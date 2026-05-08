Este televisor puede doblarse en cinco partes para facilitar su instalación en edificios

Este televisor se pliega en cinco partes. Es ideal para departamentos u oficinas que se encuentran en grandes edificios.

La industria de las pantallas acaba de presentar uno de sus desarrollos más llamativos de los últimos años: un televisor de 135 pulgadas capaz de plegarse en cinco paneles rígidos para facilitar su transporte e instalación en viviendas y espacios corporativos. El dispositivo fue mostrado durante la Feria de Alta Tecnología celebrada en Shenzhen, consolidándose rápidamente como una de las innovaciones más comentadas del sector tecnológico.

El enorme televisor fue desarrollado por Shenzhen MTC y apunta a resolver uno de los mayores problemas de las pantallas de gran tamaño: la logística. Hasta ahora, instalar televisores superiores a las 100 pulgadas podía convertirse en un desafío complejo, especialmente en departamentos de lujo ubicados en rascacielos o edificios modernos donde los ascensores y escaleras no tienen el espacio suficiente para mover estos equipos.

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En muchos casos, los propietarios debían recurrir a grúas externas para introducir las pantallas a través de ventanas o balcones. El nuevo modelo busca eliminar ese inconveniente mediante un sistema mecánico que permite dividir el panel en cinco secciones verticales rígidas.

Televisores se pliegan hasta en cinco partes.

Cuando el televisor se apaga, la estructura se contrae automáticamente y reduce considerablemente su tamaño, permitiendo transportarlo como si fuera un mueble convencional. Una vez instalado, los paneles vuelven a desplegarse hasta formar una pantalla gigante completamente funcional.

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Uno de los aspectos que más dudas genera en este tipo de tecnologías es la calidad de imagen. Muchos usuarios podrían pensar que las uniones entre paneles quedarían visibles o afectarían la experiencia visual. Sin embargo, el fabricante asegura haber solucionado este problema mediante un sistema denominado Fine Pitch MicroLED.

A diferencia de otras tecnologías de pantalla, los paneles MicroLED utilizan millones de píxeles independientes capaces de emitir luz propia. Esto permite alcanzar negros profundos, niveles de brillo más altos y una mejor eficiencia energética frente a tecnologías como OLED o LCD tradicionales.

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Fabricantes de televisores que se pliegan en cinco partes aseguran que la calidad de la imagen no disminuye.

Además, el televisor incorpora un sistema de calibración dinámica que ajusta automáticamente los bordes entre paneles al momento de desplegarse. Gracias a este software, el brillo y la alineación de cada sección se sincronizan de forma milimétrica para que las divisiones sean prácticamente invisibles al ojo humano.

Otro punto importante es la durabilidad. A diferencia de las pantallas flexibles utilizadas en algunos celulares plegables, este televisor utiliza paneles rígidos diseñados para soportar un uso prolongado. Según la empresa, el dispositivo puede superar las 100.000 horas de funcionamiento.

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El nuevo televisor no está pensado para el mercado masivo. Por ahora, se comercializa principalmente bajo pedido especial y orientado a proyectos premium, como residencias de ultra lujo, penthouses, villas privadas y grandes salas corporativas.

Televisores que se pliegan en cinco partes son más fáciles de transportar.

El precio estimado oscila entre los 25.000 y 50.000 dólares, dependiendo de la configuración y la instalación requerida. Aun así, la cifra resulta considerablemente menor que la de otros modelos gigantes disponibles en el mercado internacional, algunos de los cuales superan los 300.000 dólares.

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Las empresas también aparecen entre los posibles clientes de esta tecnología. Salas de juntas, centros de conferencias y espacios comerciales podrían utilizar este tipo de pantallas debido a su capacidad para integrarse visualmente en ambientes minimalistas y modernos.

El diseño del dispositivo también busca aportar un valor estético adicional. Cuando no está siendo utilizado como televisor, el sistema puede mostrar obras de arte digitales o permanecer oculto dentro de una base decorativa fabricada en aluminio aeroespacial. La intención es transformar la pantalla en un elemento integrado al diseño interior y no simplemente en un gran panel negro sobre la pared.

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Televisor que se pliega en cinco partes puede ser guardado en cualquier momento para volver a ser transportado.

La aparición de este tipo de televisores refleja cómo el sector tecnológico continúa apostando por combinar ingeniería, arquitectura y entretenimiento dentro de un mismo producto. Las pantallas gigantes dejaron de ser únicamente dispositivos para ver películas o videojuegos y comienzan a convertirse en piezas de diseño adaptables al entorno.

Aunque todavía se trata de una tecnología exclusiva y costosa, el desarrollo de televisores plegables de gran formato podría abrir la puerta a nuevas formas de integrar pantallas inmersivas en hogares, oficinas y espacios comerciales durante los próximos años.

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