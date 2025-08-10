Tecno

Microsoft presenta en beta su asistente Gaming Copilot para PC

El asistente Copilot for Gaming está diseñado para identificar automáticamente el videojuego en ejecución y proporcionar ayuda adaptada a la situación

La interacción con Copilot es flexible: se puede usar la voz o el texto, según la preferencia del usuario. (geeknetic.es)

Microsoft ha dado un paso más en su apuesta por la inteligencia artificial aplicada al entretenimiento con el lanzamiento de Copilot for Gaming, un asistente que busca revolucionar la experiencia de juego. Este sistema, inicialmente probado en dispositivos iOS y Android, ahora se incorpora a la Game Bar de Windows 11 para ofrecer apoyo en tiempo real, desde pistas estratégicas hasta recomendaciones personalizadas.

Sin embargo, el uso del asistente Gaming Copilot para PC permanece limitado: solo está disponible para usuarios del programa Insider, en inglés y en determinadas regiones.

Copilot for Gaming: inteligencia artificial al servicio del jugador

El asistente Copilot for Gaming está diseñado para identificar automáticamente el videojuego en ejecución y proporcionar ayuda adaptada a la situación. Puede guiar a los jugadores atascados, sugerir caminos alternativos o incluso dar estrategias para derrotar a jefes finales. La interacción con Copilot es flexible: se puede usar la voz o el texto, según la preferencia del usuario.

Una función destacada es la posibilidad de enviar capturas de pantalla, lo que permite al sistema comprender mejor el contexto y responder con mayor precisión. Esto elimina la necesidad de explicar la situación y agiliza la ayuda en momentos críticos de la partida.

En su hoja de ruta, Microsoft contempla importantes mejoras, como la asistencia proactiva, que anticipará las necesidades del jugador, y opciones avanzadas de personalización para ajustar el nivel y el tipo de soporte. También se prevé que Copilot recomiende nuevos títulos basándose en el historial de juego y en los gustos del usuario.

Además de su llegada a Windows 11, Copilot for Gaming está disponible en la Game Bar de consolas portátiles con Windows. No obstante, se espera que su implementación más completa llegue junto con el lanzamiento de modelos como la ROG Ally y Ally X, optimizando su rendimiento y añadiendo funciones exclusivas para dispositivos portátiles.

Aunque aún no existe una fecha confirmada para su despliegue global, la herramienta promete convertirse en un aliado indispensable para los jugadores, integrando inteligencia artificial de forma natural y práctica en las sesiones de gaming.

Con sus futuras actualizaciones, Copilot no solo ayudará a avanzar en las partidas, sino que también abrirá la puerta a una experiencia de juego más fluida, personalizada y envolvente.

La inteligencia artificial revoluciona la industria de los videojuegos

La inteligencia artificial (IA) ha transformado la experiencia de los videojuegos al mejorar el comportamiento de personajes controlados por el sistema, optimizar la jugabilidad y ofrecer desafíos más realistas. Empresas como Electronic Arts utilizan IA en títulos como FIFA para crear rivales con respuestas tácticas que se adaptan al estilo del jugador. Ubisoft, en la serie Assassin’s Creed, emplea algoritmos que permiten a los enemigos patrullar, buscar cobertura y coordinarse en grupo.

Epic Games, desarrolladora de Fortnite, incorpora IA para gestionar oponentes “bots” y equilibrar el nivel de dificultad en partidas multijugador. Además, tecnologías de IA ayudan a personalizar la experiencia de juego, recomendar contenido y detectar comportamientos inapropiados en las comunidades online. Estas aplicaciones han impulsado la innovación y mejorado la interacción entre los usuarios y el entorno virtual.

Copilot: una herramienta para optimizar el desarrollo de software

Copilot puede integrarse a plataformas de desarrollo de software para facilitar la escritura de código en proyectos tecnológicos. Al sugerir líneas de programación y completar funciones automáticamente, Copilot agiliza tareas repetitivas y reduce errores comunes durante el desarrollo de aplicaciones y sitios web.

Además, Copilot resulta útil para aprender nuevos lenguajes de programación. Al analizar el contexto del código escrito, ofrece ejemplos prácticos y corrige fragmentos con base en las mejores prácticas del sector. Esta herramienta optimiza el flujo de trabajo y apoya tanto a desarrolladores experimentados como a quienes comienzan en el ámbito tecnológico.

