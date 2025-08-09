Xbox Game Pass revela los juegos de agosto de 2025: un clásico legendario encabeza la lista

Xbox Game Pass llega con novedades para el mes de agosto. (Foto: Xbox)

Microsoft ha revelado los títulos que se sumarán al catálogo de Xbox Game Pass durante la primera mitad de agosto de 2025, así como los que abandonarán el servicio a mediados de mes. La lista incluye estrenos recientes, clásicos modernos y producciones independientes, ofreciendo opciones para todo tipo de jugadores.

Uno de los lanzamientos más destacados es Assassin’s Creed Mirage, la entrega de Ubisoft que llegó hace dos años con una propuesta más centrada y directa, recuperando el enfoque de acción y sigilo que caracterizó a las primeras entregas de la saga. Este título está disponible desde el 7 de agosto en la nube, consola y PC para suscriptores de Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Otro nombre importante es Aliens: Fireteam Elite, un juego de disparos y supervivencia en tercera persona con modo cooperativo inspirado en la icónica franquicia cinematográfica. Los jugadores podrán enfrentarse a hordas de xenomorfos a partir del 12 de agosto en nube, consola y PC, con acceso para todas las modalidades principales del servicio.

La primera y segunda semana de agosto traerá nuevos títulos el Game Pass de Xbox. REUTERS/Claudia Greco

En cuanto a títulos independientes, este mes sobresalen varias propuestas. Rain World, disponible desde el 5 de agosto, es un exigente y atmosférico metroidvania que premia la paciencia y la exploración. También destaca 9 Kings, que combina estrategia y mecánicas roguelike; llegará en formato de acceso anticipado el 14 de agosto únicamente para PC.

Los usuarios de Game Pass Standard podrán acceder a juegos que antes estaban reservados a otros planes. Entre ellos se encuentran Citizen Sleeper 2: Starward Vector, un RPG narrativo ambientado en un universo de ciencia ficción; Lonely Mountains: Snow Riders, una experiencia relajante de esquí con modos cooperativo y competitivo; MechWarrior 5: Clans, centrado en combates entre mechas; y Orcs Must Die! Deathtrap, que mezcla acción y defensa de torres.

Xbox Game Pass llega con nuevos títulos este mes de agosto de 2025.

Primera semana de agosto:

Rain World – 5 de agosto (Nube, Consola y PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Standard

Citizen Sleeper 2: Starward Vector – 6 de agosto (Xbox Series X|S) – Ahora en Standard

Lonely Mountains: Snow Riders – 6 de agosto (Xbox Series X|S) – Ahora en Standard

MechWarrior 5: Clans – 6 de agosto (Xbox Series X|S) – Ahora en Standard

Orcs Must Die! Deathtrap – 6 de agosto (Xbox Series X|S) – Ahora en Standard

Assassin’s Creed Mirage – 7 de agosto (Nube, Consola y PC) – Game Pass Ultimate, PC

Segunda semana de agosto:

Aliens: Fireteam Elite – 12 de agosto (Nube, Consola y PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Standard

9 Kings (Game Preview) – 14 de agosto (PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Juegos que abandonan Xbox Game Pass

El 15 de agosto será la fecha de salida de varios títulos que han estado disponibles en el servicio. Hasta entonces, los suscriptores podrán adquirirlos con un descuento del 20 % en la Tienda Microsoft. Los juegos que dejarán de estar disponibles son:

Anthem (Consola y PC) – EA Play

Farming Simulator 22 (Nube, Consola y PC)

Persona 3 Reload (Nube, Consola y PC)

Farming Simulator 22 será retirado del Xbox Game Pass.

Los planes de Xbox Game Pass

Xbox Game Pass cuenta actualmente con varias modalidades de suscripción. La más económica es Core, con un precio mensual de 7,99 dólares, que ofrece una selección reducida de títulos y acceso al multijugador en línea.

La opción Standard cuesta 19,99 dólares al mes e incluye una parte del catálogo, aunque sin los estrenos que llegan al servicio el mismo día de su lanzamiento. PC Game Pass, con un precio de 12,99 dólares mensuales, ofrece estrenos día uno, integración con EA Play y acceso completo en computadoras.

Por último, Ultimate es el plan más completo, integrando todas las ventajas de las modalidades anteriores junto con juego en la nube y acceso a estrenos en todas las plataformas compatibles.

Con esta combinación de novedades y despedidas, agosto se perfila como un mes variado para los suscriptores de Xbox Game Pass, que podrán disfrutar desde aventuras narrativas y experiencias cooperativas hasta desafíos independientes de gran complejidad.