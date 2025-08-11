Tecno

Cuidado con la batería: por qué usar el móvil mientras se carga acorta su vida útil

Limitar el uso del dispositivo durante la recarga, elegir superficies frescas y activar funciones de carga optimizada ayuda a prolongar la vida útil y previene peligros asociados al sobrecalentamiento de la batería

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
La carga segura del smartphone
La carga segura del smartphone depende de hábitos inteligentes y cuidado térmico - (Imagen ilustrativa)

El uso de teléfonos inteligentes se ha vuelto tan cotidiano que muchas personas desconocen los riesgos que pueden enfrentar los componentes internos del dispositivo si no se tiene precaución, especialmente cuando se trata de la batería.

Uno de los mitos más persistentes respecto al mantenimiento de los celulares está vinculado con la recarga y, en particular, con la costumbre de utilizarlos mientras permanecen enchufados.

Desde Samsung y otros referentes de la industria, la advertencia es clara: usar el smartphone durante la recarga no es recomendable si se busca prolongar la vida útil de la batería. Esta observación no responde solo a una cuestión de comodidad, se fundamenta en factores técnicos relacionados con el funcionamiento de las baterías de iones de litio, presentes en la gran mayoría de teléfonos inteligentes actuales.

Especialistas sugieren intervalos de carga
Especialistas sugieren intervalos de carga entre 20% y 80%, evitar materiales inflamables y priorizar el uso de cargadores originales para garantizar mayor eficiencia y protección en el tiempo

Por qué no se debe usar el teléfono mientras se carga

El principal argumento que esgrimen los expertos es el incremento de la temperatura interna del dispositivo al combinar la carga eléctrica y el procesamiento intensivo de aplicaciones exigentes, como videojuegos o streaming de video.

Durante la carga, la batería ya está sometida a un proceso que genera calor; si a esto se añaden tareas pesadas, el dispositivo puede sobrepasar fácilmente los 30 °C recomendados, lo que acelera el desgaste químico de la batería. En ambientes calurosos o húmedos, esta situación puede agravarse, aumentando el riesgo de fallos internos o disminución de la capacidad máxima de carga.

El especialista Andrés Bursztyn, vicedecano y director de Ingeniería en Sistemas de Información en la UTN, ha enfatizado que el calor excesivo, superior a los 40 °C, puede provocar la formación de depósitos de litio metálico, impactando de forma negativa en el electrolito interno que permite el almacenamiento y la transferencia de energía. El resultado: una degradación acelerada de la batería, que reduce considerablemente su vida útil.

Otro aspecto problemático es que, al utilizar el móvil conectado a la corriente, la batería entra en un ciclo constante de “descarga-parcial” mientras intenta recargarse al mismo tiempo. Este proceso, aunque no siempre evidencie un efecto inmediato, puede reducir la vida útil de la batería hasta en 25% durante el transcurso de un año, según datos de especialistas.

Temperaturas superiores a los 30 °C
Temperaturas superiores a los 30 °C generan degradación química en baterías de litio, disminuyendo su capacidad máxima y elevando el riesgo de fallos en escenarios de uso intensivo durante la carga - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para una cargar el smartphone de manera segura

Para quienes requieren utilizar el teléfono durante la carga, los especialistas sugieren limitarse a tareas básicas y evitar sobrecargar el sistema con aplicaciones demandantes. Una regla general establece que, si hay que realizar una llamada urgente, se opte por el modo manos libres para reducir el contacto y la acumulación adicional de temperatura.

Mantener el dispositivo sobre superficies que permitan una buena disipación del calor es otra recomendación. Fundas completamente cerradas o materiales aislantes pueden dificultar el enfriamiento natural, incrementando el riesgo para la batería.

Además, la óptima configuración del teléfono contribuye a la durabilidad: la activación del “carga optimizada” en Android o la opción de “Carga Rápida Inteligente” en algunos modelos de iOS permite que el sistema aprenda de los hábitos del usuario y complete la carga al cien por ciento solo cuando predice que el dispositivo será desconectado, minimizando el tiempo de exposición al voltaje máximo.

