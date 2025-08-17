Tecno

Qué números de la lotería son los mejores para ganar los días 18 y 19 de agosto de 2025, según la IA

Millones de usuarios consultan los sistemas de inteligencia artificial en busca de ventajas para las loterías, encontrando recomendaciones basadas en estadísticas y tendencias sin que exista una fórmula infalible para ganar

Santiago Neira

Por Santiago Neira

ChatGPT y Gemini analizan patrones
ChatGPT y Gemini analizan patrones numéricos, pero la lotería sigue atada al azar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el auge digital y de las herramientas tecnológicas, sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT de OpenAI y Gemini de Google ha llevado a miles de usuarios a consultar posibles patrones y números para apostar en la lotería durante los sorteos programados para el 18 y 19 de agosto de 2025.

El interés por encontrar los números ganadores de la lotería usando IA crece de forma sostenida, aunque, los especialistas reiteran que la naturaleza de estos juegos permanece ligada al azar.

Los números a escoger de acuerdo a ChatGPT

Plataformas como ChatGPT y Gemini
Plataformas como ChatGPT y Gemini han aumentado el interés de los apostadores en emplear datos históricos y patrones sugeridos por inteligencia artificial, aunque especialistas reiteran que el azar sigue dominando cada sorteo y resultado final - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Entre el 12 y 19 de agosto, consultas asociadas a plataformas de inteligencia artificial como Gemini y ChatGPT ocuparon los principales foros y búsquedas online. Muchas de estas preguntas giran en torno a qué combinaciones resultan “más probables” o han surgido con mayor frecuencia en sorteos previos de referencias como el Powerball de Estados Unidos, el Euromillones y la Lotería Nacional de España.

En el caso de ChatGPT, las respuestas recogen análisis estadísticos de datos históricos que muestran una inclinación a elegir los “números calientes”. Así, cifras como el 32, 23, 16, 28 y 39 figuran entre las más repetidas en el Powerball, y los números 20, 23, 27, 15 y 17 encabezan el listado del Euromillones.

Para la Lotería Nacional de España, las opciones más frecuentemente extraídas han sido 15, 22, 33 y 42.

Qué números evitar según Gemini

Plataformas tecnológicas como ChatGPT y
Plataformas tecnológicas como ChatGPT y Gemini detectan "números calientes" e insisten en la importancia de diversificar las combinaciones, aunque la probabilidad de éxito no se ve alterada por estos análisis - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Gemini, por su lado, coincide en que los programas de IA no pueden garantizar el éxito en la predicción de resultados de la lotería. Según sus análisis, el enfoque radica en identificar tendencias generales y patrones poco usuales.

Entre las recomendaciones sobresalen: evitar series numéricas lineales (1-2-3-4-5); distribuir los números entre cifras altas y bajas; alternar signos pares e impares; y no concentrar todos los dígitos en una sola decena ni seleccionar exclusivamente fechas personales.

Esta última recomendación apunta a que muchos jugadores emplean cumpleaños o aniversarios, lo que, ante una coincidencia, podría aumentar el número de ganadores y reducir la cuantía del premio individual.

De acuerdo con los algoritmos de Gemini, lo más relevante consiste en modificar la estructura de la combinación para reducir la posibilidad de compartir el premio, pero nunca para asegurar la victoria. Las sugerencias surgen del análisis de grandes volúmenes de datos previos, aunque los mismos sistemas de IA advierten que la aleatoriedad sigue siendo el factor determinante.

El auge de consultas a
El auge de consultas a ChatGPT y Gemini refleja una tendencia global a buscar combinaciones ganadoras mediante tecnología avanzada, aunque los algoritmos destacan el rol insustituible del azar en cada sorteo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una constante observada en los hábitos de los apostadores es, según estas fuentes, el uso recurrente de fechas personales y secuencias sencillas. Ese patrón, además de no elevar las probabilidades, tiende a originar acumulaciones de ganadores cuando salen números populares.

La tecnología facilita el acceso masivo a bases de datos históricas, lo que ha popularizado el estudio de estadísticas como parte de la estrategia lúdica entre quienes apuestan.

Al revisar la lista de números señalados por los modelos de inteligencia artificial para la semana de referencia, figuran 15, 16, 17, 20, 22, 23, 27, 28, 32, 33, 39 y 42.

Estas cifras, repartidas entre los juegos mencionados, han contabilizado presencia frecuente en los sorteos internacionales recientes, aunque la propia inteligencia artificial deja claro que “su aparición futura se produce únicamente por azar y no sigue una lógica determinista”.

Las recomendaciones generadas por inteligencia
Las recomendaciones generadas por inteligencia artificial permiten a los apostadores explorar patrones estadísticos y estrategias para distribuir sus números, fortaleciendo la curiosidad, pero sin alterar la naturaleza aleatoria de los juegos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos reiteran que ningún algoritmo eleva de forma objetiva la probabilidad de ganar. La única ventaja concreta que se obtiene comprando más boletos es incrementar la cantidad de combinaciones jugadas, no la probabilidad individual de acierto.

La esencia matemática de la lotería permanece intacta e inalterable pese al avance de los algoritmos analíticos.

La participación de sistemas como Gemini y ChatGPT permite experimentar con nuevos modos de elegir números, ampliando la oferta de herramientas estadísticas y alimentando la curiosidad de millones de jugadores.

Las recomendaciones de la inteligencia artificial, no obstante, deben considerarse solo como una ayuda orientativa y nunca como garantía de resultados.

