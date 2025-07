The Velvet Sundown, la banda fantasma que triunfa en Spotify: ¿disfrazada con IA o hay humanos?

El caso de The Velvet Sundown ha desatado una tormenta de dudas sobre la autenticidad y la transparencia en la industria musical digital. (Composición Infobae: DTES)

“Puede que no importe si esta banda es o no de IA, pero sí importa que cada vez nos cuesta más distinguir qué es real”. Con esta reflexión ofrecida a la BBC, Gina Neff, profesora del Minderoo Centre for Technology and Democracy en la Universidad de Cambridge, resume el desconcierto que ha provocado el fenómeno de The Velvet Sundown, un grupo que ha irrumpido en el panorama digital con más de 850.000 oyentes mensuales en Spotify.

La noticia, revelada por primera vez por la revista especializada Rolling Stone, ha puesto en el centro del debate la autenticidad musical en la era de la inteligencia artificial.

La historia de The Velvet Sundown comenzó a captar la atención cuando un supuesto portavoz, Andrew Frelon, declaró a Rolling Stone que las canciones del grupo se habían creado utilizando Suno, una plataforma gratuita dedicada a la generación de música y a la conversión de texto en melodías.

(Gema Garcia)

Sin embargo, la trama se complicó cuando el propio Frelon admitió que su vínculo con la banda era ficticio y que todo formaba parte de “una trama deliberada para engañar a los medios”. Esta revelación incrementó la confusión en torno a la identidad y el origen de la música del grupo.

La incertidumbre se ha visto amplificada por la reacción de la propia página verificada de The Velvet Sundown en Spotify, que publicó un comunicado desvinculándose tanto de Frelon como de la cuenta que supuestamente los representa en X (antes Twitter).

Mientras tanto, la plataforma rival Deezer ha afirmado que su sistema de detección ha identificado las canciones del grupo como “100% generadas por IA”. Por su parte, Spotify no ha emitido comentarios oficiales, aunque su CEO, Daniel Ek, declaró a la BBC que la compañía no planea prohibir la música generada por inteligencia artificial, aunque sí rechaza su uso para imitar a artistas reales.

El caso de The Velvet Sundown ha desatado una tormenta de dudas sobre la autenticidad y la transparencia en la industria musical digital. La ausencia total de información sobre la banda en internet, sumada a la facilidad con la que se ha manipulado la narrativa mediática, ha puesto en evidencia la dificultad creciente para distinguir entre creaciones humanas y producciones generadas por algoritmos.

The Velvet Sundown: ¿agrupación viral o IA disfrazada?

“No del todo humano. No del todo máquina. The Velvet Sundown vive en algún punto intermedio”. Con esta declaración, la banda que había despertado curiosidad y debate en la escena musical digital confirmó el secreto que muchos sospechaban: su música y su identidad son fruto de la inteligencia artificial.

El fin de semana, un mensaje publicado en la página de Spotify de The Velvet Sundown despejó semanas de especulación. El texto, firmado por el propio proyecto, reconoció abiertamente que se trata de “un proyecto de música sintética guiado por la dirección creativa humana, y compuesto, expresado y visualizado con el apoyo de la inteligencia artificial”. Esta admisión oficial puso fin a los rumores sobre la naturaleza de la banda, que había intrigado tanto a oyentes como a críticos.

El comunicado, que se extiende a lo largo de varios párrafos, subraya la intención artística detrás del experimento. “Esto no es un truco, es un espejo. Una provocación artística continua diseñada para desafiar los límites de la autoría, la identidad y el futuro de la música en la era de la IA”, afirma el mensaje, dejando claro que el objetivo va más allá de la simple experimentación tecnológica.

Todos los personajes, historias, música, voces y letras que conforman el universo de The Velvet Sundown han sido generados con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial, utilizadas como instrumentos creativos. El texto enfatiza que cualquier parecido con lugares, eventos o personas reales, vivas o fallecidas, es pura coincidencia y no intencional.

La revelación de The Velvet Sundown abre un debate sobre los límites de la creatividad y la autoría en la música contemporánea, situando al proyecto en el centro de la conversación sobre el papel de la inteligencia artificial en el arte.