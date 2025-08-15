Tecno

Cómo activar el modo viaje perfecto en Android Auto rápidamente

Los conductores pueden configurar la pantalla de inicio para que las apps más usadas estén más accesibles para su uso

Isabela Durán San Juan

Guardar
Antes de emprender un viaje
Antes de emprender un viaje en tu automóvil con Android Auto, puedes habilitar el denominado ‘modo Android Auto’. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si estás por salir de viaje en tu carro con Android Auto, puedes activar el llamado modo viaje perfect, que ofrece varias funciones para personalizar la experiencia, aunque deben configurarse manualmente.

Por ejemplo, es posible ajustar la pantalla de inicio para que las aplicaciones principales aparezcan de forma más accesible. También puedes ocultar aquellas apps que no utilizarás durante tu recorrido, evitando que ocupen espacio en el menú y logrando así un sistema enfocado únicamente en ayudarte durante el viaje.

Ambas configuraciones se realizan desde los ajustes de Android Auto, en la opción ‘Personalizar menú de apps’, y luego haciendo clic en ‘Ordenar menú de aplicaciones’.

Así puedes actualizar tu Android
Así puedes actualizar tu Android Auto. (Foto: Captura de Play Store)

Una vez que reordenes y ocultes las aplicaciones que no quieres ver, la próxima vez que conectes Android Auto a tu vehículo, se mostrarán con el nuevo orden.

Además de personalizar el menú de aplicaciones, en Android Auto se pueden activar o ajustar otras configuraciones útiles para un viaje más cómodo y seguro.

Cómo activar el modo oscuro en Android Auto

El proceso para activar el modo oscuro en Android Auto es el siguiente:

  1. Abre la app de Android Auto en tu celular.
  2. Ve a ‘Ajustes‘.
  3. Busca la opción ‘Modo oscuro‘ y selecciona Automático para que se active al anochecer.

Cómo configurar respuestas rápidas en mensajes

  1. En ‘Ajustes‘, entra a ‘Mensajes‘.
  2. Elige ‘Respuestas rápidas‘.
  3. Añade, edita o elimina las frases que quieras usar para contestar sin escribir.
El modo de viaje perfecto
El modo de viaje perfecto ofrece más que ordenar apps: permite, por ejemplo, iniciar Android Auto automáticamente al conectar el teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo elegir la app de navegación predeterminada

  1. En ‘Ajustes‘, busca ‘Aplicación de navegación predeterminada‘.
  2. Selecciona la app que prefieras (Google Maps, Waze, etc.).

Cómo configurar el reproductor de música predeterminado

  1. En ‘Ajustes‘ de Android Auto, busca ‘Reproductor de música predeterminado‘.
  2. Selecciona tu app favorita (Spotify, YouTube Music, etc.).

Para qué sirve el modo de viaje perfecto de Android Auto

El modo de viaje perfecto de Android Auto está diseñado para optimizar la experiencia de conducción, ofreciendo una interfaz sencilla y personalizada que reduce distracciones y mejora la comodidad al volante.

Esta función permite ajustar el sistema para que solo muestre las aplicaciones y herramientas necesarias durante un trayecto, priorizando la navegación, la música y la comunicación esencial.

El menú de personalización permite
El menú de personalización permite ordenar las apps y ocultar las que no se usarán en el viaje.(Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de su menú de personalización, es posible reorganizar las apps en la pantalla principal y ocultar aquellas que no se utilizarán durante el viaje. También se pueden establecer aplicaciones predeterminadas, como el navegador GPS o el reproductor de música, para acceder a ellas con un solo toque.

El modo de viaje perfecto no se limita a la disposición de apps; incluye opciones como el inicio automático al conectar el teléfono al vehículo, la activación del modo oscuro para una conducción más segura de noche, y el uso de comandos de voz mediante “Ok, Google” para manejar el sistema sin apartar las manos del volante.

En conjunto, estas configuraciones transforman Android Auto en un asistente de viaje eficiente, adaptado a las necesidades del conductor, facilitando la concentración en la carretera y garantizando que cada desplazamiento sea más cómodo, seguro y libre de distracciones innecesarias.

En conjunto, estas opciones convierten
En conjunto, estas opciones convierten a Android Auto en un asistente de viaje práctico y personalizado para el conductor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo empezar a usar Android Auto

Para empezar a usar Android Auto, primero hay que verificar que el vehículo y el teléfono sean compatibles. La mayoría de dispositivos con Android 8.0 o superior ya cuentan con la aplicación preinstalada, pero conviene actualizarla desde Google Play para acceder a sus últimas funciones.

La conexión puede hacerse por cable USB, utilizando uno de buena calidad, o de forma inalámbrica si el auto lo permite, activando Bluetooth y WiFi. Una vez vinculados, el sistema mostrará en la pantalla del vehículo una interfaz simplificada para conducir.

Desde los ajustes es posible personalizar el menú de aplicaciones, activar el inicio automático y configurar comandos de voz. Así, se obtiene una experiencia más segura y práctica, reduciendo distracciones en carretera.

