzados.

Lamentablemente, también existen productos concebidos con adhesivos imposibles de reponer o componentes pegados de manera irreversible, lo que condena a los aparatos a un ciclo de vida mucho más corto. La apuesta de Google apunta en la dirección contraria: en lugar de desechar, prolongar.

La reparabilidad no solo beneficia al usuario que se atreve a levantar la tapa de su reloj, sino también a quienes buscan un producto confiable y durable. Incluso si nunca se realiza una reparación, el simple hecho de saber que se puede hacer convierte al Pixel Watch 4 en un dispositivo más atractivo y honesto con el consumidor.

Conector de correa del Pixel Watch 4 y destornillador. (Android Central: Andrew Myrick y Derrek Lee)

Un cambio que marca tendencia

Que una empresa del tamaño de Google impulse este enfoque en un producto estrella es significativo. Puede que el Pixel Watch 4 no sea el primer dispositivo portátil susceptible de reparación casera, pero sí uno de los primeros en estar claramente diseñado para ello. Al vender piezas oficiales y simplificar el proceso, Google sienta un precedente que podría motivar a otros fabricantes a reconsiderar la manera en que construyen sus dispositivos.

En definitiva, el Pixel Watch 4 se convierte no solo en un reloj inteligente atractivo por su tecnología, sino también en un símbolo de un posible cambio de paradigma. En un sector donde lo habitual ha sido cerrar cada vez más el acceso al interior de los productos, este giro hacia la transparencia y la accesibilidad lo coloca entre los wearables más prometedores del mercado.