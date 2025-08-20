Google presenta la serie Pixel 10: qué novedades tienen los nuevos celulares y cómo integrarán la IA

Habrá tres modelos diferentes para este año.

Google confirmó el lanzamiento de la serie Pixel 10, con una alta integración de la inteligencia artificial con la experiencia de estos celulares. Para esta generación, la empresa contará con tres modelos: Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL.

Además, se confirmó que por primera vez estos teléfonos móviles estarán disponibles en un país latinoamericano, siendo México el primero de ellos, donde estará disponible desde el 20 de agosto de 2025 en preventa y su disponibilidad en tiendas desde el 28 de agosto.

Para esta décima generación, los dispositivos ofrecerán funciones de IA de forma nativa, lo que se traduce en mayor velocidad, privacidad y disponibilidad, incluso sin conexión a internet.

El chip Tensor G5, el más potente desarrollado por la compañía hasta la fecha, será el motor detrás de estas capacidades, permitiendo que la IA potencie desde la cámara hasta la traducción de voz en tiempo real.

La nueva generación Pixel 10 incorpora el chip Tensor G5 y funciones de IA nativas para mayor velocidad y privacidad.(Google)

Cuáles son las características del Google Pixel 10

El Google Pixel 10 destaca por su diseño ergonómico y el uso del mayor porcentaje de materiales reciclados en la historia de la línea, disponible en colores Obsidiana, Glaciar, Verde Lima e Índigo, este último inspirado en el azul del primer Pixel.

Su pantalla Actua de 6,3 pulgadas ofrece un brillo máximo de 3.000 nits y puede reducirse a solo 1 nit, adaptándose a cualquier entorno de luz. En el apartado fotográfico, el sistema de cámara combina hardware óptico avanzado con procesamiento computacional, e incorpora un lente telefoto 5x que logra un zoom óptico equivalente a 10x y hasta 20x con Zoom de alta resolución.

Funciones como Visión Nocturna y Toma Perfecta Automática —capaz de analizar hasta 150 imágenes en segundos— refuerzan la apuesta por la fotografía inteligente.

La IA integrada en el Pixel 10 permite utilizar herramientas como el Asistente de Cámara, que guía al usuario en tiempo real para obtener mejores fotos, y la Traducción de Voz, que facilita conversaciones en distintos idiomas con una voz personalizada.

El Pixel 10 Pro cuenta con una pantalla de 6,3 pulgadas. (Google)

El dispositivo cuenta con 12 GB de RAM y el procesador Tensor G5, lo que garantiza un rendimiento ágil y estable, mientras que la batería ofrece hasta 24 horas de uso continuo y alcanza el 55% de carga en solo 30 minutos con carga rápida de 30 W.

Además, la compatibilidad con la tecnología Pixelsnap permite acoplar accesorios magnéticos, como cargadores y soportes, incluso con funda protectora.

Qué diferencias tienen el Google Pixel 10 Pro y Pro XL

Los modelos Google Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL amplían las posibilidades para quienes buscan prestaciones profesionales. El Pixel 10 Pro cuenta con una pantalla de 6,3 pulgadas, mientras que el Pro XL alcanza las 6,8 pulgadas.

En el ámbito fotográfico, los modelos Pro incorporan un sistema de cámara avanzado, con un lente gran angular de 50 MP y estabilización óptica mejorada para videos más fluidos. El lente telefoto de 48 MP permite acercamientos de hasta 100x mediante Zoom de alta resolución, una función que utiliza IA generativa para optimizar el detalle.

Pixel 10 Pro y Pro XL ofrecen cámaras profesionales, pantallas más grandes y hasta 100x de zoom óptico con IA generativa. (Google)

La cámara frontal de 42 MP y campo de visión de 103° está pensada para selfies grupales. La pantalla Super Actua, más brillante y eficiente, y el sistema de audio renovado en el modelo XL, ofrecen una experiencia visual y sonora de alto nivel.

Ambos modelos Pro integran 16 GB de RAM y el procesador Tensor G5, junto con el modelo Gemini Nano, lo que permite ejecutar más de 20 funciones de IA generativa directamente en el dispositivo. Entre estas funciones se encuentran la Traducción de Voz, Toma Perfecta Automática y el Asistente de Cámara.

La autonomía también se refuerza: los dos modelos superan las 30 horas de uso, con el Pixel 10 Pro alcanzando el 55% de carga en 30 minutos con cargador de 30 W, y el Pro XL llegando al 70% con cargador de 45 W. El Pixel 10 Pro XL es el primero de la serie en incorporar carga inalámbrica Qi2.2 de 25 W.

Toda la serie Pixel 10 utiliza materiales reciclados y premium, con certificación IP68 y carga inalámbrica Qi2. (Google)

En materia de seguridad, los modelos Pro incluyen el chip Titan M2 y ofrecen soporte de actualizaciones durante siete años, junto con funciones como protección contra malware, bloqueo de llamadas fraudulentas, VPN integrada y credenciales C2PA para imágenes.

Toda la serie Google Pixel 10 utiliza materiales premium, como aluminio de grado aeroespacial y cristal Gorilla Glass Victus 2, y cuenta con certificación IP68, que garantiza resistencia al agua y al polvo. Además, la carga inalámbrica Qi2 está presente en todos los modelos, reforzando el compromiso con la innovación y la sostenibilidad.