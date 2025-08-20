Google Pixel 10 llega por fin a México: precio, disponibilidad y características

Habrá tres modelos diferentes para este año.

México se ha convertido en el primer país de América Latina en recibir oficialmente la serie Google Pixel 10, un hecho que representa un avance relevante en el mercado tecnológico nacional. Desde el 20 de agosto de 2025, los consumidores mexicanos pueden acceder en preventa a los modelos Google Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL, todos equipados con inteligencia artificial avanzada y el procesador Tensor G5.

La venta general comenzará el 28 de agosto de 2025, consolidando a México como el epicentro latinoamericano de este lanzamiento global.

Lanzamiento de Google Pixel 10 en México: modelos, precios y colores

El Google Pixel 10 estará disponible desde 19.999 pesos mexicanos, el Pixel 10 Pro desde 25.999 pesos y el Pixel 10 Pro XL desde 30.999 pesos. La oferta abarca una gama de colores que incluye Obsidiana, Glaciar, Verde Lima e Índigo para el Pixel 10; y Obsidiana, Piedra Lunar, Porcelana y Jade en los modelos Pro.

Durante la presentación, Mireia Aguilera, líder global del lanzamiento de Google Pixel, expresó la confianza de la empresa en la respuesta del mercado mexicano: “confiamos en que la llegada de Google Pixel a México será recibida con entusiasmo, por un mercado que se distingue por su dinamismo y pasión por la tecnología”.

La directiva explicó que los nuevos dispositivos ofrecen una plataforma adaptable, diseñada para potenciar la creatividad de los usuarios y reforzar la protección de los datos personales.

Características técnicas y nuevos dispositivos del ecosistema Google

En cuanto a las especificaciones técnicas, la serie Pixel 10 integra más de 20 funciones de inteligencia artificial generativa que operan sin necesidad de conexión directa a la nube.

La nueva generación Pixel 10 incorpora el chip Tensor G5 y funciones de IA nativas para mayor velocidad y privacidad.(Google)

Entre las herramientas destacadas se encuentran el Asistente de Cámara, la Traducción de Voz y la función de Toma Perfecta Automática. El procesador Tensor G5, junto con hasta 16 GB de RAM y una autonomía superior a 24 horas, sitúan a estos dispositivos en la vanguardia tecnológica. Además, la carga inalámbrica universal es compatible con la línea de accesorios magnéticos Pixelsnap, ampliando las opciones de uso y personalización.

Los modelos de la gama Pro presentan innovaciones en fotografía, como un sensor principal de 50 megapíxeles, un telefoto de 48 megapíxeles con zoom óptico de hasta 100x y una cámara frontal de 42 megapíxeles, ideal para capturas grupales.

Nuevos<b> </b>Pixel Buds Pro 2 y Pixel Buds 2a de Google

Junto a los teléfonos, Google introduce en México los nuevos Pixel Buds Pro 2 y Pixel Buds 2a. Los Pixel Buds Pro 2 ofrecen audio adaptativo, controles por gestos y protección automática contra sonidos altos, además de nuevos colores como Piedra Lunar. Por su parte, los Pixel Buds 2a presentan un diseño renovado, cancelación activa de ruido Silent Seal 1.5, chip Tensor A1 y una autonomía de hasta siete horas por carga con la cancelación de ruido activada.

El Pixel Watch 4 complementa el lanzamiento de los nuevos teléfonos en el mercado mexicano. (Google)

El ecosistema de dispositivos se amplía con la llegada del Google Pixel Watch 4, disponible en carátulas de 41 y 45 milímetros, pantalla redonda Actua 360 y una batería que alcanza las 40 horas de uso. Este reloj inteligente integra el procesador Snapdragon W5 Gen 2 y el sistema operativo Wear OS 6, ofreciendo monitoreo de salud, GPS de doble frecuencia y acceso a funciones de inteligencia artificial gracias a la integración de Gemini.

Google Pixel 9a, la opción de Google más económica

Para quienes buscan una opción de gama media-alta, el Google Pixel 9a también debuta en el mercado mexicano. Disponible en colores Iris, Obsidiana y Porcelana, este modelo cuenta con una pantalla Actua de 6,3 pulgadas, cámara principal de 48 megapíxeles y ultra gran angular de 13 megapíxeles. El precio de salida es de 11.999 pesos mexicanos, ampliando la accesibilidad a la tecnología de Google.

La llegada de la línea Google Pixel a México refuerza la posición del país como referente regional en innovación tecnológica, impulsando la adopción de dispositivos móviles avanzados en América Latina.