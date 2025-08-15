Tecno

Olvídate de los aros de luz para tener las mejores fotos, este celular lo trae en sus lentes y sin consumir más batería

En Infobae Tecno comprobamos que la batería rinde de forma sobresaliente: tras dos horas de video HD con WiFi y Bluetooth activos, solo bajó del 86% al 81% de carga

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

El celular se caracteriza por
El celular se caracteriza por su aro de luz integrado. (Infobae)

Si sueles tener dificultades para tomar fotos o videos en ambientes oscuros porque el flash de tu celular no es suficiente, ahora existe un teléfono móvil que incorpora un pequeño aro de luz directamente en su módulo fotográfico.

El Vivo V50 Lite 5G integra lo que denomina luz de aura, que combina diferentes fuentes de iluminación: luz de relleno lateral para resaltar la textura facial, luz de relleno diagonal superior para suavizar sombras y contornos, y generar efectos 3D más realistas.

Esta herramienta cuenta con la
Esta herramienta cuenta con la capacidad de reemplazar el flash en ciertos ambientes. (Infobae)

Esta función es ideal para esos momentos en los que quieres capturar selfies o retratos con luz natural incluso de noche, grabar videos con mejor definición de detalles o mejorar la iluminación en espacios con poca luz, sin depender de luces externas.

Además, Infobae Tecno probó que una de las ventajas de esta función es que, a diferencia del flash tradicional, disminuye las sombras que se forman detrás del sujeto principal de la imagen.

La luz de aura reduce
La luz de aura reduce la sombra que genera el flash. (Infobae)

Qué más debes conocer sobre la fotografía de este celular

Otros aspectos importantes de la fotografía en este celular incluyen su cámara de selfies de 32 MP¹³, la cámara principal Sony IMX882 de 50 MP¹³ y una cámara gran angular de 8 MP¹³.

Al tomar fotos, los usuarios pueden activar filtros de suavizado de piel, así como los modos retrato y normal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, al procesar la imagen, el tono de piel tiende a aclararse, un efecto que se acentúa especialmente al usar los filtros o el modo retrato.

El dispositivo Android cuenta con la función de borrador con IA, que permite a los usuarios eliminar de manera inteligente elementos o personas de sus fotografías. Cabe destacar que esta herramienta también está disponible en modelos de otras marcas.

El modo retrato y los
El modo retrato y los filtros integrados en el celular aclarar por defecto el tono de la piel. (Infobae)

Cómo es la batería de este celular

La batería es uno de los elementos más destacados de este celular. Cuenta con una capacidad típica de 6.500 mAh (3,91 V), carga rápida de 90 W y es de iones de litio, lo que le permite ofrecer una autonomía prolongada que puede durar varios días con un uso moderado.

En Infobae Tecno comprobamos su rendimiento reproduciendo un video en alta definición con varias funciones activadas, como WiFi y Bluetooth, durante dos horas.

La batería, que comenzó con un 86% de carga, solo descendió al 81% al finalizar la prueba, demostrando su eficiencia y durabilidad incluso con un uso exigente.

La batería del celular es
La batería del celular es eficiente a pesar de que se reproduzcan videos en alta calidad. (Infobae)

Cómo es el diseño del celular

El celular Android presenta un diseño elegante, con un módulo fotográfico ubicado en un solo lateral de la parte trasera, que integra dos cámaras y la innovadora herramienta de luz de aura. Está disponible en colores dorado y negro.

Sus dimensiones son 163,77 x 76,28 x 7,79 mm y tiene un peso de 197 g. La tapa posterior está fabricada en lámina de plástico compuesto, ofreciendo resistencia y ligereza. Además, incorpora un sensor de huellas digitales óptico en la pantalla, que permite un desbloqueo rápido, combinando estilo y funcionalidad.

Qué otras características tiene este dispositivo

Otras características de este celular son:

Pantalla

  • Tamaño: 6,77′' (17,20 cm)
  • Resolución: 2392 × 1080
  • Frecuencia de actualización: 60 Hz/90 Hz/120 Hz
  • Brillo máximo local: 1800 nits

Conectividad

  • Wi-Fi: 2.4 GHz, 5 GHz
  • Bluetooth: 5.4
  • USB: Tipo C
El caja del celular incluye
El caja del celular incluye cargador. (Infobae)

Sensores

  • Acelerómetro: Compatible
  • Sensor de luz ambiental: Compatible
  • Brújula digital: Compatible
  • Sensor de proximidad: Compatible
  • Sensor de temperatura de color: No compatible

Almacenamiento

  • RAM y ROM: 8 GB + 256 GB
  • Capacidad de RAM extendida: 8 GB

Contenido de la caja

El contenido de la caja incluye un cable USB, un cargador, una funda para el teléfono, una membrana protectora ya aplicada, la tarjeta de garantía, la guía de inicio rápido y la herramienta para extraer la SIM.

