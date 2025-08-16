Tecno

Así puedes conectarte a WhatsApp sin que tus contactos vean que estás en línea

La aplicación de mensajería permite desactivar la última conexión, el estado en línea y las confirmaciones de lectura para mantener mayor privacidad

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Aprende a ocultar la opción 'En Línea' de WhatsApp. (Foto: ADSLZone)

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo, con más de 2.000 millones de usuarios activos. Su utilidad para comunicarnos con familiares, amigos y colegas es indiscutible, pero también puede generar ciertos inconvenientes sociales.

Una de las situaciones más comunes ocurre cuando alguien observa que estamos “en línea” o cuándo fue nuestra última conexión y nos reclama por no responder inmediatamente.

Para quienes buscan mantener su privacidad sin dejar de revisar los mensajes que reciben, la aplicación ofrece ajustes nativos que permiten ocultar la conexión en tiempo real, la última hora de actividad e incluso las confirmaciones de lectura. Estas herramientas, sumadas a algunos trucos adicionales, hacen posible leer chats sin que nadie lo note.

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más usadas en el mundo.

Ajustes desde la configuración de WhatsApp

La opción más sencilla para ocultar el estado “en línea” está dentro de la propia app. WhatsApp incorporó esta función para dar a los usuarios mayor control sobre su privacidad, sin necesidad de instalar aplicaciones externas que puedan poner en riesgo la seguridad.

El procedimiento es el siguiente:

  1. Abrir la aplicación y entrar en Ajustes.
  2. Seleccionar la opción Privacidad.
  3. Ingresar en el apartado Hora de últ. vez y en línea.
  4. Configurar quién puede ver esa información: “Todos”, “Mis contactos”, “Mis contactos, excepto…” o “Nadie”.

Si se elige la opción Nadie, el resto de contactos no podrá saber la última hora de conexión ni si el usuario está dentro de la aplicación en ese momento. En caso de seleccionar “Mis contactos, excepto…”, es posible vetar de manera puntual a determinados números.

Es importante tener en cuenta que el estado “en línea” solo puede configurarse para que sea visible a “Todos” o que sea igual a la configuración de la “Hora de últ. vez”.

Antes de aplicar algunos trucos para ocultar el "escribiendo" tienes que configurar a que nadie puede ver tu última conexión.

Confirmaciones de lectura

Además de ocultar el estado de conexión, es necesario desactivar las confirmaciones de lectura para evitar que el doble check azul delate que hemos abierto un mensaje. El proceso es simple:

  1. Entrar en Ajustes.
  2. Seleccionar Privacidad.
  3. Desactivar la opción Confirmaciones de lectura.

Al hacerlo, los usuarios ya no enviarán ni recibirán comprobantes de lectura en conversaciones individuales. Sin embargo, en los grupos esta función permanece activa por defecto, por lo que no hay forma de evitar que otros sepan que hemos visto los mensajes.

Limitaciones de estas funciones

Aunque ocultar el “en línea” y la última conexión aporta más privacidad, también tiene consecuencias. Si un usuario desactiva esta opción, tampoco podrá ver cuándo están conectados sus contactos. Es decir, la función es recíproca.

Algo similar ocurre con las confirmaciones de lectura: al desactivarlas, tampoco se podrá saber si los demás han leído nuestros mensajes.

Además, existe un detalle a considerar: si enviamos un mensaje a alguien que está dentro de la aplicación, esa persona recibirá la notificación de inmediato, lo que podría hacer evidente que el remitente tiene deshabilitada la opción “en línea”.

WhatsApp te ofrece la posibilidad de ocultar tu último estado en línea.

Otras alternativas para leer sin aparecer conectado

Más allá de la configuración oficial, existen métodos sencillos para leer mensajes sin abrir directamente la conversación:

  • Notificaciones en pantalla: permiten visualizar el contenido de un chat sin ingresar a la app.
  • Modo avión: activarlo antes de abrir WhatsApp permite revisar los mensajes sin quedar en línea. Luego, se debe cerrar la aplicación por completo antes de desactivar el modo.
  • WhatsApp Web: también se puede acceder desde el navegador en modo incógnito y cerrar la sesión antes de reconectarse.

