Las mejores apps para consultar el pronóstico del tiempo en agosto de 2025

Tanto en Android como iOS, hay múltiples opciones que permiten conocer las condiciones meteorológicas en cualquier ubicación

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Explora las múltiples opciones para
Explora las múltiples opciones para mantenerte al tanto de las condiciones meteorológicas en tu zona o tu próximo destino.

Consultar el pronóstico meteorológico con precisión y facilidad es una de las utilidades principales de los smartphones modernos. La oferta de aplicaciones dedicadas a este fin es vasta y abarca tanto sistemas iOS como Android; cada una con características distintivas pensadas para diferentes tipos de usuarios.

A continuación, se presenta una guía con las apps más destacadas para revisar el clima en agosto de 2025.

Accuweather

Accuweather sobresale por su exhaustividad y fiabilidad. Incorpora un radar interactivo que muestra la presencia de lluvia, nieve o hielo. Además, proporciona información clave sobre temperatura, sensación térmica y otros factores ambientales que ayudan a entender cómo se percibirá realmente el clima.

The Weather Channel

Esta app, disponible en iOS y Android, es reconocida por su interfaz completa y sus datos bien organizados. Ofrece pronósticos diarios, por horas o semanales, además de una valiosa sección de videos con noticias y reportajes sobre tormentas, nevadas, rescates u otros fenómenos relacionados.

Las apps del tiempo pueden
Las apps del tiempo pueden ayudar a planificar viajes.

1Weather

1Weather es una de las aplicaciones veteranas del sector meteorológico en ambas plataformas. Aunque su aspecto visual no es el más moderno, gana en funcionalidad: ofrece pronósticos detallados, radar para ubicación de precipitaciones, información sobre presión atmosférica y un sistema para modificar ubicaciones rápidamente.

Weather Underground

Weather Underground ofrece predicciones hiperlocales, gracias a datos aportados por usuarios desde sus propias estaciones meteorológicas. Funciona en todo el mundo, aunque su uso implica personalizar la localización y las unidades. Reúne mapas, previsiones detalladas hasta diez días, datos sobre sol y luna, calidad del aire, índice UV y gripes (mayormente para EE. UU), así como alertas de huracanes y vídeos de cámaras cercanas. La función de pronósticos inteligentes permite adaptar las alertas según actividades favoritas como ciclismo, senderismo o astronomía.

Weatherbug

Reconocida por su extensa trayectoria y diseño visual, Weatherbug organiza la información por pestañas: situación actual, previsión por horas o días y mapas meteorológicos. Su pantalla principal muestra temperatura, sensación térmica, estado del cielo, viento, calidad del aire y añade detalles originales como ubicación del incendio y rayo más cercano, junto a fases lunares y horarios solares.

Planifica actividades al aire libre
Planifica actividades al aire libre con la asistencia de estas apps.

Rain Alarm

Pensada para quienes desean saber con exactitud cuándo lloverá, Rain Alarm es una aplicación que utiliza alertas en tiempo real y mapas interactivos para mostrar la ubicación precisa de las precipitaciones. Es especialmente útil para planificar actividades al aire libre con la máxima anticipación.

Tiempo y Radar

Tiempo y Radar es una de las apps más completas por la integración de pronóstico detallado, radar de lluvias y una sección de artículos informativos relacionados con las condiciones meteorológicas. Su formato tipo feed permite navegar de forma ágil entre datos y reportes, manteniendo todo organizado en la pantalla principal.

Aplicación nativa de iOS

La app de tiempo incorporada en los dispositivos iOS está basada en las predicciones de The Weather Channel. Su principal atractivo es una interfaz sencilla y clara, que permite visualizar de inmediato la previsión semanal, las temperaturas máximas y mínimas, así como los horarios de salida y puesta de sol. Es posible añadir varias ciudades, utilizar widgets y, si se desea información más completa, pasar directamente a The Weather Channel desde el propio menú de la app.

Las apps nativas son la
Las apps nativas son la opción ideal si el usuario no desea agregar más programas a su celular.

Aplicación del tiempo de Google

Para los usuarios de Android, la app del clima de Google es una de las mejores alternativas. Se trata de una web-app ligera, sin instalación adicional, que permite consultar de un vistazo el pronóstico semanal, datos de humedad, índice UV, probabilidades de lluvia, así como la salida y puesta del sol. Su diseño minimalista facilita la experiencia y ahorra espacio en la memoria del teléfono.

Con cualquier de estas aplicaciones, conocer el pronóstico del tiempo para agosto 2025 será fiable y cómodo, adaptándose a los requerimientos de cada usuario y dispositivo.

