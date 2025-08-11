Tecno

Top 5 de celulares de Samsung baratos y con buena cámara que puedes comprar

Para aquellos usuarios que se desenvuelven en las redes sociales o les gusta registrar muchas fotos durante su día, esta característica es clave y muchas veces solo está disponible en dispositivos de alta gama

Las nuevas innovaciones permiten que modelos más antiguos bajen de precio. (Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji)

Muchos usuarios desean comprar un teléfono que ofrezca una cámara capaz de tomar buenas fotografías, pero enfrentan la limitante de un presupuesto ajustado. La popularización de las redes sociales y la necesidad de guardar momentos cotidianos han convertido la cámara del celular en uno de los factores decisivos en la compra de un nuevo dispositivo.

La competencia en el rango de precios accesibles ha obligado a las marcas a ofrecer cada vez mejores prestaciones fotográficas sin elevar los costos.

En el mercado de gama media y media-baja, Samsung presenta opciones cuyo equilibrio entre costo y desempeño en fotografía puede ser atractivo para estudiantes, trabajadores, aficionados a los viajes y usuarios que buscan versatilidad en uso diario.

Cuáles son las prestaciones que ofrece el Galaxy A35 5G

Los colores son similares en algunas versiones. (Foto: Samsung)

Este modelo incorpora una cámara principal compuesta por sensores de 50 MP, 8 MP y 5 MP. Esta configuración incluye estabilización óptica de imagen (OIS) y autofoco, lo que contribuye a imágenes más nítidas en condiciones de poca luz o movimiento.

Ofrece un zoom digital de hasta 10x y permite grabación de video en calidad UHD 4K a 30 cuadros por segundo. Para fotografías en cámara lenta, habilita capturas a 240 fps en resolución HD.

La cámara frontal, de 13 MP, está dirigida a quienes priorizan las selfies y las videollamadas. Aunque carece de autofoco y estabilización óptica, cumple en entornos bien iluminados.

Qué diferencia al Galaxy A36 5G en la toma de fotografías

El Galaxy A36 5G repite la fórmula de sensores en la cámara principal: 50 MP, 8 MP y 5 MP, con apertura focal F1.8, F2.2 y F2.4 respectivamente. Incluye estabilización óptica y enfoque automático.

Algunos buscan mayores ventajas en las imágenes nocturnas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El zoom digital alcanza hasta 10 aumentos, y graba videos en formato 4K a 30 fps, características que lo posicionan como una opción equilibrada para captar detalles y hacer grabaciones de buena calidad para redes sociales.

Su cámara frontal de 12 MP, aunque ligeramente menor comparada con otros modelos, resultará suficiente para necesidades convencionales. Mantiene la ausencia de autofoco y estabilización óptica en la cámara frontal, así que las mejores condiciones se logran con buena iluminación ambiental.

En qué se diferencia el Galaxy A55 5G de otros modelos de la marca

El Galaxy A55 5G eleva el nivel en la cámara frontal, al ofrecer un sensor de 32 MP, muy superior respecto a otros modelos de la línea. Esta característica es útil para quienes producen contenido en video o buscan una mayor definición en autorretratos.

La cámara trasera mantiene la fórmula de 50 MP, 12 MP y 5 MP, conservando estabilización óptica y autofoco. Su apertura focal permite versatilidad en disparos, así como un zoom digital de hasta 10x.

Es necesario revisar las especificaciones antes de cualquier transacción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En grabación de video, el modelo ofrece calidad UHD 4K a 30 fps y cámara lenta de 240 fps en HD. La falta de autofoco y estabilización en la cámara frontal puede limitar resultados en situaciones dinámicas, aunque en la mayoría de los escenarios cotidianos las imágenes logran buena definición.

Qué aporta el Galaxy M55 para fotografía desde el celular

El Galaxy M55 se caracteriza por incorporar una cámara frontal de 50 MP. Esta cifra permite imágenes de alta resolución para videollamadas y redes sociales. La cámara trasera cuenta con tres sensores: 50 MP, 8 MP y 2 MP, además de estabilización óptica y autofoco.

El apartado de cámara lenta a 240 fps en HD refuerza sus posibilidades creativas. La ausencia de autofoco y estabilización en la cámara frontal representa una limitante, pero no compromete el rendimiento global del conjunto fotográfico.

El flash trasero proporciona soporte para escenas nocturnas, mientras que su puesta a punto en software optimiza colores y exposición en la mayoría de las capturas.

Cuál es la calidad fotográfica del Galaxy S24 FE

Es una versión más moderna lanzada con más funciones de IA. (Foto: Europa Press)

Integra sistemas de cámara propios de gamas más avanzadas. Ofrece un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica, un ultra gran angular de 12 MP con apertura F2.2 y un teleobjetivo de 8 MP que alcanza un zoom óptico 3x.

Dispone de tecnología Dual Pixel AF y Adaptive Pixel, características que contribuyen a un mejor enfoque y calidad de imagen en diferentes condiciones ambientales.

La cámara frontal, de 10 MP y apertura F2.4, está dirigida a usuarios que requieren buenos resultados en autorretratos y videollamadas. El conjunto general del S24 FE permite grabaciones en 4K, aprovechando herramientas tanto para fotografía de paisajes como para retratos.

