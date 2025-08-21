Webtoons: estas son las historias más populares para leer este fin de semana

Las historietas digitalizadas han alcanzado el éxito alrededor del mundo. (Infobae)

Los webtoons son un formato de historieta digital que surgieron en Corea del Sur y su principal característica a diferencia de los cómics o mangas es que su presentación es una sola imagen vertical para que las personas puedan leerlos desde sus teléfonos móviles o dispositivos electrónicos.

Romance, fantasía, comedia, acción y terror son algunos de los géneros que se abordan en estas historias y en los últimos años los webtoons han adquirido relevancia en diferentes partes del mundo, pues cada día suman nuevos lectores gracias a los tramas que abordan.

Webtoon es el primer sitio que dio el salto fuera de Corea del Sur y logró asentarse a nivel internacional. Cada semana publican un ranking con las historias más leídas y acá te compartimos cuáles fueron las 10 mejores historietas de este 21 de agosto.

Los Webtoons más populares

1.- Mordiscos de amor

Género: Romance

Autor: Alicia Wallace, WmW, Anzaitea, Ele, Saisho, Jun

Cuando Kieran conoce a Mason Kane, su nuevo compañero de clase, lo invade un desprecio inexplicable. Pronto se hace evidente el motivo: Mason es un hombre lobo. Pero cuando una pelea termina en un beso inesperado, Kieran siente atracción por Mason al instante. Nada tiene sentido: si se supone que los vampiros y los hombres lobo son enemigos mortales, ¿por qué a Kieran Mason le parece tan irresistible?

2.- La emperatriz divorciada

Género: Fantasía

Autor: Alphatart, Sumpul, HereLee

Navier Ellie Trovi era la emperatriz perfecta en todos los sentidos: inteligente, valiente y sociable. Era amable con sus súbditos y devota de su marido. Se conformaba con vivir el resto de sus días como la sabia emperatriz del Imperio de Oriente… Pero un día, su esposo trajo a una amante y le exigió el divorcio. “Acepto este divorcio… y solicito autorización para volver a casarme”. En un giro inesperado, Navier se vuelve a casar con otro emperador y conserva su título y su sueño de ser emperatriz. Pero ¿cómo se desarrollaron los hechos?

3.- La niñera de la mafia

Género: Romance

Autor: sh00, Violet Matter, roousuu, Drawniels, WmW.

Ser una niñera de élite es simple: proteger al objetivo, acatar las reglas, no involucrarse emocionalmente. Algo mucho más fácil de decir que de hacerlo cuando el primer cliente de Davina es un peligroso e irresistible segundo al mando de la mafia Veneciana, quien está decidido a metérsele por debajo de la piel. No puede ni imaginar lo que él quiere de ella, pero Gabriele Angelini la llevará de vuelta al mundo del crimen organizado que ella pensaba que ya había dejado atrás por el resto de su vida. Quizás obtenga respuestas sobre su pasado si cava lo suficientemente profundo, pero, ¿podrá proteger a Mikey de la ambición de su padre y evitar que su corazón se vea enredado en sus engañosas redes?

4.- Los lobos de la emperatriz

Género: Romance

Autor: LICO, Honey Bambi

En un mundo donde el destino está marcado en la piel, Sepia, la emperatriz humana del imperio de las bestias, se ve amenazada por una nueva rival: Titié, una cierva blanca que tiene el nombre del emperador Demios grabado en el pecho. A pesar de los maliciosos planes de Titié, Sepia se aferra a su papel de emperatriz y a su rol como la Estrella de Ishtar, decidida a cumplir su destino y salvar al imperio. Roxan, un lobo primo de Demios, se presenta ante Sepia y despierta su interés. En esta trama de amor, fidelidad y decepción, ¿Sepia será capaz de recuperar su poder y conocer la verdad que esconde su corazón?

5.- Una atípica historia de reencarnación

Género: Romance

Autor: Lemon Frog, A-jin, DOYOSAY.

