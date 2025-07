Bill Gates borracho y con sus amigos creadores Microsoft: “no soy muy coherente”

El filántropo ha dicho en varias oportunidades cómo era su comportamiento cuando recién empezaba en el sector tecnológico. (Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

“Gastar 14.000 dólares desde que me fui y no pensar en el flujo de caja o en ocuparse de los royalties de la memoria es el camino para fracasar”. Con esta frase, Bill Gates dejó constancia de su frustración y preocupación por el futuro de Microsoft en una carta escrita bajo los efectos del alcohol a finales de 1975.

El propio Gates reconoció en ese mensaje: “Voy un poco borracho esta noche, así que no soy muy coherente”. Este episodio, relatado en sus memorias “Source Code”, revela una faceta poco conocida del fundador de Microsoft y su relación con los inicios de la empresa.

Cómo fueron los inicios de Bill Gates al cofundar Microsoft

En la segunda mitad de los años 70, Bill Gates intentaba equilibrar sus estudios en la Universidad de Harvard con la gestión remota de una pequeña empresa tecnológica, Micro-Soft, cuya sede se encontraba en Albuquerque y que era dirigida en el día a día por sus socios Paul Allen y Ric Weiland.

Gates no podía invertir todo su tiempo en expandir la organización.

A sus 20 años, ya mostraba inquietud y ambición, pero sentía la presión de liderar una compañía en crecimiento desde la distancia. En ese contexto, la carta enviada a Allen y Weiland se convirtió en un desahogo donde Gates expuso sus críticas a la gestión de la empresa. El contenido de la misiva abordaba varios problemas que, a juicio de Gates, amenazaban la supervivencia de la empresa.

Entre las preocupaciones figuraban el descontrol de los gastos de viaje, las facturas pendientes de cobro, la falta de una tarjeta de crédito corporativa y la incapacidad para cobrar los royalties que MITS, el principal cliente y fabricante del Altair, debía por las versiones de BASIC con memoria extra.

También, Gates lamentó que se hubiera cobrado poco a General Electric por un trabajo relevante y criticó el pago de una multa de 800 dólares.

Por qué Bill Gates escribió una carta estando borracho

Había estado de fiesta pero quería sacar todas sus preocupaciones.

La carta, escrita tras una noche de fiesta en el exclusivo “Fox Club” de Harvard junto a su amigo Steve Ballmer, reflejaba el estado emocional de Gates. En sus memorias recuerda: “Salí a beber por primera vez este semestre”.

De regreso a su habitación, motivado por la frustración y el alcohol, decidió plasmar sus inquietudes en una larga carta a sus socios.

El inicio del mensaje no dejaba lugar a dudas sobre su estado: “Puede que no sea muy coherente, pero he decidido escribir esto esta noche, así que voy a hacerlo”. Además de las críticas a la gestión, Gates cuestionó el compromiso de Allen y Weiland con la empresa.

Gates no estaba de acuerdo con el manejo de Allen.

En la parte final de la carta, escribió: “Para todo lo que se habla de trabajo duro y largas horas, está claro que no han hablado de Microsoft juntos ni han pensado en ello individualmente, al menos no lo suficiente. El compromiso simplemente no se está cumpliendo”. Cerró el mensaje con una despedida irónica: “Su amigo, Bill”.

De qué forma actuaba Bill Gates en la universidad

El propio Gates ha reconocido en sus memorias que durante esa etapa universitaria solía saltarse clases para centrarse en la programación y que, en sus salidas nocturnas, consumía sustancias como ácido o marihuana.

Era un apasionado por los códigos y la informática.

Su integración en el “Fox Club”, facilitada por Steve Ballmer, le permitió ampliar su círculo social y participar en fiestas y rituales característicos de ese entorno elitista.

Este episodio de sinceridad etílica, según se desprende de “Source Code”, marcó un punto de inflexión en la vida de Bill Gates.

Pese a que nunca lo ha admitido públicamente, la presión y la ansiedad por el éxito que reflejaba en aquella carta influyeron en su decisión de abandonar Harvard para dedicarse por completo a la dirección de Microsoft.