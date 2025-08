El mejor truco para saber cómo te tienen guardado amigos y familiares en su celular

Esta app puede revelar apodos desconocidos por los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes alguna vez se han preguntado cómo figuran sus números en los teléfonos de sus amigos, una tendencia reciente ofrece respuestas que van más allá de la simple curiosidad. La personalización de los contactos en los teléfonos móviles a menudo da lugar a que cada persona registre los números con nombres, apellidos, apodos e incluso con referencias personales poco convencionales. En este contexto, la tecnología ha hecho posible descubrir el nombre o apodo con el que otros los han guardado a través de aplicaciones especializadas. La más notoria de estas herramientas es Getcontact, que se ha vuelto viral gracias a redes sociales como TikTok.

Getcontact está disponible de forma gratuita para quienes utilicen sistemas operativos iOS y Android. Su popularidad radica en que permite saber con qué denominación aparece el propio número en los celulares de amigos, familiares o compañeros de trabajo. Según la información difundida en redes, basta con instalar la aplicación en el teléfono móvil y crear una cuenta, la cual puede vincularse a plataformas como Facebook, Google o a través del correo electrónico. El paso siguiente consiste en conceder ciertos permisos —entre los que se encuentra el acceso a la agenda de contactos— para activar todas las funciones.

Antes de instalar Getcontact, debes saber esto

La aplicación destaca principalmente por la función denominada “Mis etiquetas”, una sección donde se muestra la lista de los nombres o apodos que los contactos han asignado al número propio. Estos nombres pueden variar desde el nombre completo, el primer nombre, los apellidos, apodos familiares o incluso descripciones graciosas y personales que diferencian a cada usuario en el teléfono de los demás. Además, Getcontact incorpora herramientas adicionales, como el identificador de llamadas, la detección de llamadas SPAM y la posibilidad de bloquear números sospechosos para evitar comunicaciones indeseadas.

Mujer usando un celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, este recurso suscita debates significativos acerca de la privacidad y el uso de los datos personales de los usuarios. De acuerdo con advierte la respetada agencia de ciberseguridad Kaspersky, la utilización de estas aplicaciones implica compartir más información de la que muchos usuarios suponen. “Cuando aceptas los términos, no solo transfieres tus datos personales a la aplicación, sino también los de tus compañeros y amigos”, señalaron especialistas de la firma. El sistema requiere alimentar su base de datos con la agenda de todos sus usuarios, extendiendo el alcance del acceso a los datos no solo a quien descarga la aplicación, sino también a todos los contactos guardados en el dispositivo.

Asimismo, Kaspersky ha alertado de que muchas empresas operadoras de este tipo de aplicaciones pueden llegar a comercializar la información recabada sin consentimiento explícito, lo que representa un riesgo importante a nivel de protección de datos. Desde la propia página web oficial, Getcontact sostiene lo contrario y asegura: “Getcontact no vende la información de sus usuarios”, aunque reconocen en su política que estos términos pueden modificarse y que, como cualquier servicio digital, existe la posibilidad de sufrir un ciberataque que comprometa millones de datos personales.

Ante estos riesgos, los desarrolladores han implementado una opción dentro del portal oficial del servicio para que cualquier usuario pueda solicitar la eliminación de su información y etiquetas de la base de datos.

También existe un método sin instalar apps de terceros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un método sin instalar apps adicionales

Más allá de Getcontact, algunas personas no desean involucrar aplicaciones de terceros por motivos de seguridad, privacidad o simplemente por preferencia personal. Para estos casos, existe un truco menos conocido y completamente gratuito que aprovecha las funciones que la mayoría ya utiliza a diario: WhatsApp. Este método permite conocer con qué nombre ha sido guardado un número de teléfono en el dispositivo de otra persona, mediante un proceso manual y sin intermediarios externos.

El primer paso es iniciar una conversación en WhatsApp con el contacto de interés, y pedirle que comparta el contacto desde su propia agenda utilizando la función específica de la aplicación, no escribiendo el número manualmente. Para ello, debe pulsar el ícono del clip en la ventana de chat, seleccionar la opción “Contacto” y buscar el número a compartir. Al hacer esto, el destinatario recibe una tarjeta de contacto donde figura el nombre exacto con el que está registrado en la agenda del remitente. Así, se revela cómo aparece realmente en el teléfono de esa persona.

Aunque este procedimiento resulta más limitado —ya que depende de la colaboración voluntaria de los contactos y permite saber únicamente cómo uno aparece en la agenda de quien lo envía— tiene la ventaja de no poner en riesgo la privacidad del resto de los contactos almacenados en el dispositivo. Es, además, un método respetuoso con la seguridad digital y ajeno a la comercialización o recopilación masiva de datos personales.