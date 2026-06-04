Crimen y Justicia

Abusó sexualmente de un niño de 10 años y fue condenado a prisión: lo manipuló ofreciéndole recompensas para un videojuego

Un hombre de 27 años utilizó “diamantes” del juego Free Fire para captar la atención del menor de edad. Recibió una pena de ocho años de prisión efectiva

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Abuso infantil, protección de menores, violencia, derechos del niño, infancia vulnerable. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El niño logró contarle a su maestra lo que estaba sufriendo (Imagen ilustrativa Infobae)

Un hombre de 27 años fue condenado a ocho años de prisión efectiva por abuso sexual infantil, tras quedar probado en un debate oral que utilizó recompensas virtuales del videojuego Free Fire, conocidas como “diamantes”, para captar y manipular a un niño de 10 años en Salta.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Celina Morales Torino, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio, en el que testimonios, pericias psicológicas y evidencia contextual permitieron acreditar el profundo daño emocional sufrido por la víctima.

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Todo comenzó cuando docentes y directivos de la escuela del niño notaron un cambio abrupto en su comportamiento, marcado por reiteradas inasistencias y modificaciones en su actitud. Al activar el protocolo de protección, el menor relató episodios de abuso sufridos por parte de un vecino, quien lo invitaba a su domicilio bajo la excusa de compartir videojuegos y participar en torneos de Free Fire.

Durante el juicio, se expuso que el acusado ofrecía “diamantes”, una moneda virtual utilizada en el juego, para ganarse la confianza del niño y lograr que vaya a su casa. El acusado aprovechó los momentos en los que no estaban los padres para abusar del menor.

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Desde el MPF detallaron que, en su alegato, la fiscal Morales Torino remarcó el valor de la prueba y el daño emocional provocado en la víctima, así como los mecanismos de manipulación desplegados por el acusado, quien formaba parte del círculo de confianza del menor.

Se puede recargar diamantes en Free Fire de forma rápida y sencilla.
Los "diamantes" que le ofrecía el abusador a su víctima (BlueStacks)

Entre los testimonios más relevantes, destacó el de la madre del niño, quien describió un progresivo aislamiento, episodios de agresividad y temor, y el abandono de actividades habituales, como los entrenamientos de fútbol, por miedo a encontrarse con el agresor.

Uno de los momentos clave del juicio fue el relato de la docente del niño, quien, al notar los cambios en su actitud, decidió conversar con él fuera del aula. El menor rompió en llanto y logró contar lo sucedido. Para Morales Torino dicho testimonio fue “un elemento de vital importancia porque representa el primer espacio seguro donde el niño pudo exteriorizar el trauma sufrido”.

A su vez, la fiscal sostuvo que la espontaneidad y coherencia de ese testimonio coincidieron con toda la prueba producida.

Por otro lado, también se tomaron en cuenta los testimonios de los familiares de menor, quienes confirmaron los cambios en la conducta del niño, como la pérdida de apetito, el rechazo a actividades recreativas y un estado de preocupación constante.

Desde el MPF indicaron que una pericia psicológica incorporada al expediente describió indicadores compatibles con abuso sexual infantil, incluyendo negación, disociación, altos niveles de estrés, aislamiento afectivo, inseguridad y sentimientos de vergüenza.

Durante el cierre del debate, la fiscal Morales Torino subrayó que el acusado no ofreció ninguna hipótesis alternativa ni produjo prueba que desvirtuase la acusación. Según trascendió, el condenado registraba antecedentes por grooming y exhibiciones obscenas.

Por lo tanto, la fiscal solicitó la declaración de responsabilidad penal y la continuidad del proceso para la determinación de la pena. Tras valorar las pruebas incorporadas al debate, el juez Leandro Ferns consideró acreditados los hechos y los calificó como abuso sexual con acceso carnal. Finalmente, el acusado fue condenado a ocho años de prisión.

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