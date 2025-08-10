Por qué no me aparecen en WhatsApp los emojis animados, su nueva función

WhatsApp lanza emojis animados para mejorar la expresividad en los chats. (Meta)

WhatsApp ha presentado recientemente una de sus novedades más esperadas en el terreno de la comunicación digital: los emojis animados. A pesar del entusiasmo inicial, no todos tienen acceso a estos nuevos emojis, una situación que ha generado consultas y dudas sobre el despliegue y la compatibilidad de la herramienta.

Es importante entender que el despliegue de cualquier novedad en una aplicación se realiza de manera escalonada y paulatina. Cuando los desarrolladores anuncian su lanzamiento se inicie esa apertura y con el paso de los días o semanas se descarga la actualización en el teléfono de los usuarios, y no siempre al mismo tiempo en todos.

Por qué no están los emojis animados en WhatsApp

A pesar de que la función de emojis animados ha sido anunciada, su disponibilidad no es universal ni instantánea para todos los usuarios. El lanzamiento se ha concebido como un proceso gradual, en el que el acceso a la nueva característica se libera por regiones y en lotes escalonados.

Este enfoque responde a la necesidad de minimizar posibles errores de compatibilidad y asegurar una transición fluida en los distintos sistemas y dispositivos.

La compatibilidad de los emojis animados depende de la versión de WhatsApp y del sistema operativo actualizado. (Andina)

Existen dos factores principales que pueden explicar por qué los emojis animados aún no aparecen en ciertos teléfonos:

Despliegue gradual: WhatsApp y Meta han optado por distribuir la función de forma escalonada para evitar problemas en la experiencia de uso y observar el rendimiento de la característica en escenarios reales. Es posible que, aunque la aplicación esté actualizada, la disponibilidad tarde algunos días más en activarse para determinados perfiles o regiones. Compatibilidad del dispositivo y sistema operativo: la nueva herramienta exige que el usuario haya instalado la versión más reciente de WhatsApp y que el sistema operativo del dispositivo, ya sea Android o iOS, también se encuentre actualizado a la última versión disponible. Si el dispositivo utiliza una versión antigua del sistema, es probable que la función aún no sea compatible o que no se active correctamente.

Para quienes todavía no pueden ver los emojis animados en sus chats, existen algunos pasos recomendados para facilitar la llegada de la función:

Ingresar a Google Play Store o App Store, buscar WhatsApp y asegurarse de estar utilizando la última versión disponible. Comprobar si hay actualizaciones pendientes para Android o iOS y ejecutarlas, ya que muchas funciones nuevas dependen de estas mejoras de sistema. Luego de instalar las actualizaciones, reiniciar el equipo puede ayudar a consolidar los cambios y refrescar el funcionamiento de las aplicaciones. Si luego de cumplir estos pasos la función sigue sin estar disponible, lo más probable es que el proceso de despliegue gradual aún no haya llegado a esa cuenta o región específica.

La recomendación para los usuarios es la paciencia, ya que la activación se realiza del lado del servidor y no depende únicamente de las acciones del usuario.

WhatsApp incorpora siete emojis animados iniciales, entre ellos la cara de fiesta y el corazón rojo. (WhatsApp)

Qué son los emojis animados de WhatsApp

La novedad se centra en la incorporación de siete emojis animados en la última actualización de WhatsApp. Esta función, desarrollada sobre la biblioteca Lottie, permite enviar ciertos emojis con movimiento, añadiendo una dimensión visual diferente a los mensajes habituales.

Siguiendo la tendencia global de mejorar la expresividad digital, WhatsApp eligió lanzar una selección inicial que responde a las emociones y reacciones más frecuentes en las conversaciones cotidianas:

Cara de fiesta

Carcajada con lágrimas

Llanto fuerte

Llanto suave

Cara de sorpresa (boca abierta)

Corazón rojo

Fuego

Estos emojis presentan animaciones fluidas y ligeras, diseñadas para ejecutarse automáticamente al enviarse como mensajes independientes, sin texto adicional ni combinación con otros símbolos.

La decisión de limitar la colección a siete piezas en esta etapa inicial responde a una estrategia que prioriza la claridad y la universalidad de uso, facilitando la identificación y adopción por parte de los usuarios en diferentes contextos.

Los emojis animados solo funcionan si se envían como mensajes individuales, sin texto ni otros símbolos. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

A diferencia de los stickers, los emojis animados no requieren descargarse ni instalar extensiones ajenas. Su despliegue se realiza directamente a través de la actualización oficial de la aplicación, lo que respeta la experiencia original de WhatsApp y reduce las posibilidades de sobrecargar el rendimiento de los dispositivos móviles.

El funcionamiento de estos emojis animados resulta sencillo y se apoya en la filosofía de inmediatez y facilidad de uso propia de WhatsApp. Una vez que la actualización correspondiente se ha instalado, basta con seleccionar alguno de los siete emojis admitidos desde el teclado habitual de la aplicación y enviarlo como un mensaje individual.

El movimiento solo se activa si el emoji va solo, sin texto adicional ni acompañado de otros emojis o símbolos. Si se envían combinados o como parte de una oración, los gráficos permanecen estáticos, sin mostrar la animación.