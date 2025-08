Cómo acceder a la papelera de Contactos de tu Android y recuperar números que borraste por error

Pasos para recuperar un número en la app Contactos de Android. (Digitaltrends en Español)

Perder un número de teléfono importante puede ser una experiencia angustiante, especialmente cuando el contacto eliminado pertenece a un familiar, un colega o a un servicio esencial. Sin embargo, gracias a la función de papelera de reciclaje que ha incorporado la aplicación Contactos de Google, ahora es mucho más sencillo revertir este tipo de accidentes digitales y restaurar los números, correos y detalles que te urge recuperar.

Esta útil herramienta está disponible tanto desde tu móvil Android como desde la versión web, por lo que el proceso puede ser accesible y rápido.

Así puedes recuperar un número en Contactos de Google

Si has eliminado por error un contacto de tu agenda y quieres restaurarlo, lo primero que debes hacer es abrir la app Contactos de Google (la reconocerás por su característico icono azul y blanco). Una vez dentro, dirígete a la pestaña Organizar, situada en la esquina inferior derecha de la pantalla. Dentro de este menú encontrarás la opción Papelera.

Papelera de la app Contactos. (Androidphoria)

Al acceder a la papelera, verás una lista con todos los contactos que han sido eliminados en los últimos 30 días. Este límite temporal es clave: solamente tendrás ese plazo para recuperar cualquier dato borrado, ya que pasado ese tiempo la información se eliminará definitivamente del sistema y no podrá recuperarse de esta manera.

Busca en la lista el contacto o los contactos que deseas restaurar. Selecciona el que te interese y toca sobre la opción Recuperar. En ese momento, el contacto volverá automáticamente a tu lista principal, con todos sus números, correos y datos asociados completos, como si nunca se hubiese eliminado. Si eliminaste varios contactos de forma accidental durante este período, podrás restaurarlos uno por uno del mismo modo.

Recuerda que esta función depende de que los contactos hayan sido borrados directamente desde la app Contactos de Google. Si borraste algún número desde otra aplicación de contactos que tengas instalada en tu teléfono, puede que esos datos no se guarden en la papelera de Google. Además, es fundamental tener la agenda sincronizada con tu cuenta de Google, ya que la papelera depende de esta vinculación para almacenar la información.

En los últimos años, Google ha introducido una serie de funciones adicionales en la app Contactos. (Europa Press)

En caso de que no tengas el teléfono a mano, puedes realizar exactamente el mismo proceso desde una computadora accediendo a la versión web de Google Contactos. Al iniciar sesión con tu cuenta de Google, busca el menú de las tres líneas horizontales en la esquina superior izquierda, selecciona Papelera y sigue los mismos pasos para recuperar cualquier contacto eliminado.

Qué hacer si no logras recuperar el contacto con este método

Puede ocurrir que el contacto que buscas no se encuentre en la papelera de Google Contactos. Esto puede deberse a varias razones. Primero, que hayan pasado más de 30 días desde la eliminación; en ese caso, la función de papelera ya no permitirá la recuperación. Segundo, si el contacto fue eliminado desde una aplicación diferente de la oficial de Google Contactos, es probable que no haya quedado registrado en la papelera de la app de Google.

Si ese es tu caso, intenta revisar la aplicación desde la cual borraste el contacto originalmente, ya que muchas apps de contactos incluyen también una función propia de papelera o recuperación. Si no encuentras la opción, verifica si tienes alguna copia de seguridad reciente del teléfono o de los contactos. Puedes restaurar la copia y, con suerte, el contacto eliminado aparecerá nuevamente en tu agenda.

Como último recurso, puedes recurrir a programas o servicios de recuperación de datos, aunque debes tener en cuenta que estos métodos pueden no ser siempre efectivos y, en ocasiones, pueden involucrar riesgos para tu privacidad y seguridad digital.

Para minimizar estos inconvenientes en el futuro, la mejor recomendación es mantener siempre la sincronización de contactos activada en tu cuenta de Google y realizar copias de seguridad periódicas. De esta manera, te aseguras de que la información más valiosa de tu agenda esté protegida frente a cualquier equivocación.