Samsung y referentes del sector
Samsung y referentes del sector recomiendan evitar la utilización del smartphone conectado, ya que aumenta la temperatura y reduce la vida útil del dispositivo por sobrecalentamiento y ciclos incompletos de carga - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso exclusivo de cargadores originales o certificados resulta fundamental, pues dispositivos genéricos o de baja calidad pueden suministrar corriente inestable o incompatibles, dañando tanto la batería como otros circuitos internos.

Otra práctica extendida, pero no recomendada, es la carga durante toda la noche. La exposición prolongada al proceso de recarga aumenta el riesgo de sobrecalentamiento y puede reducir la vida útil del componente. Limitando la recarga a intervalos entre el 20% y el 80%, se ayuda a conservar la capacidad máxima, considerando que cada ciclo completo de carga-reducción cuenta para el desgaste general.

Finalmente, Ubicar el teléfono lejos de materiales inflamables mientras se está cargando, prestar atención a señales físicas como hinchazón o fallos de carga, y optimizar aplicaciones que consumen energía constantemente, cerrando las que no son necesarias o reduciendo el brillo de pantalla y empleando el modo oscuro, puede marcar una diferencia significativa en la longevidad de la batería.

Temas Relacionados

CargadorBateríaCelularSmartphoneTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Papelera oculta de WhatsApp: cómo ubicarla y liberar espacio en un celular Android

Esta opción no aparece en la interfaz de la aplicación de Meta, pero en pocos pasos se puede encontrar fácil y sin descargar aplicaciones, y así evitar que se llene la memoria del teléfono

Papelera oculta de WhatsApp: cómo

Así son las nuevas Oakley Meta HSTN: gafas inteligentes para atletas con resistencia y cámara Ultra HD

El modelo combina la inteligencia artificial de Meta, funciones avanzadas de captura de imágenes y un diseño robusto, marcando tendencia en tecnología para runners, ciclistas y golfistas

Así son las nuevas Oakley

Microsoft Lens desaparece tras la evolución de la IA: hasta cuándo va y qué va a pasar con los datos personales

A pesar de registrar más de 320.000 descargas mensuales, la empresa confía en el crecimiento de Copilot

Microsoft Lens desaparece tras la

Códigos de Free Fire para canjear hoy 11 de agosto: recompensas, skins y diamantes en 24 horas

La distribuidora Garena implementa claves diarias para que la comunidad acceda, de forma sencilla y segura, a recompensas virtuales que potencian la experiencia y personalización en uno de los juegos más populares del momento

Códigos de Free Fire para

Para qué sirve cada una de las letras de la caja de cambios de un vehículo automático

Los autos con este tipo de transmisión son más fáciles de manejar al no tener que pisar el embrague para cambiar de marcha, pero sigue siendo necesario el sumo cuidado ante cualquier eventualidad del camino

Para qué sirve cada una
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei en primera persona: cómo

Milei en primera persona: cómo se gestó el libro que lo retrata desde la intimidad

Argentina es uno de los países con menores reservas de la región, según un informe privado

La reacción de Cristian Graf ante una pregunta incómoda: “¿Fuiste quien asesinó a Diego Fernández?”

Receta de pan de avena con miel, rápida y fácil

Cristian Graf se presentó a la Justicia por la muerte de Diego Fernández Lima, enterrado en una casa de Coghlan

INFOBAE AMÉRICA
El uso de IA en

El uso de IA en producciones audiovisuales y educativas aumenta en la región

Temblor en Chile hoy: magnitud del sismos que despertó a Calama hoy 11 de agosto 2025

Cuándo empezaron los humanos a besarse en los labios, según la evidencia más antigua

Así quedaron los barcos chinos que chocaron mientras hostigaban a una patrulla filipina

Un tribunal islámico de Indonesia condenó a dos hombres a azotes públicos por besarse y abrazarse

TELESHOW
Fernando Burlando habló sobre el

Fernando Burlando habló sobre el estado emocional de Julieta Prandi: “Está convencida de que él le puede hacer algo”

Moria Casán contundente sobre el enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Están profundamente enamorados”

Entre batallas y grandes voces, así quedaron los equipos para los Knockouts en La Voz Argentina

Evangelina Anderson sorprendió con una foto en un hospital: “Haciéndole el aguante”

La reacción de Tamara Báez a los rumores de reconciliación con L-Gante: “Las cosas pasan por algo”