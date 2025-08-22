Google Pixel 10 suma Content Credentials, la mejor herramienta para diferenciar fotos reales de las hechas con IA

Google integra tecnologías de verificación en la cámara de su familia Pixel 10 ante el auge de las imágenes generadas por inteligencia artificial. REUTERS/Brendan McDermid

La reciente presentación de la familia Google Pixel 10 ha traído diversos ajustes en comparación con los modelos anteriores. Pero hay un ajuste que pocos han visto como clave y es la incorporación de carga inalámbrica Qi2 y mejoras en el modelo Google Pixel 10 Pro Fold. Sin embargo, uno de los cambios con mayor potencial de impacto permanece poco visible para el público general: la llegada de Content Credentials a la cámara de los smartphones Pixel.

La funcionalidad Content Credentials representa un avance técnico destinado a comprobar la autenticidad de las imágenes tomadas con el dispositivo e identificar si fueron capturadas por una cámara o generadas mediante inteligencia artificial. Esta función, utilizada previamente por marcas como Leica en cámaras especializadas como la Leica M11-D, se adapta ahora a un teléfono inteligente para uso masivo por primera vez.

La implementación de Content Credentials en los smartphones de Google responde al desafío que plantea la presencia cada vez mayor de imágenes creadas mediante sistemas de IA. El crecimiento de este tipo de contenidos ha provocado que la detección de fotografías auténticas se vuelva más compleja, lo que, podría influir en la confianza del público en la veracidad visual de las imágenes compartidas en redes sociales y medios digitales.

Content Credentials permite a los usuarios del Google Pixel 10 consultar el historial y origen de cada fotografía directamente desde la aplicación Google Photos. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

La iniciativa Content Credentials funciona integrando metadatos en cada imagen generada, permitiendo que cualquier persona pueda consultar el historial de edición directamente desde la aplicación Google Photos. Esta característica servirá para todos los archivos, incluso si se han aplicado mejoras de IA a la fotografía, reforzando así la transparencia en la procedencia del material visual.

Según explicaron los especialistas de Google, la implementación de esta tecnología marca un precedente tanto para la familia Pixel como para la industria global de dispositivos móviles.

El lanzamiento de la serie Pixel 10 está previsto para los próximos meses y se espera que otros fabricantes comiencen a incorporar estándares similares, motivados por el aumento de contenidos digitales de origen incierto y la necesidad de mecanismos de verificación accesibles para toda la comunidad de usuarios.

Los smartphones Google Pixel 10 introducen herramientas pioneras para diferenciar entre fotografías tomadas por usuarios y contenidos generados por IA. (Foto: Bloomberg)

Google presenta la nueva generación de Pixel con IA integrada

Made by Google 2025 inauguró oficialmente la serie Google Pixel 10, celebrando una década de innovación en smartphones con integración de inteligencia artificial. El evento destacó la evolución desde el primer teléfono con asistente de IA hasta la introducción del chip Tensor, consolidando un ecosistema donde hardware y software colaboran para ofrecer experiencias personalizadas y fluidas.

Este año, la apuesta de Google se expande con nuevos dispositivos plegables, avances en fotografía generativa y audio inteligente de la mano de los Google Pixel Buds. Además, toma protagonismo la evolución de Gemini como núcleo de una IA más proactiva, privada y accesible en todo el portafolio de productos.

La autenticidad de las imágenes digitales se refuerza en los nuevos dispositivos Pixel con la incorporación de sistemas de metadatos verificables. (Infobae)

El Google Pixel 10 presenta un diseño renovado en colores Glaciar, Obsidiana, Verde Lima e Índigo, equipado con una pantalla Actua capaz de alcanzar hasta 3000 nits de brillo y un sistema de audio con bajos mejorados y mayor claridad.

Incorpora el chip Tensor G5 y 12 GB de RAM, permitiendo la ejecución de funciones de inteligencia artificial directamente en el dispositivo, así como un rendimiento destacado en cualquier tarea. La batería ofrece más de 24 horas de autonomía, integra carga rápida y tecnología inalámbrica Qi2. En cuanto al apartado fotográfico, el modelo incluye un lente telefoto 5x con enfoque automático veloz, zoom óptico de 10x y Zoom de alta resolución de hasta 20x.

En la alineación profesional, el Google Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL están disponibles en dos tamaños y presentan acabados sofisticados, con barra de cámara de corte tipo diamante, una G metálica reflectante y cristal trasero mate en tonos Piedra Lunar, Jade, Obsidiana y Porcelana.