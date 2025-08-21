Tecno

WhatsApp estrena función de “contestador”: ahora se pueden dejar mensajes de voz cuando no responden una llamada

La aplicación permitirá dejar un mensaje de voz cuando una llamada no sea respondida, como una alternativa rápida y práctica

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Ahora podrás enviar mensajes de voz si no te responden la llamada de WhatsApp.

WhatsApp continúa ampliando sus funciones para mejorar la experiencia de los usuarios y mantenerse competitivo frente a otras plataformas de mensajería y videollamadas. La aplicación, propiedad de Meta, ha iniciado la fase de pruebas de una nueva herramienta que permitirá dejar un mensaje de voz cuando una llamada no sea contestada, una opción que funcionará como un contestador automático integrado en los chats.

La función está disponible en la versión beta más reciente de WhatsApp para Android y algunos usuarios ya han podido comenzar a utilizarla, según adelantó el portal especializado WaBetaInfo.

Hasta ahora, cuando una persona no respondía a una llamada o videollamada en WhatsApp, las únicas opciones eran volver a intentar la comunicación, cancelar la llamada o, en algunos casos, enviar un mensaje de texto desde la ventana de chat. Sin embargo, esta dinámica resultaba poco práctica para quienes necesitaban transmitir un mensaje con rapidez y claridad.

Llamadas rechazadas de WhatsApp. (Foto: Meta)

Con la nueva herramienta, la aplicación mostrará una tercera alternativa al finalizar una llamada sin respuesta: “Grabar mensaje de voz”. De este modo, el usuario podrá dejar una nota de voz que se enviará directamente al chat de la persona llamada, acompañada de la notificación de llamada perdida.

Cómo funciona el nuevo “contestador”

La función de mensajes de voz en llamadas no respondidas se podrá utilizar de dos maneras. La primera es desde la pantalla que aparece inmediatamente después de que una llamada quede sin contestar, donde estarán disponibles tres opciones: volver a llamar, cancelar o grabar un mensaje de voz.

La segunda vía es desde el propio chat. Si el usuario recibe la notificación de llamada perdida, podrá pulsar sobre ella y acceder directamente a la opción de grabar una nota de voz. En ambos casos, el objetivo es que la comunicación sea más rápida, sencilla y eficiente, sin necesidad de escribir un texto o insistir con otra llamada.

Ahora podrás dejar audios en llamadas pérdidas de WhatsApp. (Freepik)

Una herramienta pensada para ahorrar tiempo

El uso de los mensajes de voz en WhatsApp ha crecido de manera significativa en los últimos años. La compañía reportó que diariamente se envían más de 7.000 millones de notas de voz en la plataforma. Con este nuevo sistema de contestador, la aplicación busca aprovechar ese hábito de los usuarios para ofrecer una solución inmediata en situaciones donde no hay respuesta a una llamada.

Además, esta novedad se integra de manera natural en los chats, lo que permite mantener en un solo lugar el registro de la llamada perdida y el mensaje de voz, sin necesidad de aplicaciones externas ni pasos adicionales.

Llamadas de WhatsApp.

Disponible en fase de pruebas

Por el momento, la función de contestador automático con mensajes de voz se encuentra en fase beta y solo está disponible para algunos usuarios de la versión de prueba de WhatsApp en Android. No obstante, como ha ocurrido con otras herramientas que debutaron en el programa beta, es probable que la función llegue de manera progresiva a todos los usuarios en las próximas actualizaciones de la aplicación.

Con esta incorporación, WhatsApp continúa reforzando su estrategia de añadir funciones que mejoren la interacción y la accesibilidad, manteniéndose como una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas del mundo.

