Tecno

La IA vence al GPS: un sistema basado en imágenes reduce errores de navegación más de 30 veces

El equipo afirma que esta herramienta con IA ha sido especialmente diseñada para escenarios donde el GPS es poco fiable

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
El sistema PEnG está diseñado
El sistema PEnG está diseñado para funcionar sin GPS, por lo que es ideal en entornos rápidos y cambiantes. (Unsplash)

Un reciente avance en inteligencia artificial promete revolucionar la forma en que ubicamos dispositivos y vehículos, superando ampliamente la precisión tradicional del GPS. Un equipo de la Universidad de Surrey ha presentado un sistema llamado Pose-Enhanced Geo-Localisation (PEnG), capaz de determinar la ubicación exacta de un dispositivo incluso en entornos urbanos densos, donde el GPS suele fallar.

En pruebas, PEnG redujo los errores de localización de 734 metros a tan solo 22 metros, es decir, logró más de 30 veces menos margen de error que las tecnologías convencionales.

Más allá del GPS: cómo funciona la geolocalización visual

El sistema PEnG abandona la dependencia exclusiva del GPS y apuesta por una combinación de imágenes satelitales y fotos a nivel de calle, lo que permite no solo identificar la posición precisa, sino también la orientación del dispositivo examinado. Este proceso se realiza en dos fases: la primera delimita la zona específica a nivel callejero y la segunda, mediante estimación de pose relativa, interpreta hacia dónde apunta la cámara del dispositivo. Esto, según los responsables del proyecto, funciona incluso con una simple cámara monocular como la que equipan muchos vehículos hoy día, lo que lo convierte en una opción accesible y lista para su despliegue masivo.

Imágenes presentada por el equipo
Imágenes presentada por el equipo para explicar el funcionamiento del PEnG. (Shore et al)

Uno de los investigadores principales, Tav Shore, estudiante de posgrado en IA y visión computarizada, explicó en un comunicado: “Muchos sistemas de navegación dependen del GPS, pero la cobertura no siempre está garantizada. Nuestro objetivo era crear una solución fiable usando solo información visual. Al conjugar imágenes satelitales y del entorno inmediato, PEnG logra un nivel de precisión que antes se consideraba imposible sin GPS, y abre nuevas oportunidades para vehículos autónomos y herramientas de navegación inteligente”.

El equipo subraya que PEnG ha sido especialmente diseñado para escenarios donde el GPS es poco fiable, como túneles, grandes ciudades con numerosos rascacielos o regiones con poca conectividad. Dr Simon Hadfield, profesor asociado en visión robótica y sistemas autónomos, detalló: “Uno de los aspectos más interesantes de este sistema es cómo transforma una cámara común en una potente herramienta de localización. PEnG está diseñado para funcionar sin GPS, por lo que es ideal en entornos rápidos y cambiantes. Esa flexibilidad es lo que necesitan los vehículos autónomos de próxima generación y la robótica en entornos adversos”.

Una nueva era de navegación inteligente

La dependencia mundial del GPS es tan grande que cualquier interrupción, ya sea por fallos en la señal, interferencias, obstrucciones por edificios altos o incluso condiciones atmosféricas adversas, puede tener consecuencias graves para la logística, la aviación, la defensa o cualquier sector que dependa de una navegación precisa. PEnG ofrece una alternativa robusta y versátil, capaz de convertir la simpleza de una cámara en una poderosa solución de geolocalización.

El sistema fue diseñado para
El sistema fue diseñado para operar principalmente en zonas donde el GPS presenta más fallas. (Referencial/Infobae)

La visión detrás de este desarrollo, según Adrian Hilton, director del Surrey Institute for People-Centred AI, es crear tecnologías centradas en las personas y que resuelvan problemas cotidianos: “Nuestro equipo ha desarrollado un sistema que responde a los desafíos de la tecnología de navegación, una herramienta en la que todos confiamos. Poder localizar con gran exactitud, incluso sin GPS, sienta las bases para sistemas autónomos más inteligentes y resistentes, preparados para operar en cualquier lugar, por remoto que sea”.

La llegada de soluciones como PEnG augura no solo mayor conveniencia diaria para los usuarios, sino una mejora significativa en seguridad y desempeño para vehículos autónomos, drones, robots y aplicaciones críticas de las próximas décadas.

Temas Relacionados

GPSInteligencia artificialIANavegaciónTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo ver los mensajes antiguos en WhatsApp Web, paso a paso

No poder acceder a todos los mensajes puede ser frustrante, sobre todo cuando se requiere consultar información importante

Cómo ver los mensajes antiguos

Glosario de tecnología: qué significa Deprecación

Con el paso de los años es cada vez más difícil imaginar la vida sin tecnología, por lo que es necesario saber más de ella

Glosario de tecnología: qué significa

Microsoft prueba nueva función: reanudar tus aplicaciones Android en Windows 11

La innovación permite retomar el uso de aplicaciones Android en el PC justo donde quedó en el celular

Microsoft prueba nueva función: reanudar

Meta anuncia asociación con Midjourney para desarrollar modelos de imágenes y vídeos con IA

Alexandr Wang, jefe de IA de Meta, señaló que su equipo colaborará estrechamente con Midjourney para integrar estos avances en su portafolio de aplicaciones

Meta anuncia asociación con Midjourney

Cómo encontrar tus películas y series favoritas usando la IA de Google TV

La IA de Google TV representa un cambio significativo para los usuarios que administran diversas suscripciones de streaming

Cómo encontrar tus películas y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei habló de la suba

Milei habló de la suba de las tasas de interés y apuntó contra los “sodomitas del capital, los orcos y el riesgo kuka”

Julieta Silva insistió en que fue víctima de extorsión: “No podía salir de la relación porque él tenía videos íntimos míos”

Por primera vez hallan microplásticos en el zooplancton marino de América Latina

Aerolíneas Argentinas denunció que el gremio impidió la salida de 9 vuelos que estaban fuera de la ventana del paro de controladores

Desvalijaron la casa de un secretario judicial en La Matanza y la Policía atrapó a uno de los ladrones

INFOBAE AMÉRICA
Las potencias europeas advirtieron a

Las potencias europeas advirtieron a Irán con nuevas sanciones antes de retomar las conversaciones nucleares

Por primera vez hallan microplásticos en el zooplancton marino de América Latina

El régimen de Corea del Norte denunció una “provocación deliberada” de soldados surcoreanos en la frontera y amenazó con represalias

La defensa de Jair Bolsonaro negó que haya riesgo de fuga y acusó a la Policía Federal de Brasil de presentar una investigación “política”

Un antojo que cruza fronteras: este es el restaurante que lleva el sabor chilango al AICM

TELESHOW
Las hijas de Nicole Neumann

Las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero hablaron de sus padres y contaron cómo son en la intimidad

María Julia Oliván regresó a su trabajo, se emocionó y mostró la chimenea de su accidente: “La vamos a sacar a la miércoles”

El video del encuentro entre Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, y Nicolás Figal en un famoso boliche de Buenos Aires

El encuentro de Sofía Gonet y Homero Pettinato a un mes de su separación: “Somos como los padres divorciados”

Pampita: “A esta altura de la vida no perdono más infidelidades”