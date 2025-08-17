Utiliza Google Maps como un experto: 10 trucos para aprovechar al máximo la app

Revisa estos trucos para mejorar tus habilidades en el uso de Google Maps. (Reuters)

Google Maps se ha consolidado como una de las herramientas más potentes para navegar y explorar ciudades, planificar trayectos o simplemente descubrir aquellos rincones que de otro modo pasarían desapercibidos.

Disponible tanto en dispositivos móviles a través de Google Play Store y App Store, como en su versión web, la plataforma no solo muestra mapas y rutas, sino que integra funcionalidades avanzadas que muchos usuarios aún no conocen. Aquí tienes diez trucos efectivos para sacar el máximo provecho a Google Maps:

1. Comparte tu ubicación en tiempo real

La seguridad y la conectividad entre personas es cada vez más importante. Google Maps facilita el compartir tu ubicación exacta o en tiempo real con tus contactos, ya sea por correo electrónico, WhatsApp, Facebook, Instagram, X y otras plataformas. Solo debes pulsar el punto azul que indica dónde estás, seleccionar ‘Compartir ubicación’, ajustar el tiempo que deseas que esté activa y escoger el contacto. Es una herramienta sumamente útil para coordinar reuniones, mantener informados a tus seres queridos o ante emergencias.

2. Crea tus propias listas de lugares

Organiza y guarda tus destinos preferidos creando listas personalizadas. Accede a la pestaña ‘Guardados’ y elige ‘Lista nueva’. Allí puedes nombrarla, escribir una breve descripción y añadir todos los lugares que desees, como restaurantes, museos, o sitios naturales. Esta función resulta ideal para planificar viajes, recomendaciones o tener a mano los sitios que planeas visitar próximamente.

Crea listas en Google Maps. (Movil Zona)

3. Descarga mapas para usarlos sin conexión

Pensando en aquellos desplazamientos donde no habrá acceso a datos móviles o Wi-Fi, Google Maps permite descargar zonas completas del mapa para visualizarlas y navegar sin conexión. Solo tienes que buscar el lugar, ir a ‘Más’, seleccionar ‘Descargar mapa sin conexión’ y definir el área que necesitas. De esta forma, podrás utilizar indicaciones y consultar ubicaciones aunque no tengas señal.

4. Encuentra el lugar donde aparcaste tu auto

¿Sueles olvidar dónde dejaste el auto? Al llegar a destino, pulsa el punto azul sobre el mapa y elige ‘Guarda el estacionamiento’. Quedará registrada la ubicación para consultarla después y evitarte búsquedas innecesarias al regresar.

Encuentra el lugar donde aparcaste tu coche. (Xataka)

5. Consulta los horarios del transporte público

Google Maps es un aliado para quienes usan autobuses, trenes o metro. Tras ingresar el destino y seleccionar ‘Indicaciones’, escoge la modalidad de ‘Transporte público’ para obtener horarios de salida, rutas y combinaciones posibles en tiempo real. Esto te ayuda a planificar tus desplazamientos y optimizar tiempos de espera.

6. Busca lugares visitados en una fecha específica

Si olvidaste el nombre de algún restaurante, café o comercio visitado, no te preocupes. Accede a ‘Guardados’, entra en ‘Explorar rutas’, selecciona la fecha deseada y revisa historial de lugares visitados. Así, podrás recuperar información clave de tus desplazamientos anteriores.

7. Crea tus propios mapas interactivos

Más allá de la navegación diaria, puedes personalizar experiencias creando mapas únicos a través de Google My Maps. Ingresa a la plataforma, selecciona ‘crear un nuevo mapa’, añade los puntos de interés y guárdalo para compartirlo con amigos, colegas o para uso personal en planes y proyectos.

Crea mapas interactivos en My Maps. (Google)

8. Busca gasolineras cercanas y consulta precios

Introduce “gasolineras” en el buscador de Google Maps para mostrar las estaciones de servicio más cercanas. En países como España, incluso puedes ver los precios promedio del combustible, facilitando la elección estratégica durante el trayecto.

9. Elige rutas para ahorrar combustible

Si te interesa minimizar el gasto de gasolina, Google Maps te permite priorizar rutas más eficientes en algunos países. Al definir un trayecto en automóvil, selecciona ‘En automóvil’, accede a los ajustes y marca la opción ‘Dar prioridad a rutas con ahorro de combustible’. Ideales para viajeros frecuentes o quienes buscan ser más sostenibles.

10. Consulta opciones de estacionamiento

Antes de lanzarte a la aventura urbana, revisa dónde puedes dejar el coche. En muchas regiones, al establecer un recorrido verás en la barra inferior un icono de P que indica parqueaderos cercanos, ayudando a evitar vueltas innecesarias y optimizando tu tiempo al volante.