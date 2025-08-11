Tecno

Google potencia Gemini Live: ahora se podrá pedirle acciones en Calendar, Kepp y más apps con la voz

El asistente de IA ahora gestiona eventos, tareas y notas sin salir de la app principal

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Gemini Live permite integrar Google
Gemini Live permite integrar Google Calendar, Tasks, Keep y Maps en una sola experiencia conversacional. (Google)
Gemini Live tendrá una integración directa con algunas de las aplicaciones más utilizadas del ecosistema Google. Esto permitirá que el asistente mejoré la interacción de los usuarios, sin tener que salir de la app para pedirle ciertas solicitudes con la voz.

De esta manera, será posible, por ejemplo, que la IA agregue contenido a Calendar a través de una instrucción dada por el usuario.

Cómo Gemini Live integrará otras aplicaciones de Google

Cuando Gemini Live hizo su debut original, su campo de acción se limitaba a responder preguntas generales y proporcionar datos extraídos de fuentes públicas. El asistente brindaba soporte conversacional, pero carecía de acceso directo a la información personal y a las herramientas de productividad internas del usuario.

La integración funciona en tiempo
La integración funciona en tiempo real, incluso durante videollamadas o al compartir pantalla. (Google Tasks)

Las novedades presentadas por Google implican la incorporación directa de varias aplicaciones de productividad muy populares:

  • Google Calendar: los usuarios pueden crear, modificar o consultar eventos del calendario sin abandonar la conversación con Gemini Live. El asistente procesa el lenguaje natural, lo que significa que basta con dictar instrucciones, como “programar reunión para el lunes a las 15:00″, y el sistema se encargará de agendarlo, mostrando el progreso mediante un indicador visual.
  • Google Tasks: es posible añadir rápidamente recordatorios o tareas pendientes desde la interfaz conversacional. Frases simples como “añade comprar leche a mis tareas” generan una nota automática, agilizando la gestión de listas y pendientes del día a día.
  • Keep: las notas rápidas, listas de ideas o apuntes pueden guardarse directamente mientras se mantienen conversaciones con el asistente. La instrucción verbal “guarda una nota con la lista de invitados” activa la función para registrar la información en Keep.
  • Google Maps: aunque menos centrada en el almacenamiento de información personal, la integración de Maps permite consultar detalles de ubicaciones, obtener direcciones y visualizar información contextual sobre lugares sin cambiar de aplicación.

Esta integración abarca las versiones estables y beta de la aplicación de Google para Android, así como también la versión disponible para dispositivos iOS. Al activar Gemini Live, aparece un chip o burbuja de acceso, junto a un círculo de carga que indica el estado de la solicitud, facilitando la identificación rápida de la aplicación vinculada.

Una de las particularidades más innovadoras de la integración es su funcionamiento en tiempo real, incluso durante actividades como videollamadas o cuando el usuario comparte pantalla.

Usuarios de Android y iOS
Usuarios de Android y iOS ya acceden a las nuevas funciones tras la actualización Gemini Drop. (Foto: Google)

Si Gemini Live detecta menciones a fechas o eventos en el contenido visualizado, el asistente puede sugerir de inmediato agregar ese detalle al calendario. Por ejemplo, al ver un mensaje en pantalla con la fecha de una reunión, Gemini Live reconoce la información y propone agendarla sin necesitar copiar ni cambiar de ventana.

Los usuarios pueden invocar funciones de estas aplicaciones mediante comandos directos (“¿Qué tareas tengo hoy?“ o ”Abre Keep y crea una nueva nota") o emplear instrucciones más generales, que el sistema interpreta inteligentemente para ofrecer la acción adecuada.

Qué diferencias tendrá Gemini Live en dispositivos Samsung

En los dispositivos de la marca Samsung el potencial de integración resulta aún mayor. Además de las integraciones ya mencionadas, Gemini Live puede vincularse con aplicaciones como Samsung Notes y Reminders, ampliando la lista de opciones para usuarios de esta plataforma.

Esto reafirma la apuesta de Google por adaptar sus servicios a distintos ecosistemas de hardware y software, recompensando a quienes utilizan dispositivos compatibles con una experiencia enriquecida.

En dispositivos Samsung, Gemini Live
En dispositivos Samsung, Gemini Live suma compatibilidad con Samsung Notes y Reminders.

Inicialmente, algunos usuarios comenzaron a notar la presencia de las nuevas opciones a finales de junio, pero el despliegue a gran escala se estabilizó recién hacia mediados de julio, acompañado por la actualización denominada Gemini Drop. Actualmente, la mayoría de los usuarios de Android y iOS ya pueden aprovechar la integración completa tanto en aplicaciones estables como beta.

<br>

