Cómo grabar las llamadas en iPhone y Android sin descargar aplicaciones

La grabación de llamadas telefónicas es una función disponible en Android e iOS sin necesidad de apps externas. (Imagen ilustrativa Infobae)

La grabación de llamadas telefónicas se ha convertido en un recurso útil en distintos ámbitos, desde el laboral hasta el personal. Actualmente, Android y iOS han incorporado herramientas nativas que permiten realizar esta acción sin recurrir a aplicaciones de terceros, lo que ayuda a reducir riesgos de seguridad o privacidad de los datos.

El uso de estas funciones impone ciertas obligaciones legales y éticas, así como particularidades técnicas según el dispositivo.

Cómo grabar llamadas en celulares Android

Uno de los grandes atractivos de Android es su flexibilidad y la capacidad de integrar numerosas funciones en sus dispositivos sin depender de aplicaciones externas. Para grabar una llamada en un teléfono Android, el procedimiento es sencillo y accesible para la mayoría de los usuarios.

Al momento de realizar la llamada, una vez que la otra persona ha contestado, el usuario solo debe seleccionar los tres puntos que aparecen en pantalla, normalmente ubicados en un extremo de la interfaz de llamada.

Ambos sistemas operativos ofrecen opciones nativas para grabar llamadas, mejorando la seguridad y privacidad de los datos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta acción despliega un menú con varias opciones, entre las cuales se encuentra la función Grabar. Basta con pulsar sobre esta opción para que la conversación quede registrada desde ese momento.

Terminado el intercambio, acceder a la grabación es igualmente directo. El usuario debe dirigirse a la aplicación del teléfono, ingresar a la lista de llamadas y pulsar sobre la correspondiente a la conversación recién grabada. Desde ese registro, se habilita la reproducción o, en algunos modelos, la posibilidad de compartir el archivo de audio.

Esta integración evita la necesidad de instalar aplicaciones de desarrolladores externos, las cuales pueden requerir permisos innecesarios y con ello exponer datos personales. Las grabaciones quedan almacenadas habitualmente en la memoria interna del dispositivo, bajo protección del sistema de archivos propio de Android, lo que contribuye a una mayor privacidad.

Conviene señalar que la disponibilidad y la ubicación exacta de la opción de grabación pueden variar levemente según la marca y el modelo del teléfono, así como por la versión concreta de Android que tenga instalada el usuario.

En Android, la grabación se activa desde el menú de llamada y se almacena en la memoria interna del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo realizar grabaciones en iPhone sin apps externas

Apple también ha desarrollado mecanismos internos para quienes necesitan grabar conversaciones telefónicas sin exponerse a filtros de seguridad de aplicaciones de terceros. En dispositivos con iOS, el proceso comienza abriendo la aplicación Teléfono y haciendo una llamada como de costumbre.

Durante la conversación, en la pantalla aparecerá un icono con forma de ondas, que permite activar la grabación. Al seleccionar ese icono, ambos participantes escuchan una alerta sonora que indica que la llamada ha empezado a ser grabada, una diferencia relevante frente a Android, donde dicho aviso puede no estar presente.

Para detener la grabación, el usuario puede tocar el botón ‘Detener’ que aparece en pantalla o simplemente colgar la llamada. La grabación se guarda de forma automática en la carpeta de Grabaciones de llamadas dentro de la aplicación Notas. Consultar el archivo es tan fácil como ingresar a la app Notas y seleccionar ‘Ver llamada guardada’.

Apple recomienda a sus usuarios que antes de intentar grabar verifiquen, en el sitio web oficial correspondiente a su país, si la funcionalidad está habilitada en su idioma y región, ya que en algunas zonas la función está restringida parcial o totalmente por cuestiones legales.

La disponibilidad de la grabación de llamadas puede variar según la marca, modelo y región del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grabar llamadas desde iPhone sin acudir a aplicaciones adicionales resulta especialmente útil para quienes privilegian la seguridad y el cumplimiento normativo, dado que todo el proceso queda encapsulado dentro del entorno protegido de Apple.

La posibilidad de grabar llamadas está sujeta a la normativa vigente en cada país. Grabar una conversación sin el consentimiento de todos los participantes puede resultar ilegal y tener consecuencias judiciales. Teniendo en cuenta las diferentes jurisdicciones, tanto Google como Apple sugieren que la función se utilice solo con el permiso expreso de quienes participan en la llamada.