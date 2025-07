Bill Gates reveló qué responder a una de las preguntas más difíciles en una entrevista de trabajo

Como empresario tuvo la oportunidad de observar miles de candidatos y ver su potencial. (Foto: REUTERS/Anushree Fadnavis)

Bill Gates, fundador de Microsoft y figura clave en el mundo empresarial, compartió su visión sobre el éxito en las entrevistas laborales. Durante una entrevista simulada junto al basquetbolista Stephen Curry, el empresario se refirió a una de las preguntas más desafiantes en procesos de selección: “¿Por qué deberíamos contratarte?”.

Sus respuestas, basadas en décadas de experiencia como reclutador y líder de una de las mayores compañías tecnológicas, ofrecen claves fundamentales para quienes buscan destacarse ante potenciales empleadores.

En su intervención, Gates profundizó sobre las habilidades y actitudes que marcan la diferencia. Entre los aspectos más valorados, mencionó la capacidad para demostrar experiencia, la importancia del trabajo en grupo, el alineamiento con los intereses de la empresa y la transformación de debilidades percibidas en fortalezas.

Cómo demostrar la experiencia de manera convincente en una entrevista

Se deben decir casos concretos donde ser ayudó a cumplir un objetivo en la organización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bill Gates sostuvo que la experiencia debe ser el pilar principal de la respuesta. Según el empresario, no solo hay que afirmar que se tienen conocimientos: hay que avalarlos con hechos concretos y tangibles.

“Mira el código que escribí. He completado programas mucho más allá de los cursos en los que he participado. Creo que he mejorado con el tiempo”, explicó Gates al simular una posible respuesta ante reclutadores.

Para Gates, mostrar experiencia implica evidenciar una evolución constante. El progreso en responsabilidades y en la calidad del trabajo realizado indica adaptabilidad y compromiso con el aprendizaje continuo.

Por qué el trabajo en grupo es esencial para una empresa

Los objetivos empresariales no se consiguen de manera individual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La habilidad para integrarse en grupos de trabajo se ha convertido en una de las competencias más buscadas por empresas de todos los sectores. Gates señaló que el éxito profesional rara vez se alcanza de forma individual, así que la destreza de colaborar y contribuir al desarrollo del grupo adquiere un peso determinante.

En sus palabras durante la entrevista simulada, destacó que la valoración crítica, cuando se realiza de manera constructiva, puede mejorar los resultados colectivos. Además, el filántropo considera que compartir la experiencia personal trabajando en grupo permite mostrar adaptabilidad, empatía y capacidad de comunicación.

Para los reclutadores, un candidato que se percibe como un aporte positivo al ambiente de trabajo tiene mayores posibilidades de ser seleccionado. Gates subrayó que, aunque puedan existir diferencias de criterio, saber gestionarlas y transformarlas en mejoras para el grupo es un signo de madurez profesional.

Cómo alinearse con los intereses y objetivos de la empresa

Se debe llegar con una base de conocimiento sobre las necesidades de la organización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los puntos que Gates sugirió aplicar es la alineación entre las metas personales y los objetivos de la organización. “Me gustan las metas ambiciosas. Me gusta pensar en cómo podemos anticipar el futuro. El software es genial y quiero participar en ello”, expresó el empresario al detallar su enfoque.

Esta frase conecta la pasión individual con el proyecto de la compañía, presentando al candidato como una persona proactiva e integrada. También, el compromiso con el futuro de la empresa y el entusiasmo por colaborar en su crecimiento son cualidades valoradas por cualquier empleador.

Gates sugirió que, además de exponer logros y habilidades, resulta conveniente demostrar interés genuino por la misión y visión de la organización, así como por el sector en el que opera. Documentarse sobre la empresa antes de la entrevista posibilita formular respuestas que evidencien este alineamiento.

De qué forma convertir debilidades en fortalezas

La capacidad de mejora es un valor que piden las organizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocer debilidades suele generar temor durante una entrevista, pero Gates planteó que, en manos de un buen candidato, estos aspectos pueden transformarse en muestras de honestidad y potencial de mejora.

El empresario admitió que a veces puede ser “crítico con el trabajo de los demás”, pero lo enmarcó en una lógica constructiva y de colaboración. Esa sinceridad inspira confianza en los interlocutores y permite proyectar una imagen de transparencia y autocrítica.

Relatar una experiencia concreta en la que una debilidad fue superada, o en la que se aprendió a partir de la autocrítica, permite al entrevistador identificar resiliencia y capacidad para la mejora continua.