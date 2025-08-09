Tecno

WhatsApp ahora tiene emojis animados: descubre cuáles son y cómo activarlos

La actualización de la plataforma permite enviar siete emojis animados sin necesidad de instalar extensiones, mejorando la comunicación visual en los chats

Santiago Neira

WhatsApp incorpora emojis animados y
WhatsApp incorpora emojis animados y revoluciona la expresión visual en sus chats - (Foto: WhatsApp y Gboard)

WhatsApp ha incorporado una nueva actualización en los chats, se trata de emojis animados para resaltar en cada una de las conversaciones diarias. Esta función, que ya está disponible en la última versión de la aplicación, busca ofrecer una forma más dinámica de expresar emociones en las conversaciones con amigos, familiares o grupos.

La compañía introduce una primera selección de siete emojis animados que aprovechan la biblioteca Lottie, encargada de generar animaciones fluidas y de bajo peso, lo que permite una experiencia sin sobrecargar el rendimiento del teléfono.

Cuáles son los emojis animados lanzados por WhatsApp

Los primeros emojis que cobran vida en WhatsApp abarcan algunas de las emociones más utilizadas en la plataforma: cara de fiesta, carcajada con lágrimas, llanto fuerte, llanto suave, cara de sorpresa (boca abierta), corazón rojo y fuego.

WhatsApp da vida a los
WhatsApp da vida a los emojis: animaciones nativas llegan a todos los dispositivos - WHATSAPP OFICIAL

Estas versiones animadas están diseñadas para moverse de forma automática al ser enviadas como un único emoji, sin texto adicional ni acompañadas de otros símbolos en el mismo mensaje.

Esto representa un avance significativo para quienes buscan añadir un mayor nivel de expresividad a sus mensajes, sumándose al éxito previo de los stickers estáticos y animados.

Cómo tener los nuevos emojis animados de WhatsApp

La activación de esta función es automática siempre y cuando la aplicación esté actualizada a la última versión. No es necesario instalar WhatsApp de nuevo ni descargar extensiones de terceros. Una vez actualizado, al enviar uno de estos siete emojis como mensaje independiente, la animación se mostrará de inmediato a todos los participantes del chat.

Por el momento, los emojis animados en WhatsApp forman parte de una etapa inicial que contempla únicamente estos siete iconos, pero la empresa ya anunció planes para aumentar la colección en próximas actualizaciones.

Con una selección inicial de
Con una selección inicial de siete iconos animados, WhatsApp responde a la demanda global de expresión más rica y sencilla en los chats, asegurando compatibilidad y ligereza en todo tipo de teléfonos - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

De acuerdo con las pruebas hechas en la plataforma, la prioridad fue seleccionar emojis que reflejan con claridad las emociones esenciales de la interacción cotidiana, facilitando que cualquier usuario los reconozca y emplee en diferentes escenarios.

Para ver la animación, basta con seleccionar uno de los siete emojis desde el panel habitual, asegurándose de enviarlo solo y sin texto. En caso de incluir palabras o combinar más de uno, los gráficos aparecen de forma estática, sin movimiento. Esta condición mantiene la simpleza del sistema y evita confusiones durante el envío de mensajes múltiples.

La llegada de los emojis animados refuerza el papel de WhatsApp como canal de comunicación visual, adaptado a las nuevas formas de interacción digital.

Cuál es la nueva función en WhatsApp

WhatsApp está implementando una función en su versión beta para Android que permite a los usuarios acceder directamente a la página de perfil desde la pestaña de chats, con solo tocar su foto en la barra superior. Este cambio reduce los pasos necesarios para modificar información personal, haciendo más sencillo actualizar foto, nombre o estado sin pasar por menús menos intuitivos.

Nuevos emojis animados llegan a
Nuevos emojis animados llegan a WhatsApp: tecnología eficiente y mayor expresividad en cada mensaje - REUTERS/Dado Ruvic

La novedad responde a tendencias de diseño que priorizan accesibilidad y rapidez, facilitando la edición del perfil desde cualquier pantalla principal de la aplicación. Anteriormente, WhatsApp probó accesos directos similares en betas previas, pero ahora el enfoque está centrado en un acceso exclusivo a la edición de perfil, evitando saturar la interfaz y enfocándose en agilidad y precisión para el usuario.

Esto ayuda a mantener datos personales actualizados, mejora la gestión de cuentas múltiples y disminuye errores al enviar mensajes desde distintos perfiles. Por ahora, el atajo solo está disponible para una parte de quienes usan la beta en Android, pero se espera que llegue a más usuarios gradualmente.

Para acceder a esta y otras funciones en desarrollo, es necesario unirse al programa beta de WhatsApp en Google Play Store, lo que implica probar novedades antes de su llegada oficial.

