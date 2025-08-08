Tecno

MrBeast trae ‘Los juegos del hambre’ al mundo real: el millonario premio y más detalles de su proyecto

El youtuber mencionó su intención de seleccionar 26 personas al azar y llevarlas a una isla para recrear la popular saga cinematográfica

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

MrBeast ha revelado su intención de recrear 'Los Juegos del Hambre' en una isla. (Fiction Horizon)

Jimmy Donaldson, el popular youtuber estadounidense conocido como MrBeast, ha revelado su ambiciosa intención de llevar al mundo real un desafío inspirado en ‘Los juegos del hambre’, con un premio millonario para el ganador y bajo condiciones que, según él, priorizarán la seguridad y el entretenimiento.

La noticia, recogida por el programa estadounidense Today Show, marca un nuevo capítulo en la serie de retos virales creados por Donaldson, quien ya ha llevado al formato real otros iconos de la cultura pop, como ‘El juego del calamar’ o la fábrica de Willy Wonka.

El contexto elegido por MrBeast no podría ser más relevante, ya que el universo de ‘Los juegos del hambre’ vive un resurgimiento, impulsado por el reciente lanzamiento del libro ‘Sunrise on the Reaping’ de Suzanne Collins y el anuncio de una nueva adaptación cinematográfica por parte de Lionsgate.

En los últimos años, MrBeast ha recreado películas taquilleras con cuantiosos premios. (Reuters)

Exclusión de la violencia

Sin embargo, Donaldson destaca que su versión dista mucho del tono oscuro y violento de la saga original. “No vamos a matar personas”, aseguró durante su intervención en Today Show. En su lugar, plantea organizar una competencia que implique “diversión pero también intensidad”, y que otorgue nada menos que 1 millón de dólares al vencedor.

El creador de contenido explicó: “He estado dándole vueltas a esta idea donde sería divertido reunir potencialmente a 26 personas al azar, llevarlas a una isla y no usar armas reales, tal vez algo como láser tag o algo por el estilo”. La intención, insistió, es mantener la tensión y el atractivo de la historia original, pero excluyendo completamente cualquier tipo de violencia real.

Donaldson recordó que “sí, recreamos El juego del calamar. También reconstruimos la fábrica de chocolate de Willy Wonka, y tengo una empresa de chocolates, dimos boletos dorados y trajimos gente. La gente lo ama. Muchas veces, simplemente transformamos ideas ficticias en realidad y a la audiencia le encanta”.

Beast Games. (Amazon MGM Studios)

¿Será otro evento polémico?

A pesar del entusiasmo que generan estos retos, el historial reciente de Donaldson incluye controversias. Su programa para Amazon, ‘Beast Games’, enfrentó una demanda judicial por parte de varios ex participantes. Según testimonios presentados en la querella, el ambiente durante las grabaciones resultó “hostil e inseguro”, y algunos concursantes denunciaron haber sufrido lesiones físicas y problemas emocionales, además de privaciones de necesidades básicas como alimentación, descanso, higiene y atención médica. Una de las demandantes, identificada como “Concursante 5”, señaló: “Me uní porque era fan de MrBeast y sus videos me hacían sonreír durante la pandemia de COVID-19. Esperaba ser desafiada, pero no pensé que me tratarían como nada menos que nada. Y como una de las mujeres, puedo decir que se sintió absolutamente como un ambiente hostil para nosotras”.

Otros proyectos de Donaldson, como su empresa de chocolates Feastables, tampoco han estado exentos de polémica. Recientemente, la llegada de camiones y publicidad de Feastables a Hershey, Pensilvania —ciudad famosa por su histórica fábrica de chocolates— despertó reacciones encontradas de los residentes locales.

A pesar de estas dificultades, MrBeast sigue determinado a plasmar sus ideas en el mundo real. La eventual adaptación de ‘Los juegos del hambre’ demuestra su capacidad económica para mezclar competencias espectaculares, cultura popular y cuantiosos premios, una fórmula exitosa que sigue cautivando a millones de personas.

Hasta el momento, el equipo de Donaldson no ha respondido a las acusaciones relacionadas con “Beast Games”, y queda por verse si la nueva apuesta logrará el mismo impacto, pero sin los problemas que han marcado antecedentes recientes.

