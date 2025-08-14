Cuáles son los riesgos de dormirse con la televisión encendida

Dormir con el televisor encendido puede afectar la calidad del sueño por la luz azul - (Imágen Ilustrativa Infobae)

Dormir con el televisor encendido es un hábito extendido, especialmente entre quienes buscan relajarse viendo su serie favorita antes de acostarse. Sin embargo, múltiples estudios científicos advierten sobre los riesgos asociados a este comportamiento para la salud y la calidad del sueño.

Qué ocurre cuando se duerme con la TV encendida

La exposición a la luz azul emitida por la pantalla puede interferir en la producción de melatonina, una hormona clave para regular el ciclo sueño-vigilia. Como consecuencia, el sueño se vuelve más superficial y fragmentado, con despertares frecuentes que afectan tanto el descanso físico como el mental.

El hábito de dormir ante la televisión se asocia a riesgos para el descanso y la salud - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Webs especializadas en salud y bienestar, resaltaron que una de las principales consecuencias de dormir con la televisión encendida es la alteración en la cantidad y la calidad del sueño.

Se recomienda dormir entre siete y ocho horas diarias, un objetivo difícil de alcanzar si el cerebro permanece estimulado por la imagen y el sonido de fondo. De acuerdo con la investigación (Respuesta: Influencia de los trastornos del sueño en el tiempo de ver televisión, la diabetes y la obesidad) el 15% de quienes duermen frente al televisor reconoce problemas para conciliar el sueño y cerca del 20% reporta sensación de cansancio al despertar.

No dormir lo suficiente incide directamente en la capacidad de concentración, la memoria y puede intensificar trastornos como ansiedad, depresión o irritabilidad.

Otra de las preocupaciones asociadas es la reducción de la melatonina. El parpadeo de las pantallas y las luces brillantes dificultan que el cuerpo entre en fases de sueño profundo, en particular la fase REM, esencial para la consolidación de recuerdos y la recuperación neuronal.

Pantallas encendidas en la noche: Consecuencias del televisor sobre el sueño - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta exposición prolongada a la luz azul no solo retrasa el inicio del sueño, sino que compromete el proceso reparador nocturno, prolongando el insomnio y el mal descanso.

Qué produce físicamente dormir con el televisor prendido

Desde el punto de vista físico, existe además un vínculo entre el hábito de dormir con el televisor encendido y problemas de salud más amplios. Estudios observacionales han reportado la relación entre la falta de sueño por exposición a dispositivos electrónicos y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, obesidad, diabetes tipo 2 e incluso deterioro de la función renal.

El estudio (Asociación entre la exposición a la luz artificial nocturna durante el sueño y el riesgo de obesidad en mujeres) realizado con más de cuarenta mil personas, halló que quienes dormían con la televisión encendida tenían un 17% mayor riesgo de subir de peso en comparación con quienes no lo hacían.

Cuáles son los beneficios de dormir con la TV encendida

No obstante, algunos especialistas reconocen posibles beneficios subjetivos. El ruido blanco generado por la televisión puede ayudar a algunas personas a quedarse dormidas, especialmente cuando el contenido resulta familiar y disminuye la ansiedad.

Dormir frente a una pantalla encendida disminuye la cantidad y la calidad del sueño, afectando la consolidación de recuerdos y aumentando el riesgo de padecimientos metabólicos según investigaciones recientes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ver una película conocida o escuchar una serie tranquilizadora puede convertirse en una rutina que brinda comodidad y reduce pensamientos inquietos. Asimismo, usar un televisor en vez de un dispositivo móvil expuesto tan cerca del rostro puede mitigar parte de la exposición a luz azul.

Para evitar los riesgos y aprovechar los beneficios de fondo, los expertos en higiene del sueño proponen varias alternativas a la televisión encendida. Entre las más recomendadas están los ruidos ambientales suaves, como el sonido del mar, la lluvia, o ventiladores; la escucha de música relajante a bajo volumen; o recursos auditivos como la Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma (ASMR), que incluye sonidos repetitivos y tenues. Estas opciones permiten conciliar el sueño sin exponerse a la luz azul de las pantallas.

Reducir progresivamente la dependencia de la televisión para dormir es clave. Se puede optar por escuchar solo el audio, evitar la reproducción automática y reforzar rutinas de relajación como leer un libro, tomar un baño caliente o practicar técnicas de respiración y relajación muscular progresiva.

Mantener luces tenues cerca de la hora de acostarse y variar los hábitos de relajación impide crear una asociación exclusiva entre el sueño y el televisor, facilitando el descanso en cualquier entorno.