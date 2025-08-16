Fotos o audios, qué archivo de WhatsApp ocupa más espacio y cómo eliminarlos

Conoce los archivos de WhatsApp que ocupan más espacio. (Composición Infobae)

La falta de espacio en los teléfonos móviles es un inconveniente cada vez más común para los usuarios activos de WhatsApp, quienes diariamente reciben y envían imágenes, videos, archivos de audio y documentos que se acumulan en la memoria del dispositivo. Esta acumulación afecta no solo el rendimiento general del equipo, sino que también dificulta la gestión y búsqueda de información relevante dentro de la aplicación.

Aunque muchos optan por eliminar archivos manualmente desde los chats, existe una alternativa más eficaz y organizada para controlar este problema: la función “Administrar almacenamiento” incluida en el menú de configuración de WhatsApp.

¿Qué archivos que saturan la memoria y cómo eliminarlos?

La variedad de archivos acumulados en WhatsApp es amplia. Entre ellos, están las imágenes compartidas en chats individuales y grupales, videos de gran tamaño, notas de voz, mensajes de audio que permanecen guardados tras ser escuchados o enviados, y documentos de múltiples formatos. También es común recibir contenido a través de canales abiertos, que muchas veces se descarga automáticamente y no se elimina salvo intervención del usuario. La aplicación también detecta memes e imágenes duplicadas, clasificándolos para facilitar su borrado y contribuir a una limpieza más eficiente.

¿Qué archivos de WhatsApp ocupan más espacio? (Foto: Meta)

Evidentemente, los archivos que más espacio ocupan son los videos. En segundo lugar, contrario a la intuición de muchos, no son los audios, sino las fotos. De hecho, un audio de un minuto ‘pesa’ alrededor de 138 KB (0,138 MB), mientras que una foto ocupa en promedio entre 1 MB y 2 MB de espacio en la memoria del teléfono.

No hay que olvidar el rol de los archivos de caché, que comprenden miniaturas y datos temporales necesarios para un funcionamiento ágil de la app, pero que, si no se gestionan de forma periódica, también pueden llenar la memoria rápidamente. La correcta utilización de la función de “Administrar almacenamiento” permite revisar estos elementos y borrarlos directamente utilizando el ícono de la papelera, optimizando así el uso del almacenamiento interno del teléfono.

¿Cómo funciona la gestión de archivos en WhatsApp?

A diferencia de los sistemas informáticos tradicionales que cuentan con una papelera de reciclaje visible, WhatsApp dispone de una sección específica para organizar y borrar elementos innecesarios. Esta herramienta se ubica dentro del menú de ajustes, en la opción “Almacenamiento y datos”, y posteriormente en “Administrar almacenamiento”. Desde aquí, tanto usuarios de Android como de iOS pueden visualizar un desglose detallado del uso de memoria por parte de la aplicación, permitiéndoles identificar qué chats individuales o grupales consumen más espacio y qué tipo de archivos —fotos, videos, documentos, mensajes de voz— llenan la memoria.

Nota de audio. (WhatsApp)

Dentro de este apartado, se despliega una lista con los archivos ordenados por tamaño o por el nivel de relevancia que la aplicación asigna a cada uno. Esto facilita la identificación de aquellos elementos que más espacio ocupan o que han sido reenviados varias veces, como suele ocurrir con memes o fotografías duplicadas en distintos grupos. El usuario tiene la posibilidad de revisar cada archivo, seleccionar aquellos que desea eliminar y decidir si realiza una limpieza exhaustiva o solo borra algunos elementos específicos.

La sección de “Administrar almacenamiento” también muestra categorías útiles, como “archivos que ocupan más de 5 MB”, donde se agrupan videos y documentos voluminosos que suelen ser los más problemáticos cuando el espacio escasea. Otra categoría es la de “archivos reenviados muchas veces”, que apunta a imágenes y mensajes virales replicados en diferentes chats, y una más dedicada a “archivos de canales”, donde se almacenan GIFs, fotos y videos descargados automáticamente desde los canales de WhatsApp.

Si bien el uso de “Administrar almacenamiento” es fundamental para mantener el dispositivo en buenas condiciones, existen alternativas adicionales para aumentar el espacio disponible. Por ejemplo, en dispositivos Android, el usuario puede borrar la memoria caché de WhatsApp desde el menú de configuración del sistema, accediendo a la lista de aplicaciones, localizando WhatsApp y eligiendo la opción de eliminar datos temporales. Este procedimiento contribuye a liberar espacio sin comprometer los archivos o chats esenciales.