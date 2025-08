Glosario de tecnología: qué significa Javascript asíncrono

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar tareas sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué significa Javascript asíncrono

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Javascript asíncrono es una forma de programación orientada a eventos en la cual los procesos se ejecutan de manera independiente, sin bloquear la ejecución del código principal. Esto permite que el código se ejecute de forma simultánea, mejorando el rendimiento y reduciendo los tiempos de respuesta.

En la programación moderna, Javascript asíncrono es una de las herramientas más poderosas a disposición de los desarrolladores web. Esta técnica permite ejecutar ciertos procesos sin bloquear el resto del código, ofreciendo una experiencia mucho más fluida y eficiente para el usuario final. Dicho esto, en este artículo veremos la diferencia entre javascript asíncrono y síncrono, así como algunos ejemplos.

Diferencia entre javascript asíncrono y síncrono

JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza para desarrollar aplicaciones web y para mejorar la experiencia del usuario. Uno de los principales conceptos con los que trabaja este lenguaje son los tiempos de ejecución asíncronos y síncronos.

La diferencia entre estos dos tiempos de ejecución se refiere al orden de las instrucciones que el navegador ejecuta. En este sentido, el tiempo de ejecución síncrono significa que el navegador va a seguir el orden en el que están escritas las instrucciones, una por una, hasta llegar al final del código. Por otra parte, el tiempo de ejecución asíncrono permite al navegador saltarse algunas partes del código y pasarlas a segundo plano mientras continúa con el resto de instrucciones. Esta capacidad permite al programador obtener resultados mucho más rápido.

A continuación, detallamos las principales características entre JavaScript asíncrono y síncrono:

JavaScript Síncrono :

El navegador lee cada línea secuencialmente, sin saltarse ninguna instrucción. Las instrucciones se procesan en orden. El código se bloquea hasta que todas las instrucciones se completan. Se utiliza para procesos simples donde no hay necesidad de esperar respuestas externas.

JavaScript Asíncron o:

El navegador salta algunas partes del código para avanzar más rápido. Las instrucciones no se procesan en orden. Permite la interacción continua con servidores externos sin bloquear la ejecución del resto del código. Además, se utiliza para procesos complejos donde hay necesidad de esperar respuestas externas (por ejemplo llamadas AJAX).

Ejemplos de uso de javascript asíncrono

JavaScript asíncrono es una forma de programación en la que los procesos se realizan de manera paralela sin bloquear el flujo principal del código. Esto significa que los procesos se ejecutan simultáneamente y el resultado final se obtiene cuando todas las tareas han finalizado. Esto permite a los desarrolladores mejorar el rendimiento y la escalabilidad de sus aplicaciones web.

A continuación, se ofrecen algunos ejemplos de uso común de JavaScript asíncrono:

Descargar contenido externo . Una tarea asíncrona común es descargar contenido desde servidores externos sin bloquear la interfaz de usuario. Esta táctica se puede utilizar para cargar datos dinámicamente sin interrumpir la navegación del usuario. Procesamiento de datos . El procesamiento asíncrono también es útil para manejar grandes cantidades de datos sin bloquear el flujo principal del código. Por ejemplo, si un sitio web está generando informes para los usuarios, un procesamiento asíncrono podría mejorar significativamente el rendimiento general al permitir que otros procesos funcionen mientras los informes se generan en segundo plano. Animaciones y transiciones . Las animaciones y transiciones suaves pueden hacer que su sitio web sea más atractivo visualmente hablando, pero estas mismas animaciones pueden bloquear el flujo principal del código si no son manejadas correctamente. Utilizando JavaScript asíncrono, las animaciones pueden ser ejecutadas en paralelo con otros procesos sin interferir con las operaciones principales del sitio web. Interacciones entre cliente-servidor. Las solicitudes entre cliente-servidor son otra tarea común que podemos mejorar utilizando JavaScript asíncrona para evitar bloquear el flujo principal del código mientras esperamos una respuesta del servidor remoto o externo.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (EP)

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que navega.