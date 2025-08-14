Airbnb te permitirá realizar reservas sin pagar nada: cuáles son las condiciones

Airbnb asegura que esta herramienta responde a las necesidades de los huéspedes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Reservar en Airbnb será ahora más sencillo para quienes no pueden pagar de inmediato.

La plataforma ha incorporado una nueva función llamada ‘Reserva ahora, paga después‘, que permite a los viajeros en alojamientos elegibles de Estados Unidos asegurar su estancia sin desembolsar dinero al momento de la reserva.

Esta opción está disponible para hospedajes con políticas de cancelación moderada o flexible. En estos casos, el pago total se realiza poco antes de que termine el periodo de cancelación gratuita.

Esta nueva función puede ser útil para personas con presupuesto limitado. (Airbnb)

Así, si un huésped cancela, el anfitrión aún cuenta con tiempo para encontrar otra reserva, ya que el pago siempre vence antes de que finalice dicho plazo.

Airbnb asegura que esta función responde a una creciente demanda de flexibilidad, especialmente en viajes grupales que requieren coordinar gastos con amigos o familiares.

En qué momento puede ser útil esta nueva función

Esta nueva función de Airbnb resulta especialmente útil para los huéspedes que desean asegurar su reserva sin tener que pagar de inmediato.

Es ideal para viajes en grupo en los que se necesita coordinar gastos con varios amigos o familiares, para escapadas en las que no se cuenta con el presupuesto completo en ese momento, o para planificar vacaciones con anticipación sin comprometer fondos hasta una fecha más cercana al viaje.

La función solo se encuentra disponible en Estados Unidos y para algunos alojamientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una encuesta reciente realizada por Airbnb y Focaldata a viajeros en Estados Unidos:

El 60% señaló que contar con opciones de pago flexibles es un factor importante al momento de reservar sus vacaciones.

El 55% indicó que ha utilizado alguna vez una opción de pago flexible, y uno de cada diez afirmó que siempre la elige cuando está disponible.

El 42% confesó haber retrasado su reserva —y perdido su alojamiento preferido— por el tiempo que tardó en coordinar el pago con sus compañeros de viaje.

Qué necesita un alojamiento para que se habilite esta función

FILE PHOTO: Airbnb logo is seen in this illustration taken August 5, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para que un alojamiento en Airbnb tenga habilitada la función “Reserva ahora, paga después”, debe cumplir con estas condiciones:

Estar ubicado en Estados Unidos (al menos en esta fase inicial de lanzamiento).

Tener una política de cancelación moderada o flexible configurada por el anfitrión.

Cumplir con las políticas y criterios de elegibilidad que Airbnb establezca para esta función (la plataforma no los detalla públicamente en su totalidad, pero suelen incluir aspectos como buen historial del anfitrión y cumplimiento de estándares de la comunidad).

Esto asegura que el pago del huésped se realice antes de que finalice el periodo de cancelación gratuita, de modo que, si hay una cancelación, el anfitrión todavía tenga margen para encontrar otra reserva.

Solo algunos alojamientos podrán habilitar esta función. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo funciona Airbnb

Airbnb funciona como una plataforma en línea que conecta a personas que tienen un espacio disponible para alquilar (anfitriones) con personas que buscan alojamiento temporal (huéspedes).

Registro en la plataforma

Tanto anfitriones como huéspedes deben crear una cuenta gratuita en Airbnb.

Se pueden registrar con un correo electrónico, número de teléfono o mediante cuentas de Google/Apple/Facebook.

Búsqueda y selección de alojamiento

El huésped ingresa el destino, fechas y número de personas.

La plataforma muestra opciones con fotos, descripciones, precios, ubicación y reseñas de otros viajeros.

Se pueden aplicar filtros como precio, tipo de propiedad, comodidades, políticas de cancelación, etc.

Una experiencia de bienestar en la playa: personas practicando yoga frente al mar en un entorno tranquilo y relajante. Este retiro de spa en el hotel ofrece una escapada rejuvenecedora durante las vacaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

Reserva

El huésped selecciona la propiedad y el tipo de pago (pago completo o pago parcial, cuando está disponible).

Algunos alojamientos requieren reserva inmediata, mientras que otros piden que el anfitrión apruebe la solicitud.

Pago

Airbnb cobra al huésped el costo de la estancia más la tarifa de servicio.

El pago se mantiene retenido por Airbnb y se libera al anfitrión 24 horas después del check-in para mayor seguridad.

Estancia

El huésped se aloja según lo acordado.

La comunicación con el anfitrión se realiza dentro de la plataforma para mantener un registro seguro.

Normalmente, el usuario tiene que pagar al realizar la reserva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalización y reseñas

Después del check-out, tanto el huésped como el anfitrión pueden dejar evaluaciones.

Estas reseñas ayudan a futuros usuarios a tomar decisiones y generan confianza en la comunidad.

Airbnb no solo ofrece alojamientos, también tiene experiencias, como tours, clases de cocina o actividades culturales que los anfitriones pueden organizar.