Tecno

Utiliza Google Maps como un experto: 10 trucos para aprovechar al máximo la app

La plataforma no solo muestra mapas y rutas, sino que integra funcionalidades avanzadas que muchos usuarios aún no conocen

Por Renzo Gonzales

Guardar
Revisa estos trucos para mejorar
Revisa estos trucos para mejorar tus habilidades en el uso de Google Maps. (Reuters)

Google Maps se ha consolidado como una de las herramientas más potentes para navegar y explorar ciudades, planificar trayectos o simplemente descubrir aquellos rincones que de otro modo pasarían desapercibidos.

Disponible tanto en dispositivos móviles a través de Google Play Store y App Store, como en su versión web, la plataforma no solo muestra mapas y rutas, sino que integra funcionalidades avanzadas que muchos usuarios aún no conocen. Aquí tienes diez trucos efectivos para sacar el máximo provecho a Google Maps:

1. Comparte tu ubicación en tiempo real

La seguridad y la conectividad entre personas es cada vez más importante. Google Maps facilita el compartir tu ubicación exacta o en tiempo real con tus contactos, ya sea por correo electrónico, WhatsApp, Facebook, Instagram, X y otras plataformas. Solo debes pulsar el punto azul que indica dónde estás, seleccionar ‘Compartir ubicación’, ajustar el tiempo que deseas que esté activa y escoger el contacto. Es una herramienta sumamente útil para coordinar reuniones, mantener informados a tus seres queridos o ante emergencias.

2. Crea tus propias listas de lugares

Organiza y guarda tus destinos preferidos creando listas personalizadas. Accede a la pestaña ‘Guardados’ y elige ‘Lista nueva’. Allí puedes nombrarla, escribir una breve descripción y añadir todos los lugares que desees, como restaurantes, museos, o sitios naturales. Esta función resulta ideal para planificar viajes, recomendaciones o tener a mano los sitios que planeas visitar próximamente.

Crea listas en Google Maps.
Crea listas en Google Maps. (Movil Zona)

3. Descarga mapas para usarlos sin conexión

Pensando en aquellos desplazamientos donde no habrá acceso a datos móviles o Wi-Fi, Google Maps permite descargar zonas completas del mapa para visualizarlas y navegar sin conexión. Solo tienes que buscar el lugar, ir a ‘Más’, seleccionar ‘Descargar mapa sin conexión’ y definir el área que necesitas. De esta forma, podrás utilizar indicaciones y consultar ubicaciones aunque no tengas señal.

4. Encuentra el lugar donde aparcaste tu auto

¿Sueles olvidar dónde dejaste el auto? Al llegar a destino, pulsa el punto azul sobre el mapa y elige ‘Guarda el estacionamiento’. Quedará registrada la ubicación para consultarla después y evitarte búsquedas innecesarias al regresar.

Encuentra el lugar donde aparcaste
Encuentra el lugar donde aparcaste tu coche. (Xataka)

5. Consulta los horarios del transporte público

Google Maps es un aliado para quienes usan autobuses, trenes o metro. Tras ingresar el destino y seleccionar ‘Indicaciones’, escoge la modalidad de ‘Transporte público’ para obtener horarios de salida, rutas y combinaciones posibles en tiempo real. Esto te ayuda a planificar tus desplazamientos y optimizar tiempos de espera.

6. Busca lugares visitados en una fecha específica

Si olvidaste el nombre de algún restaurante, café o comercio visitado, no te preocupes. Accede a ‘Guardados’, entra en ‘Explorar rutas’, selecciona la fecha deseada y revisa historial de lugares visitados. Así, podrás recuperar información clave de tus desplazamientos anteriores.

7. Crea tus propios mapas interactivos

Más allá de la navegación diaria, puedes personalizar experiencias creando mapas únicos a través de Google My Maps. Ingresa a la plataforma, selecciona ‘crear un nuevo mapa’, añade los puntos de interés y guárdalo para compartirlo con amigos, colegas o para uso personal en planes y proyectos.