No todos los villanos son malvados. Cuando Suna Choi se reencarna en Edith Rigelhof, la villana de su novela favorita, está decidida a cambiar la vida de Edith y trata a todos con amabilidad. Aunque se casa con el apuesto Killian Rudwick, él está locamente enamorado de la protagonista original del libro y desconfía de Edith debido a que es de una familia rival. ¿Sobrevivirá su matrimonio al torbellino de disputas familiares, triángulos amorosos y más? ¿Encontrará Edith su final feliz?

7.- Un romance egoísta

Género: Romance

Autor: Gyogyo Park

Yumin y Hyeondo terminan con sus respectivas parejas por diferentes razones. Pero luego deciden empezar a salir juntos para provocar a sus ex.

8.- Solo un amanecer

Género: Romance

Autor: Kang Ki, Woo Jihye

La escuela es el hogar de ojos críticos y el hogar, una fuente de abuso. Pero eso no importa porque Junyoung encuentra una casa abandonada donde puede estudiar a su gusto. Desafortunadamente, descubre que Beomjin, el dicho delincuente más famoso de la ciudad, también está usando la casa para recuperar el sueño. A medida que los dos se ven obligados a coexistir, descubren sus razones para evitar a los demás.

9.- Llora, o mejor aún, suplica

Género: Romance

Autor: VAN.J, Solche

Después de perder a sus padres con tan solo 12 años, Layla Lewelin pasa de casa en casa de un pariente indiferente a otro, hasta que eventualmente es enviada a otro país. Al llegar al Imperio de Berg, Layla queda al cuidado de Bill Remmer, un huraño pariente lejano al que parece importarle poco más que su trabajo como jardinero de la ilustre familia Gerhard. Tras años de abandono, el único deseo de Layla es un lugar al que llamar hogar, pero sus encuentros con el apuesto duque Matthias Von Gerhard y el resto de la aristocracia ponen en prueba y afligen el tierno corazón de la joven.

10.- El romance de Iseop

Género: Romance

Autor: 248, Anna Kim

Con su excepcional perspicacia empresarial, Mingyeong Kang ascendió rápidamente en la jerarquía corporativa del Grupo TK, el principal conglomerado de Corea, convirtiéndose en gerente senior en tiempo récord. Sin embargo, después de 10 años en la compañía, le han asignado ser la secretaría de Iseop Tae, el sucesor del Grupo TK. Ambos ingresaron a la compañía al mismo tiempo, pero desde que él quedó en segundo lugar detrás de ella durante el entrenamiento para nuevos empleados, a Iseop nunca le cayó bien Mingyeong. Ella lo supera en todos los aspectos y ha pisoteado su ego.. Entonces, ¿por qué no puede dejar de pensar en ella?

Cuáles son las diferencias entre Webtoon y el Manhwa

El webtoon y el manhwa son dos formatos populares de cómic digital, pero tienen varias diferencias tanto en su origen como en su formato de presentación. El webtoon es originario de Corea del Sur, pero su distribución se ha globalizado a través de plataformas digitales. Generalmente, el webtoon se caracteriza por ser vertical, adaptado a la lectura en dispositivos móviles, donde los usuarios pueden desplazarse hacia abajo para leer. Este formato de lectura ha sido una de las claves de su éxito, ya que facilita la experiencia interactiva y fluida.

Por otro lado, el manhwa es también un cómic coreano, pero su distribución y forma de lectura son más tradicionales. Se presenta generalmente en formato horizontal, similar al cómic occidental y se lee de izquierda a derecha. En cuanto a su estilo de dibujo, el manhwa tiene una influencia más clara del manga japonés, aunque sus características son propias. Es común encontrar manhwa en versiones impresas y en línea, pero su origen no depende exclusivamente de plataformas digitales.

Una diferencia clave entre ambos radica en su forma de consumo. El webtoon está estrechamente ligado a plataformas como LINE Webtoon o Tapas, donde se publican episodios semanales con una alta frecuencia y sin la necesidad de un volumen físico. Por otro lado, el manhwa suele publicarse de manera más tradicional, a menudo en capítulos que se recopilan en tomos, lo que permite una experiencia de lectura más pausada. Las plataformas como Lezhin Comics o ComiXology son ejemplos donde se encuentran ambos, pero el formato y la accesibilidad varían.