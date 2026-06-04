La F1 extendió el contrato de un circuito hasta 2037: cómo afecta al sueño de Argentina de recuperar a la Máxima

El Gran Premio de Las Vegas permanecerá en la Fórmula 1 hasta el 2037 (Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

En la antesala al Gran Premio de Mónaco, la Fórmula 1 confirmó la extensión del contrato del circuito callejero de Las Vegas hasta 2037 tras una prolongación de 10 años de su vínculo. Tras su debut en 2023, la decisión de la Máxima asentó a los Estados Unidos con tres carreras en las próximas temporadas. Esto podría suponer un traspié para las aspiraciones de Argentina de volver a albergar un fin de semana de la categoría reina.

“BREAKING: El Gran Premio de Las Vegas está confirmado para extenderse hasta 2037”, comunicó la F1 en sus redes sociales. “Celebrado en el corazón del destino y recorriendo la emblemática Strip, el Gran Premio de Las Vegas se ha convertido en sinónimo de hospitalidad, entretenimiento y experiencia para los aficionados de primer nivel. Reúne a líderes y público de los ámbitos del deporte, el entretenimiento, la cultura y los negocios, redefiniendo lo que un Gran Premio puede ofrecer como una experiencia integral en Estados Unidos”, explicó la categoría sobre la extensión del circuito en su comunicado oficial.

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Tras albergar a la Máxima en 1981 y 1982, el Gran Premio de Las Vegas volvió al calendario de la Fórmula 1 en 2023 y, desde entonces, la cita quedó asociada a la estrategia de expansión de la categoría en Estados Unidos. La carrera se corre en el circuito de Las Vegas Strip, un trazado de 6,2 kilómetros en el que los pilotos superan los 322 km/h al pasar frente al Bellagio, el Caesars Palace, el Wynn Las Vegas y el Venetian Resort Las Vegas. América se mantiene con seis citas en el calendario oficial de la F1.

El anuncio de la Fórmula 1 sobre la extensión del vínculo del GP de Las Vegas (@F1)

En lo deportivo, Max Verstappen ganó en 2023 y 2025 con Red Bull, mientras que George Russell se impuso con Mercedes en 2024. Ese mismo año se registraron 113 adelantamientos y el neerlandés aseguró su cuarto Campeonato Mundial de Pilotos consecutivo. Franco Colapinto, por su parte, en 2024 finalizó 14° en sus primeras presentaciones con Williams. El argentino protagonizó un fuerte accidente en la sesión de clasificación cuando estaba por meterse en la Q3. Con Alpine en 2025 cruzó la bandera a cuadros en el 15° lugar.

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El impacto del evento no se limitó a la actividad turística y deportiva. Solo en 2025, la prueba aportó USD 43 millones en ingresos fiscales estatales y locales, incluidos USD 15 millones destinados a la educación primaria y secundaria local. Las tres ediciones disputadas entre 2023 y 2025 agotaron sus entradas.

“Estamos encantados de que la Fórmula 1 continúe compitiendo en Las Vegas durante muchos años más. Desde su debut en 2023, el evento ha sido extraordinario, consolidándose rápidamente como un destino de primer nivel para disfrutar de grandes carreras, entretenimiento de clase mundial, líderes empresariales globales, celebridades de primer nivel e influencers”, afirmó el presidente y director ejecutivo de F1 Stefano Domenicali.

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En esta misma línea, añadió: “Ha tenido un impacto fuerte y duradero en la economía y la comunidad locales. Siempre creímos que Las Vegas se convertiría en una piedra angular de nuestra presencia en Estados Unidos, y esta expansión, junto con el éxito de los últimos años, refuerza nuestro compromiso a largo plazo con este importante mercado”.

Colapinto terminó 14° en 2024 y 15° en 2025 el Gran Premio de Las Vegas (Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

El estadounidense era uno de los trazados que estaba a la espera de extender su vínculo y Argentina tenía expectativas puestas en su cupo. La importante obra de remodelación del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez para albergar un Gran Premio de la Fórmula 1 sigue en marcha con un plan sólido, aunque todavía resta que se den varios factores antes de poder albergar nuevamente a la Máxima tras su última visita el 12 de abril de 1998.

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En los últimos días, Christian Epp, el representante en América de Tilke Engineering & Architects, visitó el Autódromo de Buenos Aires a mediados de mayo. Publicó fotos de las obras en su perfil de LinkedIn y expresó su entusiasmo: “Con Franco Colapinto en la parrilla de la F1 y 500.000 aficionados llenando las calles de Buenos Aires para su exhibición, el interés por el automovilismo de élite en este país está más vivo que nunca”. Y concluyó un guiño hacia el sueño de la F1 u otra categoría de élite a nivel internacional: “MotoGP 2027 está confirmado. Pero un evento como este no se limita solo a las dos ruedas”.

La inversión de más 100 millones de dólares está brindando sus frutos y el trabajo avanza entre los plazos esperados. Aunque hay un tema clave, que es encontrar un hueco en el calendario que tiene 24 fechas. Hoy hay seis eventos en América (1/4 del total) y debería bajarse uno para poder tener un lugar. Todos aún tienen contratos a mediano y largo plazo: Miami (renovó hasta 2041), Canadá (2035), Brasil (2030), Austin (2034), Las Vegas (2037) y México (2028).

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Luego de las confirmaciones de Turquía y Portugal para 2027, la renovación de Las Vegas podría atrasar aún más una hipotética vuelta de la Fórmula 1 a la Argentina. Cabe destacar que hoy hay 50 circuitos Grado 1 en el mundo, según un relevamiento publicado por Motorsport el pasado 13 de abril. Si el remozado trazado de Buenos Aires logra cumplir con los estándares exigidos, se sumará a esta lista.