Crea mapas interactivos en My
Crea mapas interactivos en My Maps. (Google)

8. Busca gasolineras cercanas y consulta precios

Introduce “gasolineras” en el buscador de Google Maps para mostrar las estaciones de servicio más cercanas. En países como España, incluso puedes ver los precios promedio del combustible, facilitando la elección estratégica durante el trayecto.

9. Elige rutas para ahorrar combustible

Si te interesa minimizar el gasto de gasolina, Google Maps te permite priorizar rutas más eficientes en algunos países. Al definir un trayecto en automóvil, selecciona ‘En automóvil’, accede a los ajustes y marca la opción ‘Dar prioridad a rutas con ahorro de combustible’. Ideales para viajeros frecuentes o quienes buscan ser más sostenibles.

10. Consulta opciones de estacionamiento

Antes de lanzarte a la aventura urbana, revisa dónde puedes dejar el coche. En muchas regiones, al establecer un recorrido verás en la barra inferior un icono de P que indica parqueaderos cercanos, ayudando a evitar vueltas innecesarias y optimizando tu tiempo al volante.

Temas Relacionados

GoogleGoogle MapsAplicacionesAppsTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Argentina: lista de los 10 videos musicales que son tendencia en YouTube este día

Desde sus inicios en el año 2005, la plataforma de YouTube se ha colocado rápidamente en el gusto del público y se ha convertido en la biblioteca digital de videos más grande del mundo

Argentina: lista de los 10

Cuáles son las nuevas funciones de Google Fotos que transforman imágenes y videos con IA

Crea, combina y transforma con estas herramientas de la app de Google

Cuáles son las nuevas funciones

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más populares este sábado

Descubre quiénes son los artistas que han entrado al ranking con sus nuevos clips

YouTube en Colombia: la lista

Glosario de tecnología: qué significa Buscador de archivos

Con el paso de los años es cada vez más difícil imaginar la vida sin tecnología, por lo que es necesario saber más de ella

Glosario de tecnología: qué significa

Youtube en Chile: la lista de los 10 videos en tendencia de este sábado

Tal es la popularidad de la plataforma de YouTube que se trata del segundo sitio más buscado sólo detrás del propio Google

Youtube en Chile: la lista
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron al principal acusado por

Detuvieron al principal acusado por el crimen de Lautaro Lucero en José C. Paz

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que ya fueron confirmados

Las ventas de juguetes por el Día del Niño cayeron 5,2%, pese a un fuerte repunte del comercio electrónico

Un intento de robo a un policía terminó con un motochorro muerto y otro prófugo en La Matanza

Tragedia en Chaco: un hombre murió aplastado por su tractor mientras realizaba tareas agrícolas

INFOBAE AMÉRICA
La OEA rechazó cualquier acción

La OEA rechazó cualquier acción que intente obstaculizar el proceso electoral del domingo en Bolivia

Melania Trump entregó una “carta de paz” a Vladimir Putin durante la cumbre de Alaska

Más de 300 muertos por las lluvias torrenciales e inundaciones repentinas en el norte de Pakistán

Puerto Rico cerró playas y puertos ante la inminente llegada del huracán Erin

Los creadores de “The Critic” anunciaron que la serie podría regresar al aire si se cumple con una condición

TELESHOW
“¿La violación existió?”, la fuerte

“¿La violación existió?”, la fuerte pregunta de Mirtha Legrand a Jey Mammon por la denuncia en su contra

Moria Casán festejó sus 79 años con su Pato Galmarini, sus nietos y Sofía Gala abrió su corazón: “Celebro ser tuya”

Darío Barassi contó cómo atraviesa el duelo por la muerte de su madre: “La encuentro en la mirada de mis hijas”

El video de María Julia Oliván caminando por primera vez, a dos meses de su accidente: “Fue emocionante lograrlo”

Así fue el último paso de Alberto Martín por la televisión: chocolates, romance y una propuesta de matrimonio