“Salí destruido”: la increíble anécdota sobre el día que Bielsa sorprendió a Zanetti con un video en la selección argentina

La anécdota detalló que el defensor se marchó encorvado tras verse en pantalla y dudó de su nivel en el Inter de Milán

El recuerdo de una charla técnica entre Marcelo Bielsa, Claudio Vivas y Javier Zanetti reapareció mientras el actual entrenador de la selección de Uruguay ajusta los últimos detalles para disputar el Mundial. La anécdota, compartida por el ex asistente del Loco y último seleccionador de Costa Rica hasta 2024, expone los momentos de exigencia y autocrítica que marcaron al futbolista.

El relato de Vivas para el programa cuerpo técnico de Fox Sports reconstruye una escena ocurrida durante una concentración de Argentina. “Subió Zanetti. Todo contento. Pupi es energía pura, es un tipo positivo siempre. Y yo le digo: ‘¿Cómo andás?’. ‘Estoy bien ¿Y cómo viene la cosa?’, ‘Y vas a salir medio deteriorado’, le digo. Pero ya sabés que esto es por el bien de la selección”, evocó el ex asistente, como señal de la tensión y la honestidad que reinaban en esas reuniones privadas.

PUBLICIDAD

El ex asistente de Bielsa reconstruyó una revisión interna de veinte minutos que dejó al defensor sin respuesta (Photo by El Grafico/Getty Images)

La escena ocurrió durante un análisis interno de video que involucró a Zanetti. “Te hicimos el compacto, Marcelo te lo va a mostrar”, contó Vivas que le anticipó al lateral derecho. El futbolista preguntó si lo habían visto bien y recibió la advertencia: “Vas a salir un poquito deteriorado”. El surgido en Newell’s Old Boys explicó: “El video duraba veinte minutos. No eran videos tan largos, pero ese en particular se juntaron muchos meses de la fecha FIFA”, lo que dejó al jugador visiblemente afectado tras ver sus errores.

“Salió así todo encorvado. Salió destruido. ‘No sé qué hago acá’, me dice. ‘No sé qué hago jugando en el Inter. Soy un desastre’, me dice”, narró Vivas sobre la reacción de Zanetti. El asistente insistió en el objetivo constructivo de esos análisis: “Eso es con el afán de mejorar. De decirte a vos o al jugador, en este caso: Mirá, esto lo hiciste bien, esto…’, y el jugador a veces te lo reconoce eso, porque no lo hacen todos”.

PUBLICIDAD

Zanetti integró la eliminación de Argentina en la primera ronda de Corea-Japón 2002 que supuso un golpe inesperado. El plantel, que llegaba con altas expectativas, quedó fuera prematuramente y esa herida marcó las futuras decisiones en la Selección. El ciclo posterior, tras la salida de Bielsa y el arribo de José Pekerman, estuvo atravesado por un recambio profundo: figuras de trayectoria, como el Pupi, no conformaron la lista para el Mundial de Alemania 2006.

Marcelo Bielsa y su ayudante Claudio Vivas en el campo de juego antes de un partido de la selección argentina durante el Mundial de Corea-Japón 2002 (Fotobaires)

Las ausencias se repitieron en los procesos siguientes. Diego Maradona, como entrenador, dejó fuera del plantel a Zanetti, quien en ese momento era capitán del Inter de Milán y acababa de ganar la Champions League en 2010. La decisión resultó polémica, especialmente por el nivel que mostraba el lateral derecho en Europa. Así, el Pupi, considerado por muchos el mejor en su puesto en la historia de la Albiceleste, se vio obligado a seguir los partidos de la Copa del Mundo de Sudáfrica por televisión.

PUBLICIDAD

Los vaivenes de la selección argentina y las decisiones técnicas afectaron la trayectoria internacional de Zanetti, quien había debutado con la camiseta celeste y blanca mucho antes en 1994. Su vínculo con el Inter de Milán se remonta a junio de 1995. Ese 5 de junio fue presentado como nuevo refuerzo, tras dejar Banfield por una cifra cercana a los 7.540.000 dólares.

El paso de Zanetti por el club italiano se convirtió en una historia de permanencia y logros. El lateral derecho, surgido de Talleres de Remedios de Escalada, disputó 858 partidos oficiales y marcó 21 goles con la camiseta del Inter. En casi dos décadas consiguió 16 títulos: cinco Serie A, cuatro Coppa Italia, cuatro Supercopa de Italia, una Champions League, una Copa UEFA y un Mundial de Clubes.

PUBLICIDAD

Hoy, como vicepresidente del Inter, Zanetti es una referencia institucional y deportiva. Su carrera, marcada por la resiliencia y la autocrítica, también incluye las huellas de los desencuentros con la selección argentina. Las decisiones que lo dejaron fuera de dos Mundiales consecutivos aún generan debates sobre los criterios de selección y la dificultad de dejar atrás los fantasmas del pasado.