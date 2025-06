Cuál es la tecnología que cambiará la salud y la agricultura en meses, según Bill Gates

Diagnósticos más rápidos y cultivos resilientes: la visión de Bill Gates para la IA

Bill Gates, figura clave en la convergencia entre tecnología y bienestar social, ha renovado su enfoque con el avance de la inteligencia artificial. El fundador de Microsoft en una reciente entrevista, reafirmó que el acceso universal a esta tecnología puede cambiar radicalmente las condiciones de vida en comunidades vulnerables.

Desde su rol en la Fundación Bill y Melinda Gates (que administra uno de los patrimonios más grandes destinados a causas sociales a nivel global) el magnate explicó que la inteligencia artificial no solo representa una revolución técnica, también una oportunidad histórica para reducir brechas de desigualdad.

Inteligencia artificial en la salud: diagnósticos más precisos, tratamientos más rápidos

En lugar de financiar viajes turísticos, el multimillonario prioriza la inteligencia artificial para enfrentar desafíos urgentes en salud pública y producción de alimentos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los frentes prioritarios para Gates es la salud pública. Según detalló, los avances en IA permiten mejorar los diagnósticos médicos mediante modelos entrenados con millones de casos clínicos, lo que facilita detectar enfermedades de forma temprana y con mayor precisión. Además, puede reducir el tiempo necesario para diseñar tratamientos personalizados, especialmente en países donde el acceso a médicos y laboratorios es limitado.

El objetivo es que las tecnologías más sofisticadas no permanezcan reservadas a centros médicos de élite, sino que se integren en clínicas rurales, hospitales comunitarios y sistemas de salud pública en regiones con recursos escasos. La clave estará en desarrollar modelos adaptables, de bajo costo, y acompañados por personal capacitado.

Agricultura digital: rendimiento sostenible y lucha contra el hambre

El segundo eje de aplicación de la inteligencia artificial que destacó Gates es la agricultura. Frente a un escenario global de crisis alimentaria, conflictos geopolíticos y cambio climático, considera que las soluciones digitales pueden ayudar a garantizar la seguridad alimentaria en regiones vulnerables.

El empresario apuesta por tecnologías avanzadas para garantizar diagnósticos médicos más precisos y cultivos sostenibles en comunidades sin acceso a sistemas de salud ni seguridad alimentaria - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA permite, por ejemplo, analizar grandes volúmenes de datos sobre suelos, climas y plagas para optimizar la producción sin aumentar los costos ni dañar el ecosistema. Esto implica desde la selección de semillas resistentes hasta la predicción de sequías o la automatización del riego.

Según Gates, se trata de un cambio estructural: pasar de una agricultura reactiva a una preventiva y basada en datos. Para los pequeños productores de África, Asia y América Latina, contar con estas herramientas puede marcar la diferencia entre una cosecha exitosa y una pérdida total. Además, contribuiría a frenar el avance del hambre a escala global.

Bill Gates y su compromiso más allá de la tecnología

Con una fortuna estimada en más de 120 mil millones de dólares, Gates ha reiterado que no dejará la mayor parte de su riqueza a sus hijos, sino que donará el 99% a causas que promuevan la equidad. En este contexto, la inteligencia artificial no es para él un fin en sí mismo, sino un medio para transformar vidas.

No obstante, también advierte sobre los riesgos. “Es la herramienta más prometedora que hemos tenido nunca, pero también la más peligrosa si no se utiliza bien”, señaló. Por eso, propone una colaboración activa entre gobiernos, empresas tecnológicas y organizaciones sociales para regular su uso, prevenir abusos y garantizar que el desarrollo no amplíe la brecha entre países ricos y pobres.

Desde su rol en la filantropía global, el fundador de Microsoft promueve el uso de inteligencia artificial como motor para transformar clínicas rurales y cultivos en regiones vulnerables - REUTERS/Mike Segar

Mientras otros multimillonarios apuestan por el turismo espacial o el lujo, Gates mantiene su mirada puesta en los problemas más urgentes del presente. Desde su perspectiva, la tecnología del siglo XXI debe estar al servicio de la salud, la educación y el desarrollo sostenible. Y entre todas, la inteligencia artificial será la palanca más poderosa para lograrlo.

Con la vista puesta en los próximos meses, Gates sostiene que el impacto de estas herramientas en la agricultura y la salud será tangible y profundo. Lo fundamental, insiste, será garantizar que el acceso no dependa del lugar de nacimiento ni del nivel económico, sino que se convierta en un derecho básico para millones de personas en el mundo.